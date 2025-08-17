এগুলি সভার বিবরণ – এল ফিনান্সিরো

ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে বৈঠকের পরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের ব্র্যান্ডের সাথে একাধিক কাগজপত্র, ১৫ ই আগস্ট শুক্রবার আলাস্কার একটি হোটেলে পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
এনপিআর অনুসারে, নথিতে আলাস্কার রাজধানী অ্যাঙ্করেজে রাশিয়া এবং ইইউর রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে বৈঠক সম্পর্কে অ -পুনর্বিবেচনা এবং সম্ভাব্য সংবেদনশীল বিশদ রয়েছে।
আটটি পৃষ্ঠা রয়েছে যা আমেরিকান প্রতিনিধিদের দ্বারা দুর্ঘটনাক্রমে ভুলে যেত যেখানে সভা সভাগুলির সুনির্দিষ্ট অবস্থান এবং সময়সূচি ভাগ করা হয়, পাশাপাশি মার্কিন সরকারী কর্মচারীদের টেলিফোন নম্বর।
নথিগুলি কীভাবে খুঁজে পেল?
শুক্রবার সকালে, অ্যাঙ্করেজের যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসন থেকে 20 মিনিটের দূরে ক্যাপ্টেন কুক হোটেলে রয়েছেন, যেখানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার নেতারা জড়ো হয়েছিল, সেখানে হোটেলের একটি পাবলিক প্রিন্টারে ভুলে যাওয়া দলিলগুলি খুঁজে পেয়েছিল।
প্রথম শীটে 15 ই আগস্টের সভার ক্রম ছিল, অ্যাঙ্করেজ বেসের কক্ষগুলির সঠিক নামগুলি যেখানে তারা সংঘটিত হবে, পাশাপাশি ট্রাম্পকে পুতিনকে উপহার দেওয়ার ধারণা ছিল।
তবুও, আন্না কেলি, হোয়াইট হাউস প্রেসের আন্ডার সেক্রেটারি, তিনি যে নথিগুলি বলেছিলেন তা কেবল ‘বেশ কয়েকটি পৃষ্ঠাগুলির মধ্যাহ্নভোজ মেনু’ বরখাস্ত করেছেন এবং প্রিন্টারে সেই তথ্য রেখে যাওয়া সুরক্ষা লঙ্ঘন নয়।
মার্কিন নথিগুলির কী তথ্য ছিল?
নথিগুলির 2 থেকে 5 পৃষ্ঠাগুলি মার্কিন কর্মীদের তিন সদস্যের নাম এবং টেলিফোন নম্বর তালিকাভুক্ত করেছে, পাশাপাশি 13 মার্কিন রাষ্ট্রীয় নেতা এবং রাশিয়ানদের নাম। এই তালিকায় শীর্ষ সম্মেলনে প্রত্যাশিত সমস্ত রাশিয়ান পুরুষের ফোনেটিক উচ্চারণ অন্তর্ভুক্ত ছিল, “মিঃ প্রেসিডেন্ট পু-তিহান” সহ।
6 এবং 7 পাতায় মধ্যাহ্নভোজন, মেনু এবং কার জন্য তথ্য ছিল।
এদিকে, একটি আসন বিমান দেখায় যে পুতিন এবং ট্রাম্পকে মধ্যাহ্নভোজনের সময় একে অপরের সামনে বসতে হয়েছিল।
ট্রাম্প ছয় কর্মকর্তা দ্বারা ফ্ল্যাঙ্ক করবেন: সেক্রেটারি অফ স্টেট, মার্কো রুবিও; প্রতিরক্ষা সচিব, পিট হেগেশ; এবং হোয়াইট হাউসের মন্ত্রিপরিষদের প্রধান, সুসি উইলস তার ডানদিকে; এবং ট্রেজারি সেক্রেটারি, স্কট বেসেন্ট; বাণিজ্য সচিব, হাওয়ার্ড লুটনিক; এবং শান্তির মিশনের জন্য বিশেষ দূত, স্টিভ উইটকফ তার বাম দিকে।
পুতিন তত্ক্ষণাত্ তাঁর বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রীর সাথে সেরগুই ল্যাভরভের সাথে বসতেন; এবং বিদেশ নীতিমালার জন্য তাঁর রাষ্ট্রপতি উপদেষ্টা, ইউরি উশাকভ।