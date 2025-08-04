“এখানে 28 টি ছুরিকাঘাত ছিল যা আমার মাকে দিয়েছে …”

“(…) আমি রান্নাঘরে গিয়েছিলাম, আমি একটি ছুরি নিয়েছিলাম এবং আমার বসের কাছে এসেছি, আমার মনে আছে আমি যখন ছুরিকাঘাত শুরু করেছিলাম তখন আমি বাইবেলটি পড়ছিলাম। এটি আমার মাকে দিয়েছিল 28 টি ছুরিকাঘাত …”, চ্যাবেলো বলেছেন, চিহুয়া (সেরসাই) এর কিশোর -কিশোরীদের অপরাধীদের জন্য বিশেষায়িত সামাজিক পুনঃনির্মাণ কেন্দ্রে হত্যাকাণ্ডের দ্বারা অনুষ্ঠিত।
“তারপরে আমি তাকে কম্বলগুলিতে জড়িয়ে রেখেছিলাম, আমি তাকে স্কির কাছে নিয়ে গেলাম যেখানে আমি তাকে কিছু রাখার জন্য একটি ছোট্ট বাড়িতে রেখেছিলাম। দু’বার চিন্তা না করেই আমি আমার ব্যাগে তাকালাম কারণ আমি জানতাম যে আমি চুরি করে চুরি করে একটি উলের (…) নিয়ে এসেছি; আমি নিজেকে আমার বাড়িতে ভালভাবে পাগল করে রেখেছিলাম,” যে যুবকটি 12 বছর বয়স থেকে উচ্চতর হতে শুরু করেছিল।
চাবেলো – যে নামগুলি দিয়ে তিনি তাকে তার গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং তার পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে চিহ্নিত করেছেন – 12 বছর বয়সে উচ্চতর হতে শুরু করেছিলেন, একটি 16 বছর বয়সী বন্ধু যিনি চিহুহুয়া শহরে তার বাড়ির একপাশে গ্লাস বিক্রি করেছিলেন। তিনি তাকে ড্রাগটি দিয়েছিলেন, পরে অবধি, তিনি নিজেরাই উচ্চতর হওয়ার জন্য যে কোনও উপায়ে অর্থের সন্ধান করতে শুরু করেছিলেন।
এটি একটি জানাজার ফিরে আসার সময় ছিল যার সাথে তিনি তার চাচাদের কাছে সিয়েরার কাছে গিয়েছিলেন, যিনি কিছুটা গ্লাস গ্রহণের জন্য নিজের উপনিবেশ থেকে কোনও বন্ধুকে খুঁজছিলেন। কিছু “জালোনস” এর পরে তিনি বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং ড্রাগের জন্য মরিয়া, উত্তর না পেয়ে দরজাটি স্পর্শ করেছিলেন, যদিও তিনি জানতেন যে তাঁর মা ভিতরে আছেন।
দরজায় বেশ কয়েকটি শক্ত স্পর্শের পরে তারা অবশেষে খুলে বিরক্তিকর প্রবেশ করল, খুব রেগে গিয়ে তার মা ঘরে বসে যখন ছুরির মধ্য দিয়ে গেলেন এবং তারপরে তাঁর জীবন দিয়েছেন এমন মহিলার বিরুদ্ধে তাঁর ক্রোধের ছুরিকাঘাত করেছিলেন।
“যখন আমি ছুরিকাঘাত করে যে রক্ত বেরিয়ে আসে নি, তখন আমার বসের জাল বা আমি যা করেছি তা শিখেছি, সবকিছু দ্রুত ছিল I
চাবেলো বলেন, “আমি স্বাভাবিক অনুভব করেছি, আমি এমনভাবে অভিনয় করেছি যেন কিছুই ঘটেনি,” যিনি কয়েক ঘন্টা পরে যখন তিনি অনেক পুলিশ অফিসার বাইরে ছিলেন, তখন তিনি তাঁর বন্ধুর বাবার মালিকানাধীন একটি কর্মচারী পরিবহন ট্রাকে সাধারণত পাশের একটি কর্মী পরিবহন ট্রাকে লুকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; সেখানে “ক্রিকো” দিয়ে পুরো রাত ড্রাগিং ব্যয় করেছেন।
ডাকাতি থেকে তার মায়ের কাছে যে অর্থ রেখে গিয়েছিল তা দিয়ে, পরের দিন তিনি একটি সোরিয়ানা স্টোর সেলফোনের সন্ধান করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু একজন প্রহরী তাকে সন্দেহজনকভাবে দেখেছিলেন এবং তাকে এটি পরীক্ষা করে দেখেন, মাদক সেবন করে এবং তার কাছে আনা নগদ চুরি করেছিলেন, এবং তার ডোমিকাইলের প্রতিবেদনটি গ্রহণের পরে, তিনি মায়ালকে আবিষ্কার করেছিলেন।
কারাগারে কেউ চাবেলোকে দেখতে যায় না, তার ভাই রয়েছে তবে তাদের সম্পর্কে কিছুই জানে না; তার মায়ের সাথে তাঁর কোনও যোগাযোগ ছিল না, বদনাম ছাড়া তিনি তাকে তার খারাপ আচরণের জন্য দিয়েছিলেন এবং তার বাবা কখনও তাঁর সাথে দেখা করেন নি।
“আমি এর জন্য আফসোস করি না; আমি ইতিমধ্যে পাস করেছি, তবে আমি বলি যে আমি এতটা ড্রাগ না করলে এটি এড়ানো যেতে পারে। সত্যটি আমি আমার মায়ের কাছ থেকে কিছুই মনে করি না: বা তার কণ্ঠস্বর কী ছিল, কিছুই ছিল না,” সংখ্যাগরিষ্ঠের বয়সে তিনি কী করবেন তার সংজ্ঞায়িত প্রত্যাশা ব্যতীত এই যুবক বলেছেন, তিনি তাঁর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেন।
অধ্যাপক মারিও ট্রিলো দ্বারা নথিভুক্ত ইতিহাসটি বিভিন্ন অপরাধের জন্য আটককৃত তরুণদের সাথে 14 টি সাক্ষাত্কারের সংমিশ্রনের অংশ: 10 হত্যাকাণ্ডের জন্য, গ্রাস করা বা একটি অস্থায়ী ডিগ্রীতে, যার মধ্যে চারটি সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত; ধর্ষণের জন্য আরও দু’জন এবং আরও দু’জন মানুষের উপর হামলা করে।
“যখন নীরবতা বিস্ফোরিত হয়।
লেখক তাঁর সাক্ষাত্কারীদের মানবাধিকারকে পুরোপুরি সম্মান করেন, যাকে তিনি কেবল ডাকনাম দিয়েই চিহ্নিত করেছেন যে তিনি নিজেই তাদের রেখেছিলেন; এবং তিনি এমন তরুণদের বিচার করেন না যারা আত্মবিশ্বাসের সাথে তার নৃশংসতা বলে, মূলত ছোট বয়স থেকেই শিশু নির্যাতন, পারিবারিক সহিংসতা এবং মাদকের ব্যবহারের সাথে যুক্ত।
ট্রিলো বছরের পর বছর ধরে আইনের সাথে সমস্যায় কিশোর -কিশোরীদের সাথে ডিল করে এবং এটি তার বিশ্বাস এবং স্নেহ অর্জনের জন্য সেবা করেছে, এইভাবে তিনি তাঁর কাজে বলেছিলেন বলে সবচেয়ে খারাপ কল্পনাপ্রসূত অভিযোগের সামনে; ইচ্ছাকৃতভাবে, লেখক নাবালিকাদের অধিকারের যত্ন নেওয়ার জন্য তারিখ, উপনিবেশ, নাম এবং বিশদ বাদ দিয়েছেন, এমন অপরাধ থাকা সত্ত্বেও, সেই সময়ে চিহুহুয়া, বিশেষত রাজধানী এবং সিউদাদ জুয়ারেজকে প্রভাবিত করেছিল।