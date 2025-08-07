এগবিন ফায়ার ঘটনাটি পরিবেশের ইকোরোডুতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত করে

মঙ্গলবার, 5 আগস্ট, 2025 এ এগবিন পাওয়ার পিএলসি -তে একটি আগুনের ঘটনা ঘটেছিল, ইকোরোডু এবং অন্যান্য কিছু অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত করেছে।
দ্য নাইজেরিয়ার সংক্রমণ সংস্থা (টিসিএন) বৃহস্পতিবার জিএম, পাবলিক অ্যাফেয়ার্স, এনডিডি এমবিএএইচ দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতিতে এটি প্রকাশ করেছে, আগুনটি তার এজবিন সংক্রমণ সাবস্টেশনটিতে কোম্পানির 1 সোমভা পাওয়ার ট্রান্সফর্মারকে প্রভাবিত করে।
এমবাহ বলেছিলেন যে ইগবিন পাওয়ার পিএলসি-র মালিকানাধীন পাওয়ার স্টেশনের পরিষেবা ট্রান্সফর্মারগুলির একটি থেকে উদ্ভূত আগুনটি টিসিএন এর পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের একটির 33 কেভি পাশের সাথে সরাসরি সংযুক্ত রয়েছে, একটি 1 আইসোমভা 330/132/33 কেভি ইন্টার-বাস ট্রান্সফর্মার আইএল।
এমবিএএইচ তদন্তগুলি প্রকাশ করেছে, আগুনের কারণটি একটি ত্রুটিযুক্ত 33 কেভি ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মার (সিটি/ভিটি) এর কাছে এটি ইগবিন পাওয়ার পিএলসি দ্বারা ইনস্টল করা হয়েছিল, যা আগুনে জড়িত ছিল।
এটি শেষ পর্যন্ত টিসিএন -এর অন্তর্গত 1 সোমভা পাওয়ার ট্রান্সফর্মারটির ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে, যার মূল ট্যাঙ্কে টিয়ার কারণে ট্রান্সফর্মার থেকে তেল ফুটো হয়ে যায়।
“ঘটনার ফলস্বরূপ, আইকোরোডু এবং ওডোগুনিয়ান ১৩২/৩৩ কেভি সংক্রমণ সাবস্টেশনগুলিতে বাল্ক বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে অস্থায়ী হ্রাস রয়েছে, যা আইকেজা বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা (আইকেইডিসি) এবং ইকেও বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা (ইকেইডিসি) এর ফ্র্যাঞ্চাইজের কিছু অংশের পাশাপাশি শাগম লাইনের পাশাপাশি সাগাম লাইনের জন্য সরবরাহ করেছে রাজ্য, ”এমবা বলল।
ঘটনার সময়, মোট 47MW এর মোট বোঝা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এই লোডটি তাত্ক্ষণিকভাবে সাবস্টেশনটির মধ্যে দ্বিতীয় উপলব্ধ 150MVA পাওয়ার ট্রান্সফর্মারটিতে ডাইভার্ট করা হয়েছিল, যা এখন স্ট্রেনের অধীনে কাজ করছে।
তার পর থেকে সক্ষমতা ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উচ্চ থেকে যায়, যার ফলে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চল জুড়ে লোড-শেডিং হয়।
এমবিএএইচ টিসিএন -এর সাথে সহ্য করার জন্য জনসাধারণের কাছে অনুরোধ করেছিল কারণ এর অপারেটিভরা ক্ষতিগ্রস্থ ট্রান্সফর্মারটি প্রতিস্থাপন করতে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাধারণ বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরুদ্ধার করতে নিরলসভাবে কাজ করে।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে টিসিএন ইতিমধ্যে আইকেইডিসি এবং আইবিইডিসিকে তাদের ভোটাধিকার অঞ্চলে লোড ম্যানেজমেন্টে সহায়তা করার জন্য অবহিত করেছে।
“আমাদের পক্ষ থেকে, টিসিএন ইতিমধ্যে প্রতিস্থাপন ট্রান্সফর্মার উত্সের জন্য জরুরি ব্যবস্থা করছে,” এমবিএএইচ জানিয়েছে।
“ক্ষতিগ্রস্থতার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি যা ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে দুটি বিতরণ সংস্থা এবং বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সৃষ্টি করছে এবং সংক্ষিপ্ততম সময়ে সাবস্টেশনগুলিতে বাল্ক সরবরাহের সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।”