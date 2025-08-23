You are Here
এগুলি সপ্তাহের সবচেয়ে ভাইরাল গল্প
এগুলি সপ্তাহের সবচেয়ে ভাইরাল গল্প

23 আগস্ট, 2025 প্রকাশিতসর্বশেষ আপডেট হয়েছে 0 মিনিট আগে3 মিনিট পড়া

মার্ক কার্নি, ডোনাল্ড ট্রাম্প, শেন বিবার
প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি (বাম) এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 16 জুন, 2025 -এ কানানাস্কিস, আল্টার কানানাস্কিস দেশ গল্ফ কোর্সে সাত (জি 7) শীর্ষ সম্মেলনে একটি ছবির জন্য পৌঁছেছেন; শুক্রবার রজার্স সেন্টারে কানসাস সিটি রয়্যালসের বিপক্ষে খেলার আগে টরন্টো ব্লু জেসের শেন বিবার #57 টি ডাগআউট থেকে দেখছে। জেফ রবিনস/এএফপি দ্বারা ছবি; মার্ক ব্লিঙ্ক /গেটি ইমেজ

স্থানীয় এবং প্রাদেশিক সংবাদ থেকে কানাডিয়ান রাজনীতি, খেলাধুলার সর্বশেষতম, আপত্তিজনক বিনোদন অফার, দ্য টরন্টো সান সর্বদা আপনি covered েকে রেখেছেন।

এমন কিছু গল্প রয়েছে যা অন্যদের তুলনায় জনগণের কাছে আরও সংবাদযোগ্য, বা আপনি মিস করেছেন।

আপনি যদি ওয়াটারকুলার বা সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে চান তবে এই গত সপ্তাহে প্রত্যেকে কী গল্প নিয়ে কথা বলছিল তা দেখতে পড়ুন:

লিন্ডসে বাড়ির মালিক বনাম অনুপ্রবেশকারী

লিন্ডসে, অন্টের একজন বাড়ির মালিক ১৮ ই আগস্ট একজন অনুপ্রবেশকারীকে নিজেকে রক্ষা করার অভিযোগের পরে হামলার অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন, অনেককে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন: কেন তিনি চার্জ করা হচ্ছে?

এটা ঠিক, কাওার্থা লেকস পুলিশের দায়ের করা একটি নথিতে বলা হয়েছে যে ৪৪ বছর বয়সী মাইকেল কাইল ব্রেনের “জীবনকে বিপন্ন করেছেন” অভিযোগ করার পরে ৪৪ বছর বয়সী জেরেমি ডেভিড ম্যাকডোনাল্ডকে একটি অস্ত্রের সাথে আক্রমণাত্মক হামলা ও হামলার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

ম্যাকডোনাল্ডের আইনজীবী বলেছিলেন যে তাঁর ক্লায়েন্ট নিজেকে রক্ষার অধিকারের মধ্যে অভিনয় করছেন।

স্বাভাবিকভাবেই, গল্পটি পরবর্তী দিনগুলিতে উড়ে গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে আউটলেটগুলিতে যাত্রা করে যেখানে কিছু রাজ্যে আপনি এমন কাউকে গুলি করতে পারেন যিনি দুর্ঘটনাক্রমে আপনার ড্রাইভওয়েতে টানেন।

তবুও, এখানকার এক বিস্মিত ব্যক্তি অন্টারিও প্রিমিয়ার ডগ ফোর্ড হয়েছিলেন, যাকে একটি সম্পর্কহীন সংবাদ সম্মেলনের সময় এটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং বলেছিলেন যে আমাদের সিস্টেমটি কতটা “ভাঙা” তা বিশ্বাস করতে পারে না।

একটি এয়ার কানাডা বিমান মঙ্গলবার, 19 আগস্ট, 2025-এ কুই। এর ডরভালের মন্ট্রিল-পিয়েরে এলিয়ট ট্রুডো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তার গেট থেকে একটি পুশব্যাক পেয়েছে।
একটি এয়ার কানাডা বিমান মঙ্গলবার, 19 আগস্ট, 2025-এ কুই। এর ডরভালের মন্ট্রিল-পিয়েরে এলিয়ট ট্রুডো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তার গেট থেকে একটি পুশব্যাক পেয়েছে। ছবি ক্রিস্টিন মুচি /কানাডিয়ান প্রেস

এয়ার কানাডা আবার উড়ে যায়

ওহ, এক সপ্তাহে কী পার্থক্য রয়েছে।

১০,০০০ এরও বেশি এয়ার কানাডা এবং এয়ার কানাডা রাউজ ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টরা ১ 16 আগস্ট চাকরি থেকে বেরিয়ে এসে অনেক ফ্লাইট বাতিল করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন, বিমান সংস্থা এবং ইউনিয়ন তার ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টদের প্রতিনিধিত্বকারী তিন দিন পরে একটি অস্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছেছিল।

এয়ার কানাডা একটি নতুন নীতি ঘোষণা করতে চলেছে যাতে সংস্থাগুলি কাজ স্টপেজ চলাকালীন তাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর সময় গ্রাহকদের দ্বারা ব্যয় করা “নির্দিষ্ট পরিবহন ব্যয়” কভার করবে।

শুক্রবারের মধ্যে, এয়ারলাইনগুলি এর ক্রিয়াকলাপগুলি বাড়িয়ে তুলেছিল এবং এটির সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক শিডিয়ুলের কাছাকাছি কাজ করছিল।

(শেন) বিবার জ্বর

এটিকে বিবার ফিভার ২.০ হিসাবে ভাবেন, বা শেন বিবারের ক্ষেত্রে, বিবার ফিভার ব্লু জেস স্টাইল।

তার অধিগ্রহণের তিন সপ্তাহ এবং একদিন পরে বিবার মিয়ামিতে সিরিজ ওপেনার -এ বিজয়কে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

এটি সমস্ত পক্ষের জন্য একটি অত্যন্ত প্রত্যাশিত তারিখ ছিল কারণ ডান-হাতের স্টার্টার এবং প্রাক্তন সি ইয়ং অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী 20 এপ্রিল, 2024-এর পর প্রথমবারের মতো বিগ-লিগের ound িবিটিতে ফিরে এসেছিলেন-এবং টমি জন সার্জারি থেকে পুনর্বাসনের পরে।

বিবারের জন্য, দাগ বেশি ছিল। জেসের পক্ষে তারা আরও বেশি অনুভূত হয়েছিল – তবে হায়, টরন্টো তিনজনের মধ্যে প্রথমটি নিয়েছিল এবং বিবার সূক্ষ্ম ফর্মে ছিল বলে এটি সবই ভাল ছিল।

জিন ফর্মনভ
জিন পরম্যানভকে তার এক্স অ্যাকাউন্টে একটি প্রোফাইল ফটোতে চিত্রিত করা হয়েছে। পোমোরভ শুপ /এক্স

ফরাসি স্ট্রিমার জিন পরম্যানভের মৃত্যু

12 দিনের লাইভস্ট্রিম চলাকালীন একটি ফরাসি ইন্টারনেট ব্যক্তিত্বের মৃত্যুর ফলে ফ্রান্সের অনেক এবং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আক্রমণের ফলে তদন্ত শুরু হয়েছিল কারণ কর্তৃপক্ষ নির্যাতনের অভিযোগ তদন্ত করে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় জিন পরমানভ নামে পরিচিত 46 বছর বয়সী রাফেল গ্রাভেন 18 আগস্ট কিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে একটি সরাসরি সম্প্রচারের সময় মারা গিয়েছিলেন যা প্রায় 300 ঘন্টা ধরে চলছিল।

তাঁর মৃত্যু এসেছিল যেহেতু বিচারিক তদন্ত ইতিমধ্যে এমন প্রতিবেদনে চলছে যে পরম্যানভকে নিয়মিতভাবে অতীতের লাইভস্ট্রিমগুলিতে শারীরিক ও মৌখিকভাবে আপত্তিজনক আচরণের শিকার করা হয়েছিল।

ড্রেক এবং অনলাইন স্ট্রিমার আদিন রস পরম্যানভের জন্য জানাজার ব্যয়গুলি কাটাতে দলবদ্ধ করছেন।

“এটি ভয়াবহ এবং জঘন্য। যে কেউ এই অংশ ছিল সে গুরুতর পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার যোগ্য,” রস এক্স এ লিখেছেনকে যোগ করেছেন যে তিনি টরন্টো র‌্যাপারের সাথে কথা বলেছেন এবং তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তারা সহায়তা করতে চান।

“এটি তার জীবন ফিরিয়ে আনবে না, এটিই আমরা করতে পারি সবচেয়ে কম,” তিনি যোগ করেছেন। “প্রার্থনা জিনের পরিবারে বেরিয়ে যায়।”

ট্রাম্পের কাছে কার্নির জলপাই শাখা

প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি শুক্রবার ঘোষণা করেছিলেন যে কানাডা কানাডা-ইউনাইটেড স্টেটস-মেক্সিকো চুক্তির (সিইউএসএমএ) আওতাধীন পণ্যগুলির জন্য মার্কিন শুল্ক ছাড়ের সাথে মেলে আমেরিকান পণ্যগুলিতে কিছু প্রতিশোধমূলক শুল্ক ফেলে দেবে, যা ১ সেপ্টেম্বর কার্যকর হবে।

এটি কার্নি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে একটি “খুব ভাল” ফোন কল ছিল যা এই পদক্ষেপকে প্ররোচিত করেছিল, যা প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিত করেছেন যে রাষ্ট্রপতি তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তার এই পদক্ষেপগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্য আলোচনার সূচনা করতে সহায়তা করবে

তাহলে তার মানে কী?

প্রারম্ভিকদের জন্য, কার্নি বলেছিলেন যে কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশিরভাগ পণ্যের জন্য বিনামূল্যে বাণিজ্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে কার্নি আরও উল্লেখ করেছেন যে কানাডা ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম এবং অটোগুলিতে শুল্ক ধরে রাখবে কারণ এটি সমস্যা সমাধানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করে।

পরবর্তী ফোন কল পর্যন্ত…

