এখানে আবার সূর্য আসে … ইউকে 34 সি হিটওয়েভে ব্রিটিশিয়ান সিজল হিসাবে বার্বাডোসের চেয়ে গরম হতে পারে
এখানে আবার সূর্য আসে … ইউকে 34 সি হিটওয়েভে ব্রিটিশিয়ান সিজল হিসাবে বার্বাডোসের চেয়ে গরম হতে পারে

লিজ হাল, উত্তর সংবাদদাতা লিখেছেন

প্রকাশিত: | আপডেট:

শেষ মুহুর্তের যাত্রার জন্য ছুটির হটস্পট খুঁজছেন? আপনি ব্লাইটির সাথে লেগে থাকা ভাল।

কারণ এই গ্রীষ্মের চতুর্থ হিটওয়েভ সোমবার আসার সাথে সাথে যুক্তরাজ্য বার্বাডোসের চেয়ে উষ্ণ হতে চলেছে।

রবিবার সারা দেশের সৈকতগুলি গৌরবময় ব্রিটিশ আবহাওয়া উপভোগ করে পরিবারগুলিতে ভরা ছিল।

এই সপ্তাহে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দক্ষিণ পূর্ব, মিডল্যান্ডস, পূর্ব অ্যাংলিয়া এবং পূর্ব ওয়েলসে আশা করা হচ্ছে, পারদ 30 সি (86f) এর বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দক্ষিণ মিডল্যান্ডস এমনকি মঙ্গলবার বিকেলে 34 সি (93F) এর উপরেও পৌঁছতে পারে।

১ জুলাই কেন্টের ফেভারশামে নিবন্ধিত ৩৫.৮ সি (.4৮.৪ এফ) এরও সুযোগ রয়েছে – তিন বছরের মধ্যে যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে উষ্ণতম দিনটি পরাজিত হতে পারে।

এবং উত্তর ম্যানচেস্টার এবং ইয়র্কের পছন্দগুলিতে 28 সি (82f) এ পৌঁছতে পারে।

অফিসিয়াল হিটওয়েভ রেকর্ড করার জন্য মেট অফিসের 25 থেকে 28 সি (77f থেকে 82f) এর উপরে টানা তিন দিন প্রয়োজন।

এই গ্রীষ্মের চতুর্থ হিটওয়েভ সোমবার আসার সাথে সাথে যুক্তরাজ্য বার্বাডোসের চেয়ে উষ্ণ হতে চলেছে

নিউকয়ে: এই সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে লোকেরা সমুদ্রের দিকে শীতল হচ্ছে

লন্ডন: রবিবার উত্তাপে মলের সাথে প্যাডল করার সময় একজন সাইক্লিস্ট তার শার্টটি খালি করে

একটি আবহাওয়ার মানচিত্রে স্পটগুলি প্রকাশ করেছে যা সোমবার 30 সি উত্তাপে আঘাত হানার কারণে ব্রিটেন বছরের চতুর্থ হিটওয়েভের জন্য নিজেকে বন্ধ করে দেয়

স্কটল্যান্ড এবং উত্তর আয়ারল্যান্ড শীতল হবে তবে এখনও 23 থেকে 25 সি (73 থেকে 77f) এর উচ্চতা দেখতে পাবে – যা এখনও গড় 4C থেকে 7C এর উপরে। তবে তারা সম্ভবত কিছুটা বৃষ্টি দেখতে পাবে, সোমবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ এবং পশ্চিম থেকে উত্তর দিকে সরে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে।

উত্তর -পূর্ব ও উত্তর পশ্চিম ব্যতীত বেশিরভাগ ইংল্যান্ডের জন্য হলুদ তাপের স্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে, সোমবার দুপুর থেকে বুধবার পর্যন্ত বুধবার পর্যন্ত মহাদেশ থেকে আগত হট এয়ারকে চিহ্নিত করতে।

যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এজেন্সি পরিমাপের লক্ষ্য উষ্ণ আবহাওয়ায় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য সতর্কতা সরবরাহকারীদের সতর্কতা সরবরাহ করা।

ডরসেটে একটি বড় ঘটনা ঘোষণার পরে এটি এসেছে, ১০০ জন দমকলকর্মী একটি বিশাল জ্বলজ্বলকে মোকাবেলায় প্রেরণ করেছে যা সপ্তাহান্তে কয়েকশ একর জমি বিধ্বস্ত করেছিল।

এবং রবিবার এডিনবার্গে, দমকলকর্মীরা আর্থারের আসনে একটি বিশাল জ্বলজ্বল মোকাবেলা করেছিলেন। সন্ধ্যা 4 টার দিকে ঘাস আচ্ছাদিত পাহাড় জুড়ে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং পুলিশ লোককে অঞ্চল থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানায়।

শুকনো পরিস্থিতি শনিবার ডরসেটের উইমবার্নের কাছে গুরুতর দাবানলের জন্য অবদান রেখেছিল। হল্ট হিথে ১ 170০ একর হিথল্যান্ডের জ্বলজ্বল হওয়ার পরে বিশটি বাড়ি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

রবিবার এডিনবার্গে, দমকলকর্মীরা আর্থারের আসনে একটি বিশাল জ্বলজ্বল মোকাবেলা করেছিলেন। সন্ধ্যা 4 টার দিকে ঘাস covered াকা পাহাড় জুড়ে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং পুলিশ লোকদের অঞ্চল থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছিল

জ্বলজ্বলটি বেশ কয়েকটি সম্পত্তির গজগুলির মধ্যে এসেছিল, যার মধ্যে একটি £ 1 মিলি বিচ্ছিন্ন বাড়ি।

অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল। দমকলকর্মীরা ফেনা দিয়ে ব্যবসায়ী গাই রেনল্ডসের বাড়ির ছাদ ছাদটি ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং এটি সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল, তবে তার গ্যারেজ এবং অন্যান্য আউটবিল্ডিংগুলি ধ্বংস করা হয়েছিল।

ফ্রান্সে ছুটিতে থাকা মিঃ রেনল্ডস (৪৪) যারা তাঁর শ্বশুরবাড়িকে সুরক্ষায় সম্পত্তিটিতে থাকতে সহায়তা করেছিলেন তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

তিনি বলেছিলেন: ‘ভাগ্যবান যে ফায়ার সার্ভিস দ্বারা বাড়িটি অত্যন্ত ভালভাবে সুরক্ষিত ছিল। আমার শ্বশুরকে ছয় মিনিট ছাড়ার জন্য দেওয়া হয়েছিল। আমাদের কাছে পনি এবং ভেড়া রয়েছে এবং লোকেরা তাদের সরিয়ে নিতে সহায়তা করেছিল। ‘

