একটি সমীক্ষায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে রেকর্ড সংখ্যক রোগী অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অপেক্ষা না করেই এএন্ডইতে নিজস্ব পথ তৈরি করছেন।
দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া সময় এবং বাইরে থাকা জরুরী যানবাহনের দৃশ্যগুলি বাইরে হাসপাতালের সারি করে থাকা লোকেরা বিকল্প পরিবহনের দিকে ঝুঁকছে এমন লোকদের মধ্যে উত্সাহ বাড়িয়ে তুলেছে বলে মনে করা হয় – এমনকি সবচেয়ে জরুরি ক্ষেত্রেও।
এনএইচএস ইংল্যান্ডের তথ্য দেখায় যে ১৯.৫ মিলিয়ন উপস্থিতি (per৯ শতাংশ) ২০২৩/২৪ সালে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, ট্যাক্সি বা একটি বেসরকারী যানবাহন যারা হাঁটাচলা করেছে, সাইকেল চালিয়েছিল বা ব্যবহৃত হয়েছিল।
এখন 30 এনএইচএস ট্রাস্টের একটি উপসেট থেকে নতুন বিশ্লেষণটি ইঙ্গিত দেয় যে ক্রমবর্ধমান অনুপাতটি ছিল সবচেয়ে অসুস্থ রোগী।
তারা 2024 সালে 2.7 মিলিয়ন অ্যাম্বুল্যান্স এএন্ডই আগত রেকর্ড করেছে – 2019 সাল থেকে 340,000 বা 14 শতাংশ বেশি।
এর মধ্যে 266,460 রোগীকে আগমনের সময় সবচেয়ে গুরুতর বিভাগে এক বা দুটি রেটিং দেওয়া হয়েছিল, যার অর্থ তাদের ‘তাত্ক্ষণিক’ বা ‘খুব জরুরি’ চিকিত্সার যত্নের প্রয়োজন ছিল – একই সময়ের মধ্যে 50 শতাংশ বৃদ্ধি।
লিবারেল ডেমোক্র্যাটদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক যত্নের মুখপাত্র হেলেন মরগান, যারা তথ্য আইনের স্বাধীনতার অধীনে নতুন তথ্য অর্জন করেছিলেন, তিনি বলেছেন: ‘এই পরিসংখ্যানগুলি একটি উবার অ্যাম্বুলেন্স সংকট বহন করে, যেখানে লোকেরা মনে করে না যে তারা এমনকি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাগুলির উপর এমনকি গুরুতর পরিস্থিতিতে নির্ভর করতে পারে।
‘লোকেরা যদি অ্যাম্বুলেন্সগুলি তাদের প্রয়োজন হবে তখন সেখানে থাকবে বলে বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে এর মারাত্মক পরিণতি হতে পারে।’
২০২২ সালে, রয়্যাল কলেজ অফ ইমার্জেন্সি মেডিসিনের তত্কালীন রাষ্ট্রপতি ডাঃ ক্যাথরিন হেন্ডারসন স্বীকার করেছেন যে তিনি ট্যাক্সি ডাকা বা প্রিয়জনকে হাসপাতালে লিফট দেওয়ার কথা বিবেচনা করবেন, বরং অ্যাম্বুলেন্সকে ডাকার পরিবর্তে তিনি ‘চিন্তিত’ ছিলেন বলে সময়মতো আসবেন না।
প্রবীণ ব্রিটিশদের জন্য প্রচার চালানো সিলভার ভয়েসেসের পরিচালক ডেনিস রিড বলেছিলেন: ‘বয়স্ক ব্যক্তিরা সমস্ত আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন যে তাদের অ্যাম্বুলেন্সের প্রয়োজন হলে তারা সময়মতো একটি পাবেন তাই প্রায়শই ডিআইওয়াই সলিউশন অবলম্বন করবেন।
‘একটি নীল আলো অ্যাম্বুলেন্সটি হাসপাতালে যাওয়ার দ্রুততম উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হত তবে এটি ক্রমবর্ধমান সত্য নয়।
‘আপনি যদি হাসপাতাল থেকে 30 মিনিটের পথ বেঁচে থাকেন তবে অ্যাম্বুলেন্সটি আপনার কাছে যেতে এক ঘন্টা সময় নেবে তবে এটি কোনও মস্তিষ্কে পরিণত হয় না।
‘সমাধানটি এতটা অ্যাম্বুলেন্স নয় – কারণ অনেকে বিছানার অভাবে হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষা করছেন।
‘সমাধান হ’ল সরকারের সামাজিক যত্নের সংকট উপেক্ষা করা বন্ধ করা।’
সর্বশেষতম সরকারী পরিসংখ্যানগুলি দেখায় যে সর্বাধিক জীবন-হুমকির 999 কলগুলির জন্য গড় প্রতিক্রিয়া সময়টি জুলাইয়ের 7 মিনিট 56 সেকেন্ড ছিল, যদিও দশ জনের মধ্যে একজনের মধ্যে একজন 14 মিনিটেরও বেশি 12 সেকেন্ডেরও বেশি অপেক্ষা করেছিলেন।
চার বছরের জন্য 7 মিনিটের গড় লক্ষ্য পূরণ করা হয়নি।
অ্যাম্বুলেন্সে ভ্রমণ না করা তাদের ক্রমবর্ধমান অনুপাত হ’ল সবচেয়ে অসুস্থ রোগীরা
বিভাগ দুটি কলের গড় প্রতিক্রিয়া সময়, যার মধ্যে হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এটি ছিল 28 মিনিট 40 সেকেন্ড এবং গুরুতর ব্যথা সহ বিভাগ তিনটি কলের গড় গড় ছিল 1 ঘন্টা 40 মিনিট।
তথ্যের প্রতিক্রিয়াগুলির স্বাধীনতার উপসেট অনুসারে অ্যাম্বুলেন্স এএন্ডই উপস্থিতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি যে বিশ্বাসটি দেখেছিল, তা ছিল স্যান্ডওয়েল এবং ওয়েস্ট বার্মিংহাম, যেখানে ২০১৯ সাল থেকে ৩২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, পরিসংখ্যানগুলি ৩,৯০০ থেকে ১ 16,৫০০ এ দাঁড়িয়েছে।
মিড এবং সাউথ এসেক্সের সর্বাধিক সংখ্যক উপস্থিতি ছিল গত বছর একটি অ্যাম্বুলেন্সে আগত না হয় 322,000, একই সময়ের মধ্যে 263,000 এর চেয়ে বেশি।
উদারপন্থী ডেমোক্র্যাটরা 65 বছরের বেশি বয়সী যারা তাদের দ্বারা অ্যাম্বুল্যান্স এএন্ডই আগতদের জন্যও জিজ্ঞাসা করেছিলেন।
গত বছর, 22 এনএইচএস ট্রাস্ট অনুসারে 2019 এর 375,000 এ 22 শতাংশ বেড়েছে 459,000, যা পুরো ডেটা দিয়ে সাড়া দিয়েছে। এর মধ্যে 56,700 কোড 1 বা কোড 2 রেট করা হয়েছিল।
65 এর দশকেরও বেশি অ্যাম্বুলেন্সের উপস্থিতিতে সবচেয়ে খাড়া বৃদ্ধি উত্তর কুম্ব্রিয়ায় ছিল যেখানে তারা 97 শতাংশ লাফিয়ে 22,305 এ দাঁড়িয়েছে।
লিবারেল ডেমোক্র্যাটরা চায় যে অ্যাম্বুলেন্স ট্রাস্টকে কমিউনিটি অ্যাম্বুলেন্স স্টেশনগুলির বন্ধকে বিপরীত করার জন্য এবং প্যারামেডিকস এবং অন্যান্য অ্যাম্বুলেন্স কর্মীদের ধরে রাখতে, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রচার শুরু করার জন্য সরকার একটি নতুন £ 50 মিলিয়ন ডলার জরুরি তহবিল তৈরি করবে।
এমএস মরগান যোগ করেছেন: ‘আমরা এখনও দেখছি যে লোকেরা এএন্ডই করিডোরগুলিতে চিকিত্সা করা হচ্ছে এবং বাইরে সারি সারি সারি সারি অ্যাম্বুলেন্সে চিকিত্সা করা হচ্ছে, ফলে বিলম্ব হয়েছে যে লোকেরা যথাযথভাবে আতঙ্কিত হয়।
‘প্রত্যেকেরই যদি তাদের প্রয়োজন হয় তবে তাদের অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন করা উচিত এবং অপেক্ষা করা উচিত, তবে আমাদেরও এটি নিশ্চিত করতে হবে যে তারা সময়মতো লোকদের কাছে পৌঁছেছে তাই কেউ ভাবেন না যে তাদের জীবন ও মৃত্যুর পরিস্থিতিতে এএন্ডইতে নিয়ে যেতে হবে।
‘এর অর্থ স্থানীয় অ্যাম্বুলেন্স স্টেশনগুলিকে বন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করা এবং প্যারামেডিকস এবং অন্যান্য অ্যাম্বুলেন্স কর্মীদের ধরে রাখতে, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রচার শুরু করা।’
এনএইচএস সরবরাহকারীদের চিফ এক্সিকিউটিভ এবং লন্ডন অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী ড্যানিয়েল এলকেলস বলেছেন: ‘লোকেরা 999 কল করার পরিবর্তে লোকেরা নিজেরাই হাসপাতালে যেতে বেছে নেওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে। জরুরি অবস্থার মধ্যে কারও জন্য এনএইচএস রয়েছে।
‘সর্বশেষ সরকারী পরিসংখ্যান দেখায় যে উচ্চ চাহিদা থাকা সত্ত্বেও অ্যাম্বুলেন্সগুলি আরও দ্রুত মানুষের কাছে আসছে, কর্মীরা 650,000 এরও বেশি ঘটনায় অংশ নিয়েছে এবং এক মাসে 999 এ 843,500 টিরও বেশি কলের জবাব দিয়েছে।
‘এদিকে, ২.৪ মিলিয়ন এএন্ডই উপস্থিতি সত্ত্বেও – রেকর্ডে সবচেয়ে ব্যস্ত জুলাই – প্রায় চার বছরের মধ্যে রোগীদের সর্বোচ্চ অনুপাত চার ঘন্টার মধ্যে দেখা গেছে। এনএইচএস ট্রাস্ট এবং কর্মীরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীদের দেখতে সমতল কাজ করে। ‘
অ্যাম্বুলেন্সের চিফ এক্সিকিউটিভস অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আন্না প্যারি বলেছেন: ‘তথ্য প্রমাণ করে যে এনএইচএস অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাগুলি কখনও 999 কলগুলির উত্তর দেওয়া এবং আগের চেয়ে আরও বেশি রোগীদের প্রতিক্রিয়া জানায় না, এমন কিছু যা আমাদের অবিশ্বাস্যভাবে কঠোর পরিশ্রমী ফ্রন্টলাইন কর্মীদের টেস্টামেন্ট, পাশাপাশি যারা কলগুলি পরিচালনা করে এবং রোগীদের সবচেয়ে উপযুক্ত ক্লিনিকাল প্রতিক্রিয়া প্রেরণ করে।
‘এনএইচএস এবং এর স্বতন্ত্র অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাগুলি আমাদের পরিষেবাগুলির চাহিদা বৃদ্ধি পরিচালনা করতে এবং আমরা সক্ষম হিসাবে সময়োপযোগী পদ্ধতিতে উচ্চমানের যত্ন প্রদানের জন্য প্যারামেডিকস এবং অন্যান্য ক্লিনিকাল কর্মীদের বিকাশ এবং প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছি।’
স্বাস্থ্য ও সামাজিক যত্ন বিভাগের একজন মুখপাত্র বলেছেন: ‘আমরা এর হাঁটুর উপর একটি জরুরি যত্নের ব্যবস্থা পেয়েছি, রোগীরা অ্যাম্বুলেন্সের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করে এবং প্রায়শই তারা হাসপাতালে পৌঁছানোর সময় আরও দীর্ঘতর হ্যান্ডওভার বিলম্ব করে।
‘রেকর্ড এএন্ডই চাহিদা থাকা সত্ত্বেও, আমরা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় জুলাইয়ে অ্যাম্বুলেন্সগুলি রোগীদের কাছে দ্রুততর হয়ে উঠছি এবং হ্যান্ডওভার বিলম্বও নেমে আসছি।
‘জরুরি এবং জরুরী যত্ন পরিষেবাগুলিতে আমাদের £ 450 মিলিয়ন বিনিয়োগের মধ্যে নতুন অ্যাম্বুলেন্স অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যাতে আমাদের যখন প্রয়োজন হয় তখন আমাদের সকলের জন্য এনএইচএস থাকতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য।’