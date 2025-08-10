লোটো প্লাস
Winwin.artlab/ক্যানভা/সরবরাহ করা। গ্রাফিক: মিহলে এমডাসে/নিউজ 24
এখানে লোটো এবং লোটো প্লাস ফলাফল রয়েছে:
#রাইটারসাল্টস 09/08/25 এর জন্য:
#লটো: 04, 15, 38, 39, 41, 51#বি: 33 #লোটোপ্লাস 1: 08, 21, 32, 33, 37, 38#বি: 40#লোটোপ্লাস 2: 06, 09, 11, 19, 20, 52#বি: 29
খেলোয়াড়দের অবশ্যই 18 বছর বা তার বেশি বয়সী হতে হবে, দায়িত্বের সাথে খেলুন। ইথুবা হ’ল জাতীয় লটারির গর্বিত অপারেটর। pic.twitter.com/nk8lupm7mr
– #ফান্ডাপাসাসপ্লে (@এসএ_লোটারি) আগস্ট 9, 2025
আপনি কি ভাগ্যবান বোধ করছেন? লোটোর জন্য অর্থ প্রদান দেখুন এখানেক্লিক করুন এখানে লোটো প্লাস 1 এবং লোটো প্লাস 2 এর জন্য ক্লিক করুন এখানে।
ডাউনলোড করুন নিউজ 24 প্লে বা আইটিউনস অ্যাপ স্টোরের মাধ্যমে অ্যাপ এবং প্রতিটি লোটোর বিজয়ী নম্বরগুলি আঁকানোর পরে একটি নিখরচায় সতর্ক মুহুর্তগুলি পান।
টিএপি এখানে নিউজ 24 অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপটি ডাউনলোড করতে বা এখানে নিউজ 24 অ্যাপল অ্যাপটি ডাউনলোড করতে।
*দয়া করে মনে রাখবেন যে এখানে প্রদত্ত তথ্যগুলি তৃতীয় পক্ষের তথ্য।
প্রদত্ত তথ্যগুলি সত্য এবং নির্ভুল কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করা হয়েছে, আমরা ত্রুটি, বাদ দেওয়া বা কোনও ক্ষতির জন্য দায়বদ্ধ নই যা কোনও ব্যক্তি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। জাতীয় লটারির শর্তাদি এবং শর্তাদি দেখুন এখানে।
