এক মারাত্মক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আমি এই সত্যিকারের অপরাধ মকুমেন্টারি সিরিয়াল কিলার সন্ত্রাসে আটকে ছিলাম

সত্যিকারের অপরাধের ডকুমেন্টারিগুলি আধুনিক বিনোদন সংস্কৃতির একটি বিশাল প্রধান হয়ে উঠেছে। সিনেমাগুলি থেকে মিনিসারি পর্যন্ত, ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড এবং দুর্নীতিগ্রস্থ কভার-আপগুলির ডকুমেন্টেশন ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকিংয়ের স্থায়ী সাবজেনারে পরিণত হয়েছে। এটি কতটা বিস্তৃত তা কারণেই এটি কথাসাহিত্যের অনুপ্রেরণামূলক কাজের জন্য তার স্থলে ক্রপ করার জায়গাও ছেড়ে দেয়। এই যেখানে অদ্ভুত ফসল এসেছে, একটি মায়াবী সিরিয়াল কিলার মিডিয়া ডাবস “মিঃ শিনি” সম্পর্কে সত্যিকারের অপরাধের উপহাস্য, যিনি আরও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তার প্রাথমিক খুনের স্প্রির দুই দশক পরে ফিরে আসেন। কাল্পনিক গোয়েন্দা জো কির্বি এবং লেক্সি টেলরের সাথে সাক্ষাত্কারগুলি রহস্যটি ছড়িয়ে দেয়।
অদ্ভুত ফসল এছাড়াও খুব হরর মুভিআপনি আপনার সাধারণ স্ল্যাশার ফিল্ম থেকে আশা করতে চান এমন প্রচুর ভয়ঙ্কর ট্রপে ভরা। এগুলি চলচ্চিত্রের ডকুমেন্টারিয়ান উপস্থাপনার সাথে একসাথে সেলাই করা হয়। এটি কেবল এটি 2025 এর অনন্য হরর মুভিগুলির মধ্যে একটি করে তোলে না, তবে এমন একটি অভিজ্ঞতা যা দক্ষতার সাথে বাস্তবতা এবং কথাসাহিত্যের মধ্যে রেখাকে মিশ্রিত করে। তবে একটি সুস্পষ্ট ধ্রুবক রয়েছে যা কিছু উপাদানকে স্যাঁতসেঁতে দেয়। তবে, গল্প এবং চরিত্র অনুসারে, ছবিটি একটি নিমজ্জনকারী রোলার কোস্টার।
অদ্ভুত হারভেস্ট বাস্তবতা এবং কথাসাহিত্যের মধ্যে লাইনটি পুরোপুরি মিশ্রিত করে
অদ্ভুত ফসল মিঃ শিনির ফিরে আসার প্রথম শিকার হিসাবে তিনজনের একটি পরিবারকে প্রকাশ করে একটি দৃ inc ়প্রত্যয়ী পরিচিতির সাথে খোলে। এখনই মুভিটি প্রতিষ্ঠিত করে যে এটি সত্যিকারের সত্যিকারের অপরাধের ডকুমেন্টারের মতো হবে। পিটার জিজোর কির্বি এবং টেরি অ্যাপলের টেলরের সাথে সাক্ষাত্কারগুলি সত্যিকারের অনুভূতি বোধ করে, তারা যেভাবে নিজেকে ধরে রাখে এবং যে কোনও গোয়েন্দার সাক্ষাত্কারের সাধারণ ব্যবহার করে তারা যে পরিভাষা ব্যবহার করে। এই দৃ inc ়প্রত্যয়ী প্রকৃতিটি অন্যান্য অনেক স্মরণীয় সাক্ষাত্কারের বিষয়গুলিতেও বাহ্যিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।
তবে সাক্ষাত্কারগুলি সত্য-থেকে-জীবন উপস্থাপনা ছাড়া কিছুই নয়, এবং বেশিরভাগ অংশের জন্য, অদ্ভুত ফসল হতাশ হয় না। উভয় ডকুমেন্টারি এবং ফুটেজের হরর পাওয়া উপাদানগুলির উপাদানগুলি ব্যবহার করে মুভিটি এমন একটি আখ্যানকে একত্রিত করে যা এটি কতটা বাস্তব অনুভূত হয় তাতে পুরোপুরি দৃ inc ়প্রত্যয়ী। যদিও ভিত্তিটি স্পষ্টভাবে কল্পিত, যদিও আমি হরর মুভিটির ঘটনাগুলি প্রকাশের ক্ষেত্রে এতটা লক হয়ে গেছে বলে কিছুদিন হয়ে গেছে। এটি আপনাকে ভুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করে যে আপনি একটি কাল্পনিক চলচ্চিত্র দেখছেন।
এটি মিঃ শিনির চিত্রিত করেছেন নিজেই। মুভিটি অগ্রগতির সাথে সাথে তার উদ্দেশ্যগুলি এবং তাকে হত্যা করতে কী চালাচ্ছে সে সম্পর্কে আরও প্রকাশিত হয়েছে। তাকে ভয়াবহ শক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে কী সহায়তা করে তা কেবল সিনেমাটিকে কীভাবে চালাকি করে তোলে তা নয়, বরং বাস্তব-বিশ্বের সিরিয়াল কিলারদের কাছ থেকে টানা স্পষ্ট প্রভাবও। চকচকে হত্যাকাণ্ড রাশিচক্র কিলার স্যামের ছেলের সাথে দেখা করেএকটি অনন্য স্পিন সহ যা ট্রেইলকে তাজা রাখে কারণ গোয়েন্দাদের তার অনুসরণটি প্রকাশিত হয়।
শক ও হরর আনার জন্য অদ্ভুত হার্ভেস্টের প্রচেষ্টা প্রায়শই সমতল হয়ে যায়
দুর্ভাগ্যক্রমে, অদ্ভুত ফসলএর দুর্বলতম উপাদানটি হ’ল এটি এটির সবচেয়ে শক্তিশালী করার জন্য এতটা মরিয়া চেষ্টা করে: মর্মস্পর্শী হরর। মুভিটি মিঃ শিনির হত্যাকাণ্ডকে ভয়াবহ বিশদে প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকে না। যাইহোক, এই বিরক্তিকর চিত্রগুলির উপস্থাপনাটি প্রায়শই প্রকৃত সত্য-অপরাধের ডকুমেন্টারি উপস্থাপন করতে পারে এমন কোনও কিছুর চেয়ে বেশি ভিসারাল হয়, জেনেরিক হরর সাউন্ড এফেক্টগুলির সাথে সংবেদনশীল। এটি একাধিক মৃত্যুর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে যা সেন্সর করা হয় বা কোনও সত্যিকারের ডকুমেন্টারি তাদের কাছে যাওয়ার উপায়গুলিতে দেখানো হয় না।
ভয়াবহ মৃত্যুর সংবেদনশীলতা এবং কী বার্তা সম্পর্কে কিছু বলার আছে অদ্ভুত ফসল তাদের সাথে প্রেরণের চেষ্টা করতে পারে, মুহুর্তগুলি ঝাঁকুনির এবং জায়গাগুলির বাইরে রয়েছে, বিশেষত ক্লিনিকাল এবং নাটকীয়ভাবে চলচ্চিত্রের বাকী অংশগুলির কৌশলগত মিশ্রণের বিপরীতে। ভাগ্যক্রমে, ফিল্মের পাশাপাশি আরও এগিয়ে যায়, এই মুহুর্তগুলি যত কম স্থানান্তরিত হয়, অবশেষে একটি জোরালো দ্বিতীয় আইনের দিকে পরিচালিত করে যা কেবল তার আরও ইতিবাচক গুণাবলীকে বাড়িয়ে তোলে।
একটি স্পয়লার উপাদান আছে এটা আমার প্রিয় অংশ। ফিল্মটি পছন্দ থেকে টানছে সত্য গোয়েন্দা এটি কীভাবে ছদ্মবেশী খুনের চিত্রিত করেছে মিঃ শিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যাইহোক, এটির একটি অনন্য উপাদান রয়েছে যা এর মধ্য দিয়ে জ্বলজ্বল করে, বিশেষত পিছনের অর্ধে, যা মুভিটিকে আরও বেশি দাঁড় করিয়ে দেয়। অন্তর্ভুক্তি স্টার্লার এবং সংক্ষিপ্ত, নিখুঁতভাবে চিত্রিত অদ্ভুত ফসলখুব শেষ দ্বিতীয়।
যদিও এর ভয়াবহতায় এর তীব্র প্রচেষ্টা উদ্দেশ্যগুলির চেয়ে বেশি নিমজ্জন-ভাঙা, অদ্ভুত ফসল কাল্পনিক গল্প বলার জন্য সত্যিকারের অপরাধ জেনারটি কতটা ভালভাবে নিযুক্ত করা যেতে পারে তার একটি স্মৃতিস্তম্ভ। এর ডকুমেন্টারি শৈলীর সুবিধা নিয়ে, মুভিটি একটি বাঁকানো আখ্যান সরবরাহ করে যা কেবল তার রানটাইমের চেয়ে ভাল হয়ে যায়। মিঃ শিনির উদ্দেশ্যগুলির কাঠামো এবং ক্ষতিকারকতা একটি শীতল অপরাধ মকুমেন্টারি তৈরি করতে একসাথে চলে যায় যা আমি আগত দীর্ঘ সময়ের জন্য মনে রাখব।
অদ্ভুত ফসল 2025 আগস্ট প্রকাশিত হবে।
অদ্ভুত ফসল
- প্রকাশের তারিখ
-
22 সেপ্টেম্বর, 2024
- রানটাইম
-
94 মিনিট
- পরিচালক
-
স্টুয়ার্ট অর্টিজ
- লেখক
-
স্টুয়ার্ট অর্টিজ
-
পিটার জিজো
দ্য। জো কির্বি
-
টেরি অ্যাপল
দ্য। অ্যালেক্সিস লেক্সি টেলর
- অদ্ভুত হারভেস্টের আসল অপরাধের ডকুমেন্টারি উপস্থাপনাটি হররটিকে আরও নিমজ্জন করে তোলে।
- দৃ inc ়প্রত্যয়ী পারফরম্যান্স ইতিমধ্যে একটি দুর্দান্ত প্রদর্শনকে উত্সাহিত করে।
- মুভিটি দ্বিতীয়ার্ধে জেনারের সাথে কিছু খুব অনন্য কাজ করে।
- শক হরর এ প্রচেষ্টা মারাত্মকভাবে নিমজ্জনকে ভেঙে ফেলতে পারে।