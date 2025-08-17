24 ফেব্রুয়ারি, 2022 থেকে মেডুসা বাতাসের বিরুদ্ধে রাশিয়ান-ইউক্রেনীয় যুদ্ধে বাস করে। আমাদের প্রতিদিনের উপকরণগুলিতে, আমরা আপনার চিঠিগুলি প্রকাশ করি কারণ আমরা নিশ্চিত: আমাদের অবশ্যই যুদ্ধ সম্পর্কে কথা বলতে হবে। চলমান যুদ্ধের কারণে আপনি কোন অনুভূতিগুলি অনুভব করেন? এটি এখনই আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে কীভাবে প্রভাবিত করবে? যুদ্ধের এই তিন বছর ধরে রাশিয়া, ইউক্রেনের প্রতি বিশ্বকে পরিবর্তিত হওয়ার প্রতি আপনার মনোভাব কীভাবে ঘটছে? এই নিবন্ধটির শেষে একটি প্রতিক্রিয়া ফর্ম সন্ধান করুন। আগের দিনের একটি পর্যালোচনা এখানে পড়তে পারে।
কে হোয়াইট হাউসে জেলেনস্কি এবং ট্রাম্পের আলোচনায় যোগ দেবে
আলাস্কায় ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উষ্ণ বৈঠক ইউরোপীয় নেতাদের আশঙ্কা করেছিল, তারা আশঙ্কা করেছিল যে ওয়াশিংটনে ১৮ ই আগস্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কিকে একই “বন্ধুত্বপূর্ণ অভ্যর্থনা” সরবরাহ করা হবে না। লিখেছেন ইউরোপীয় কূটনীতিকদের রেফারেন্স সহ পলিটিকো।
ইউরোপীয় নেতারা ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্টের হোয়াইট হাউসে আলোচনায় আলেকজান্ডার স্টুবা – “ট্রাম্পের অন্যতম প্রিয় কথোপকথন” প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ধারণা করা হয় যে স্টাবব ইউক্রেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব এড়াতে সহায়তা করবে এবং ট্রাম্পকে ইউক্রেনের যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে আরও আলোচনায় ইউরোপকে অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি করবে। পলিটিকো প্রকাশের পরপরই ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রপতির কার্যালয় নিশ্চিতসেই স্টাব ওয়াশিংটনে যাবে।
ইউক্রেনের ইউরোপীয় মিত্ররা হোয়াইট হাউসে ফেব্রুয়ারিতে যে ব্যর্থতা ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি এড়াতে চায়, যখন ওভাল অফিসে একটি বৈঠকের সময় জেলেনস্কি এবং ট্রাম্প প্রকাশ্যে ঝগড়া করেছিলেন। এখন তারা এমন একটি “ফাঁদ” প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে যা রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে “ভঙ্গুর আস্থা” ধ্বংস করতে পারে। এই বিষয়ে, দেখা করতে যোগ দিন এবং ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুট, যিনি “ট্রাম্পের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন।”
জার্মানি চ্যান্সেলর আনুষ্ঠানিকভাবে হোয়াইট হাউসে সভায় তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফ্রেডরিচ মার্টজফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ভন ডের লেনেন – দ্বিতীয়টি বলেছিল যে জেলেনস্কির অনুরোধে তিনি ট্রাম্পের সাথে একটি বৈঠকে অংশ নেবেন। দ্বারা তথ্য স্কাই নিউজ, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জ মেলনিও হোয়াইট হাউসে আলোচনায় যাবেন।
আলাস্কায় পুতিনের সাথে আলোচনার পরে, ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউরোপীয় নেতাদের সাথে কথোপকথনে এবং জেলেনস্কির সাথে মস্কো থেকে তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি দাবি বন্ধ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেছিলেন যে তিনি রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতির সাথে একমত হয়েছিলেন: দুটি যুদ্ধরত দেশকে শান্তির সাথে একমত হওয়া উচিত, এবং যুদ্ধের বিষয়ে নয়, “যা প্রায়শই সম্মানিত হয় না।”
আলোচনার পরের দু’দিন পরে, পশ্চিমা গণমাধ্যম সূত্রের বরাত দিয়ে পুতিন ট্রাম্পের সাথে শীর্ষ সম্মেলনের সময় কী প্রয়োজনীয়তা রেখেছিল তা জানিয়েছিল। এর মধ্যে ডোনেটস্ক এবং লুগানস্ক অঞ্চলগুলির অঞ্চল থেকে ইউক্রেনীয় সেনা প্রত্যাহার রয়েছে। প্রতিক্রিয়া হিসাবে, পুতিন সামনের লাইনের অবশিষ্ট অংশটি হিমশীতল করতে প্রস্তুত (যা রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে খেরসন এবং জাপরিজহ্যা অঞ্চলের অংশগুলি ছেড়ে দেবে, পাশাপাশি রয়টার্স সূত্রগুলি বলেছে, সুমি এবং খরকভ অঞ্চলের দখলদারদের সাথে ইউক্রেন নিয়ন্ত্রণে ইউক্রেন নিয়ন্ত্রণে ফিরে যেতে হবে এবং ডোনসেস্কের সাথে লেডারদের সাথে জড়িত, জেলেন্সের নেতৃত্বে, জেলেন্সের নেতৃত্বে। আর্থিক সময় দাবিডোনবাসকে রাশিয়ায় স্থানান্তর করতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও, জেলেনস্কি ট্রাম্পের সাথে “আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য উন্মুক্ত”।
তদুপরি, পুতিনকে রাশিয়ান দ্বারা সংযুক্ত ক্রিমিয়ার স্বীকৃতি, নিষেধাজ্ঞার কিছু অংশ প্রত্যাহার, ইউক্রেনের রাশিয়ান ভাষার বিধান এবং মস্কো প্যাট্রিয়ার্কেট (ইউওসি -এমপি) এর ইউক্রেনীয় অর্থোডক্স চার্চের কাজ রোধ না করার প্রয়োজন।
অ্যাক্সিওস এবং সিএনএন -এর মতে, জেলেনস্কির সাথে আলোচনা সফল হলে, ট্রাম্প শুক্রবার, 22 আগস্ট রাশিয়া এবং ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতির অংশগ্রহণে একটি ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলন করতে চান।
এলেনা (বখমুট)। যখন এটি সমস্ত শুরু হয়েছিল, তখন এটি আমার মাথায় ফিট করে নি যে এটি সম্ভব যে রাশিয়া আমাদের হত্যা করতে এবং চারপাশের সমস্ত কিছু ধ্বংস করতে আসবে। আমি মিশ্র রাশিয়ান-ইউক্রেনীয় পরিবার থেকে এসেছি। পিতামাতারা সর্বদা একসাথে থাকতেন, উভয় ভাষায় কথা বলেন এবং এটিকে স্বাভাবিক বলে মনে করেন। সম্ভবত সুখ যে তারা আর এটি দেখতে পায় না। আমি, ডনবাসের একজন রাশিয়ান -স্পিকিং বাসিন্দা, সমস্ত কিছুর “মুক্তিদাতা” থেকে বঞ্চিত ছিলাম: বাড়িতে, অ্যাপার্টমেন্ট, কাজ, শান্ত বার্ধক্য এবং এমনকি পিতামাতার কবরও।
এখন, আমার সুন্দর এবং ফুলের শহরের পরিবর্তে মৃত ধ্বংসাবশেষ। সেখানে কোনও লোক নেই, সেখানে কোনও জীবন নেই। আমি বিদেশে গিয়েছিলাম, এবং সেই ছোট্ট ইউরোপীয় দেশকে অনেক ধন্যবাদ যা আমাদের গ্রহণ করেছে, সমস্ত প্রয়োজনীয়, যারা আমাদের সাথে ভাল আচরণ করে তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত সরবরাহ করে। তবে সপ্তম দশ বছর ধরে ঘোরাফেরা করা, ভবিষ্যত ছাড়াই আশা ছাড়াই থাকার জন্য লজ্জাজনক। এবং এখন “লিবারেটর” অফারটি কী – আমাকে এই সত্যটি দিন যে আমি 1270 দিন জয়ের ব্যর্থ চেষ্টা করছি, তবে আমি 1270 দিনের জন্য যা নিতে পারি না তা আমি গ্রহণ করব না। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে এখনও বড় বড় শহর রয়েছে যা তারা যাবে না, যদি দুর্ভাগ্যজনক ঘড়ির জন্য কোনও ইয়ার, যেখানে নয় হাজার মানুষ ছিল, দেড় বছর লড়াই করেছিল। এবং কয়েক হাজার লোকের ট্র্যাজেডি যারা “বিশ্বের জন্য লড়াই করে” বলে মনে করা হয় তাদের সম্পর্কে চিন্তা করে না।