এক মারা গেছে, লোদ্রানে ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার সাথে সাথে কয়েক ডজন আহত হয়েছে

লোধরান: রবিবার ভোরের দিকে আওয়াম এক্সপ্রেসের চারটি গাড়ি লোডরান রেলওয়ে স্টেশনের কাছে লেনদেন করলে একজন যাত্রী নিহত হয়েছিলেন এবং কমপক্ষে দুই ডজন আহত হন।
লোধরানের জেলা প্রশাসক (ডিসি) ডাঃ লুবনা নাজির বলেছেন, আহতদের মধ্যে চার জন মহিলা, তিন শিশু এবং ১ 16 জন লোক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আহত ২৪ জনের মধ্যে ১ 17 জনকে প্রাথমিক চিকিত্সা এবং অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল, এবং তিন যাত্রী জেলা সদর দফতরের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তবে বিপদের বাইরে রয়েছেন।
এর আগে, এই কর্মকর্তা 19 জন ক্ষতিগ্রস্থ রিপোর্ট করেছিলেন; তবে আরও যাত্রীদের লাইনচ্যুত ট্রেন থেকে টেনে নিয়ে যাওয়ার পরে আহতদের সংখ্যা বেড়েছে।
প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, আহতদের দ্রুত বাহওয়াল ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তাদের একজন আহত হয়ে মারা যায়।
উদ্ধারকারী দলগুলি দ্রুত উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পন্ন করে এবং যাত্রীদের ক্ষতিগ্রস্থ কোচদের বাইরে টেনে নিয়ে যায়। “লাইনচ্যুত হওয়ার সঠিক কারণ এখনও তদন্তাধীন রয়েছে,” ডাঃ নাজির বলেছিলেন।
রেলপথের ফেডারেল মন্ত্রী মুহাম্মদ হানিফ আব্বাসি একজন যাত্রীর মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করেছিলেন এবং দুর্ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সাত দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আরও আহত যাত্রীদের সম্পূর্ণ চিকিত্সা চিকিত্সা পান তা নিশ্চিত করার জন্য কর্তৃপক্ষকে আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন।
আব্বাসি বলেছিলেন যে আপ ট্র্যাকটিতে কোনও ট্রেন প্রভাবিত হয়নি এবং আদেশ দিয়েছিল যে ডাউন ট্র্যাকটি তাড়াতাড়ি পুনরুদ্ধার করা উচিত।
ঘটনাটি ঘটলে ট্রেনটি পেশোয়ার থেকে করাচিতে ভ্রমণ করছিল। মন্ত্রী বলেন, ইউপি ট্র্যাকের ট্রেন ট্র্যাফিক পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, যখন ডাউন ট্র্যাকটি পুরোপুরি সাফ করার চেষ্টা চলছে।
গত মাসে শিকারপুরের কাছে রেলপথের একটি বিস্ফোরণ ঘটায় জাফর এক্সপ্রেসের তিনজন কোচ লেনদেন করে, একজন যাত্রী আহত হয়ে এবং এই অঞ্চলে ট্রেনের অভিযানকে ব্যাহত করে।
বিস্ফোরণের প্রভাবটি একাধিক কোচকে ট্র্যাক থেকে ফেলে দেয়, ক্ষতিগ্রস্থ রুটে রেলওয়ে অপারেশনগুলি স্থগিত করে।
জুনে, জাফর এক্সপ্রেসের পাঁচটি বোগি জ্যাকবাবাদের কাছে ট্র্যাকটিতে একটি বিস্ফোরণে আঘাতের পরে রেলগুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ট্রেনটি পেশোয়ার থেকে কোয়েটায় যাওয়ার পথে ছিল।
বিস্ফোরণটি রেলপথের ক্ষতি করেছে, এলাকায় ট্রেন পরিষেবাগুলিকে ব্যাহত করে; তবে, কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি, তারা যোগ করেছেন।