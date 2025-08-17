You are Here
এগুলি ট্রিপলম্যানিয়া xxxiii এর ফলাফল
News

এগুলি ট্রিপলম্যানিয়া xxxiii এর ফলাফল

ট্রিপল ক কমান্ডের অধীনে একটি নতুন মঞ্চ শুরু হয়েছিল ডাব্লুডব্লিউই y ট্রিপলম্যানিয়া xxxiii এটি এর অংশ ছিল, তাই আমরা আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি দুর্দান্ত ইভেন্টের ফলাফল এর “স্টার কারওয়ান”।

এই শনিবার, 16 আগস্ট, দ্য 33 জন্মদিন এর কুস্তি এএএ মধ্যে অ্যারেনা মেক্সিকো সিটি। একটি ইভেন্ট যেখানে মেক্সিকান সংস্থার ভবিষ্যতের জন্য যা আসছে তার কিছুটা কল্পনা করা হয়েছিল এবং এতে বেশ কয়েকটি চমক ছিল।

আপনিও আগ্রহী হতে পারেন: সুপারনোভা স্ট্রাইকারস: আপনি কোথায় লড়াই এবং উপস্থাপনা দেখেন

সন্ধ্যা: 00 টা নাগাদ, ইভেন্টটি একটি অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু হয়েছিল যেখানে তারা ছিল এএএ এবং পরিচালক ডাব্লুডব্লিউই সেই সময়, আইডা কিউভাস গায়ক মেক্সিকান জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেছিলেন।

ওমোস ট্রিপলম্যানিয়া কাপ নেয়

ফাংশনটি খোলার পথ দেওয়ার পরে, xxxiii ট্রিপলম্যানিয়া প্রথম লড়াইয়ের সাথে শুরু হয়েছিল: বারডাহল কাপ।

এই লড়াইয়ে, 14 যোদ্ধা উপস্থাপন করা হয়েছিল যার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ক্রুজ ডেল টোরো, জোয়াকিন উইল্ড, স্কারলেট পিম্পিনেলা, সাইবারনেটিক্স, মাইক্রোম্যান, লা পারকা, ল্যারেডো কিড, ওল্ফ মেছা, অ্যারোস্টার, আন্তঃ আলিয়া।

কাপের বিজয়ী ছিলেন বিদেশী যোদ্ধা ওমোসযিনি তৃতীয় দড়ি থেকে পার্কাকে নিয়েছিলেন বিজয় নিতে।

নতুন চ্যাম্পিয়নস: লাতিন আমেরিকান এবং এএএ দম্পতিরা

রাতের দ্বিতীয় লড়াই ছিল ডাঃ ওয়াগনার জুনিয়রের বিরুদ্ধে মেসিয়াতাঁর দ্বারা এএএ ল্যাটিন আমেরিকান চ্যাম্পিয়নশিপ। যুদ্ধের সময়, সেখানে আবেগ, সেট এবং হস্তক্ষেপ ছিল ডরিয়ান রোলডান; তবে, তবে ডাঃ ওয়াগনার জুনিয়র ড। তিনি তার ছেলেকে এএএর পরিচালককে অপসারণ করতে সহায়তা করেছিলেন।

আবেগের পরে লড়াই, বিজয়ী হবে গ্যালেনের গ্যালেনের পুত্র।

রাতের তৃতীয় লড়াই ট্রিপলম্যানিয়া xxxiii এটি একটি দলের লড়াই হবে। লোলা ভাইস, এ হ্যামবার্গার এবং মিঃ ইগুয়ানা তারা আগে হারিয়েছে রায় দিবস (ফিন বেলর, রাকেল ওয়াই জেডি ম্যাকডোনাগ)। উপরের, একটি হস্তক্ষেপের পরে আইভিকে আঘাত করতে চেয়েছিল রোকসান পেরেজতবে শেষ হয়ে গেল লোলা ভাইসএটি সুবিধা নিয়েছে বিজয় নিতে রাকেল।

পরবর্তীকালে, চরম লড়াইয়ের লড়াইয়ে, সাইকো ক্লাউন ওয়াই প্যাগানো নতুন হয়ে উঠেছে এএএ দম্পতি চ্যাম্পিয়ন মারধর করার সময় লস গারজা (অ্যাঞ্জেল গারজা এবং বার্টো)।

জোড়ায় লড়াইয়ের পরে, এএএর এক্সলুচডোর এবং সৃজনশীলদের জন্য একটি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছিল, কোনানযিনি সংযুক্ত ছিলেন এএএ হল অফ ফেম। যোদ্ধা এই শ্রদ্ধা নিবেদনে অংশ নিয়েছিল রে মিস্টেরিও।

তারা এএএ থেকে রানী কুইন এবং মেগাক্যাম্পিওনাতো ধরে রাখে

সিডিএমএক্স বালির বিশেষ মুহুর্তের পরে, লড়াই চালিয়ে গেল এবং লড়াইয়ের পথ দিয়েছিল কুইন্সের কুইন্স এএএযে বাজি হবে নাটালিয়া এবং ফাবি অ্যাপাচি বিপক্ষে লেডি ফ্ল্যামার।

দ্বন্দ্বের মধ্যে যোদ্ধাদের যোদ্ধাদের একটি চাবি ছিল, পাশাপাশি পুনরায় ব্রেসগুলির হস্তক্ষেপ ছিল। লড়াইয়ের পক্ষে শেষ হয়েছিল ফ্ল্যামার, যিনি তাঁর শিরোনাম ধরে রেখেছেন।

আপনিও আগ্রহী হতে পারেন: সাইকো ক্লাউন কে? ইতিমধ্যে ডাব্লুডব্লিউইতে আত্মপ্রকাশকারী ট্রিপল ফাইটার

স্টার্লার লড়াইয়ের জনসাধারণের মধ্যে দুর্দান্ত গ্রহণযোগ্যতা ছিল, ভাইকিংও পুত্র ডোমিনিক মিস্টেরিওকে মারধর করে এএএর মেগাক্যাম্পিওনাতো ধরে রেখেছেডাব্লুডাব্লুইউর যোদ্ধার পরে যারা আহত হয়েছিলেন, এজে স্টাইলসএটি তাকে আঘাত করার জন্য উপস্থিত হয়েছিল। যুদ্ধে ডাব্লুডব্লিউই বৈশিষ্ট্যগুলিও ছিল হস্তক্ষেপ: লো -কি সমর্থিত ড্রাগন লি-, বিচারের দিন এবং এর id াকনা সহ দুটি মুখোশযুক্ত অক্ষর দুর্দান্ত আমেরিকান।

এই ফলাফল সহ, ক নতুন ট্রিপল এ স্টেজযদিও এটি অজানা “তিনবারের স্টার্লার” এর আসন্ন ইভেন্টগুলি। কি, এটি একটি নতুন সংস্করণ ডাব্লুডব্লিউই ওয়ার্ল্ডস সংঘর্ষএএএ এবং ডাব্লুডাব্লুইয়ের মধ্যে, পরবর্তীটির জন্য নেভাদার লাস ভেগাসে 12 সেপ্টেম্বর।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts