‘এক ধরণের’ মা, 36, এর পরে হার্টব্রেক অ্যালিতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে – কারণ মানুষকে তার হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়

একজন ‘এক ধরণের’ মা’কে একটি এলিওয়েতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যাওয়ার পরে একজনকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে।
প্যারিস কেন্ডাল (৩,) বুধবার, ১৩ আগস্ট বুধবার দুপুর ১.৩০ টার দিকে পশ্চিম ইয়র্কশায়ারের হ্যালিফ্যাক্সের নিকটবর্তী ইলিংওয়ার্থের কেইগলি রোডে মাথার মারাত্মক আঘাত পেয়েছিলেন বলে জানা গেছে।
হ্যালিফ্যাক্সের ওয়েলিংটন প্লেসের 40 বছর বয়সী লি টেলরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল পুলিশ ঘটনাস্থলে মিস কেন্ডালকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।
টেলরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল এবং এখন তাকে ৩ 36 বছর বয়সী হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
তিনি গতকাল লিডস ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হয়েছিলেন এবং এরপরে মঙ্গলবার ব্র্যাডফোর্ড ক্রাউন কোর্টে উপস্থিত হবেন।
তাদের ‘একেবারে ধ্বংসাত্মক’ ক্ষতির পরে, মিসেস কেন্ডালের পরিবার তাকে ‘অত্যন্ত প্রিয় মা, কন্যা এবং আমাদের পরিবারের সদস্য’ হিসাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।
তারা বলেছিল: ‘আমরা যারা প্যারিসকে এই জাতীয় শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ তারা একটি ভয়াবহ সময় যা স্বাচ্ছন্দ্যের উত্স।
‘আমরা এখন শ্রদ্ধার সাথে সামনের দিনগুলিতে গোপনীয়তার জন্য জিজ্ঞাসা করব, কারণ আমরা শোক অব্যাহত রেখেছি।’
প্যারিস কেন্ডাল বুধবার, ১৩ আগস্ট বিকাল সাড়ে দেড়টার দিকে পশ্চিম ইয়র্কশায়ারের হ্যালিফ্যাক্সের কেইগলি রোডে মাথার মারাত্মক আঘাতের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে
ফরেনসিকগুলি 14 আগস্ট এমএস কেন্ডাল মর্মান্তিকভাবে মারা গিয়েছিল এমন অঞ্চলটি পরিদর্শন করে দেখা যেতে পারে
সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্যরা লিখেছেন: ‘এটি বলা উচিত নয়, তবে রিপ প্যারিস কেন্ডাল। বিশ্বের একটি ভয়াবহ জায়গা এবং এতে থাকা লোকেরা আরও খারাপ।
‘আমি আশা করি আপনার মা আপনাকে সেখানে খুঁজে পেয়েছে এবং আপনাকে সবচেয়ে বড় চুদাচুদি দিচ্ছে। আপনি একজন দয়ালু ছিলেন এবং আপনার বাচ্চারা আপনাকে চিরকাল স্মরণ করবে ”
সাম্প্রতিক দিনগুলিতে স্থানীয়রা মোরসাইড স্কুলের কাছে শ্রদ্ধা জানিয়ে এমএস কেন্ডালের ফুল, মোমবাতি এবং ছবিও রেখেছিল যেখানে তিনি মর্মান্তিকভাবে মারা গিয়েছিলেন।
ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ার পুলিশের ডিসিআই টম লেভিট আগে বলেছিলেন: ‘স্পষ্টতই এ জাতীয় কোনও ঘটনা সম্প্রদায় এবং উপত্যকার কর্মকর্তাদের মধ্যে শক সৃষ্টি করবে এনপিটি আজ এই অঞ্চলে আশ্বাসের টহল পরিচালনা করছে এবং সম্প্রদায়ের অংশীদারদের সাথে কথা বলছে।
‘আমি পরামর্শ দিতে পারি যে কর্মকর্তারা এই মামলার সাথে সম্পর্কিত অন্য কাউকে খুঁজছেন না, এবং আমরা ভুক্তভোগীর আত্মীয়দের সমর্থন অব্যাহত রাখি।’
টেলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার পরে, এই বাহিনীর একজন মুখপাত্র বলেছেন: ‘হত্যাকাণ্ড এবং প্রধান তদন্ত দল প্যারিসের হত্যার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।’