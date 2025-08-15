এখনও কে এমভিপি রেসে হারুন বিচারক, ক্যাল র্যালি কে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে?

2025 আমেরিকান লিগের সর্বাধিক মূল্যবান প্লেয়ার রেস এই মৌসুমের প্রথম দিকে মোটামুটি দুটি খেলোয়াড়ের বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। তবুও, আরও কয়েকজন খেলোয়াড়ের দৃ strong ় সমাপ্তি ভোটারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় দেওয়ার সময় আরও কঠিন ভাবতে পারে।
ইয়াঙ্কিসের তারকা আউটফিল্ডার অ্যারন জজ, রাজত্বকারী আল এমভিপি, আরও একটি দৈত্য মরসুম রয়েছে। কয়েক সপ্তাহ আগে আইএল -তে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য সত্ত্বেও, বিচারকের একটি চিত্তাকর্ষক স্ল্যাশ লাইন রয়েছে .333/.444/.687। তাঁর 38 টি হোম রান, 88 আরবিআই এবং 94 রান রয়েছে। তাঁর ফ্যাংগ্রাফস অপরাধ রেটিং একটি জ্যোতির্বিদ্যার 53.7, তবে তার একটি রয়েছে প্রতিরক্ষা রেটিংয়ে নেতিবাচক। তবুও, তার 7.4 এফওয়ারা লিগটি আরামে নেতৃত্ব দেয়।
তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা হ’ল মেরিনার্স ক্যাচার ক্যাল র্যালি। তাঁর স্ল্যাশ ভয়ঙ্কর, যদিও এটি বিচারকের তুলনায় তুলনা করে। তার .243/.350/.582। তিনি 98 টি আরবিআই এবং 78 রান নিয়ে একটি লীগ-শীর্ষস্থানীয় 45 টি হোম রান করেছেন। তিনি একজন ক্যাচারের বিষয়টি আরও অবিশ্বাস্য। তিনি একজন ক্যাচারের দ্বারা হোমারদের জন্য সালভাদোর পেরেজের রেকর্ড ভাঙা থেকে মাত্র চারটি হোম দূরে রয়েছেন। তিনি যখন ডিএইচ কিছু হিসাবে কাজ করেছেন, তখন র্যালির 90 টি গেম প্লেটের পিছনে লগইন করেছে।
তিনজন খেলোয়াড় রয়েছেন যাদের বিচারক এবং র্যালি থেকে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানের ভোট দূরে টানানোর কোনও সুযোগ পাওয়ার জন্য মরসুমের শেষ বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে রেড হট পেতে হবে।
গত বছরের রানার-আপ, রয়্যালস শর্টসটপ ববি উইট জুনিয়র, আরও একটি দুর্দান্ত মরসুম রয়েছে, যদিও তিনি আক্রমণাত্মকভাবে প্রায় ভাল বা ধারাবাহিক ছিলেন না। যদিও তার 17 টি হোম রান এবং 30 টি চুরি করা বিএইএস রয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে যে তিনি টানা তৃতীয় 30/30 মরসুমের চেয়ে কম হয়ে যাবেন, যদি না তিনি খুব শীঘ্রই জ্বলজ্বল করে।
আত্মরক্ষামূলকভাবে, তিনি অন্য জগতের হয়ে গেছেন, এবং অপরাধ ও প্রতিরক্ষার জন্য তাঁর ফ্যাংগ্রাফ রেটিংগুলি প্রায় সমান। তাঁর উচ্চতর প্রতিরক্ষা তাকে আ.লীগের তৃতীয় সর্বোচ্চ চিহ্ন, 5.7 এর একটি FWAR এ নিয়ে গেছে।
অভিভাবক তৃতীয় বেসম্যান জোসে রামিরেজ একজন বহুবর্ষজীবী এমভিপি প্রার্থী, যদিও তিনি কখনও জিতেন নি। ইতিমধ্যে 25 টি হোম রান এবং 35 টি চুরি করা ঘাঁটি সহ তার আরও একটি ভয়ঙ্কর মরসুম রয়েছে। তাঁর স্ল্যাশ লাইনটি .298/.. 371/.528 এ লিগের অন্যতম সেরা। রামিরেজ কেবল 10.2% সময় বের করে দিচ্ছে, যা খুব কমই বিশ্বাসযোগ্য। যদি তিনি শক্তিশালী শেষ করতে পারেন তবে আল এমভিপি ভোটদানের আরও একটি শীর্ষ পাঁচ ফিনিস সবই নিশ্চিত।
অন্যান্য খেলোয়াড়দের শক্তিশালী ব্রেকআউট মরসুম রয়েছে, যেমন অ্যাস্ট্রোস শর্টসটপ জেরেমি পেনা এবং রয়্যালস তৃতীয় বেসম্যান মাইকেল গার্সিয়ার মতো, তবে এই এমভিপি রেসের অন্ধকার ঘোড়াটি ব্লু জেসের প্রথম বেসম্যান ভ্লাদিমির গেরেরো জুনিয়র হতে পারে।
আক্রমণাত্মকভাবে, তার একটি দুর্দান্ত মরসুম রয়েছে, .300/.397/.496 স্ল্যাশ করছে। তার 20 টি হোম রান, 67 আরবিআই এবং 81 রান রয়েছে। সর্বাধিক চিত্তাকর্ষকভাবে, তিনি 13.0% হাঁটতে গিয়ে কেবল 13.6% সময় বের করছেন। আত্মরক্ষামূলকভাবে, তিনি বড় -9.9 প্রতিরক্ষা রেটিং সহ বাকি মাঠের মতো প্রায় ভাল নন। এটি তার fwar কে নীচে টানছে, তবে 3.9 এ, এখনও এই সংখ্যাটি উন্নত করার সময় রয়েছে।
তবুও, গেরেরো হ’ল সেরা হিটার সেরা রেকর্ড সহ আল দল বর্তমানে। তিনি তাদের আপত্তিকর নেতা, এবং যদি তিনি ব্লু জয়েসকে একটি আল ইস্ট শিরোনামের দিকে ঠেলে দিতে সহায়তা করতে পারেন তবে দৃ strong ় সমাপ্তির সাথে তাঁর প্রচুর এমভিপি মনোযোগ অর্জন করা উচিত।
এই মুহুর্তে, বিচারক এবং র্যালি হলেন ফ্রন্টরনার্স, এবং এটি বিশেষভাবে খুব কাছাকাছি নয়। তবুও, উইট, রামিরেজ এবং গেরেরো সকলেই গরম শেষ করে শালীন কেস তৈরি করতে পারে, বিশেষত যদি শীর্ষ দু’জনের মধ্যে উভয়ই প্রসারিত থেকে নীচে নেমে যায়।