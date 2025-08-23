এগুলি হ’ল আমার 6 ফুট ফোন স্ন্যাচারকে লড়াই করার জন্য আমি যে সঠিক পদক্ষেপগুলি ব্যবহার করেছি, ব্রিজারটন অভিনেত্রী প্রকাশ করেছেন – আক্রমণকারীরা কখনই আশা করে না এমন সহজ কৌশল সহ

ফেব্রুয়ারির এক শনিবার, ব্রিজারটন অভিনেত্রী জেনেভিউ চেনিওর একটি 27 বছর বয়সের জন্য সম্পূর্ণ সাধারণ কিছু করেছিলেন। তিনি এবং তার তৎকালীন প্রেমিক, তার কালো মাল্টিপু রাল্ফের সাথে লন্ডনের কেনসিংটন হাই স্ট্রিটের জো এবং দ্য জুসে গিয়েছিলেন। তিনি একটি সমতল সাদা অর্ডার করলেন এবং অপেক্ষা করতে বসলেন।
যে মুহুর্তে জেনেভিউ চেননোর বুঝতে পারে যে কোনও চোর তার ফোন নিয়েছে
এরপরে যা ঘটেছিল তা পুরোপুরি অবিস্মরণীয় ছিল। চেনোর লক্ষ্য করলেন যে প্রায় 20 বছর বয়সী এক জোড়া যুবক কালো রঙের পোশাক পরে, স্টোরের মাধ্যমে পিছনে পিছনে হাঁটছিলেন, একজন তার পিছনে বসে যখন তিনি কাউন্টারে বসে ছিলেন এবং তার ফোনটি চুরি করেছিলেন। পুরো জিনিসটি ফুটেজে সিসিটিভিতে ধরা হয়েছিল যা পরে ভাইরাল হবে। লন্ডনবাসীরা ফোন-ছিনতাইয়ের বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করার কারণে বা একজন বিখ্যাত অভিনেত্রীকে ছিনতাই করা হয়েছিল বলে এটি নয়, তবে চেনোর (হলিউড-সুন্দর এবং একটি সামান্য 60 কেজি) তাকে নিরস্ত্র করে এবং তার প্রেমিকের সহায়তায় প্রায় 30 সেকেন্ডের মধ্যে তাকে মেঝেতে পিন করে।
যদি কোনও আক্রমণকারী আপনার দিকে ছুটে চলেছে এবং আপনাকে দূরত্ব তৈরি করতে হবে তবে কিকটি বুকের কিক ব্যবহার করে। আপনার পায়ে কাঁধের প্রস্থ আলাদা করে দাঁড়াও। আপনার বুকে আপনার প্রভাবশালী হাঁটু উত্থাপন করুন, তারপরে আক্রমণকারীর বুকে আপনার পায়ের বলটি লক্ষ্য করে আপনার পাটি সামনের দিকে স্ন্যাপ করুন। ভারসাম্য এবং শক্তির জন্য কিছুটা পিছনে ঝুঁকুন। আদর্শভাবে, আপনার মুখ রক্ষার জন্য হাত রাখুন। যোগাযোগের পরে, সম্ভব হলে দ্রুত চালান।
চেনর বলেছেন, ‘আমার মস্তিষ্ক পুরো জায়গা জুড়ে ছিল।’ ‘আমি যখন কিছু দিন পরে ভিডিওটি দেখেছি তখন আমি সবেমাত্র আমার ক্রিয়াকলাপগুলি স্বীকৃতি দিয়েছি।’ এই ক্রিয়াগুলি চিত্তাকর্ষক ছিল। চেনোর আক্রমণকারীর হাতটি ধরল, তার 6 ফুট আক্রমণকারীকে গলায় ঠেলে দিয়েছে, তার ফোনটি মাঝের স্কাফলের পিছনে ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং তার কোণটি শক্তভাবে তার পাঁজরে জড়িয়ে ধরল। এটি এমন একটি পদক্ষেপ যা তিনি বিশেষভাবে গর্বিত। ‘লোকেরা বুঝতে পারে না, তবে আপনার ফোনটি সত্যিই একটি ভাল অস্ত্র,’ সে বলে। এটি ক্লিপ দ্বারা প্রমাণিত, যেখানে চোর চোরটি কফি শপের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে।
হাঁটুতে ধর্মঘট যদি আপনার বাহুগুলি ধরে থাকে তবে শান্ত থাকুন এবং দৃ ly ়ভাবে আপনার পা রোপণ করে নিজেকে গ্রাউন্ড করুন। আক্রমণকারীর কুঁচকানো বা পেটের দিকে তীব্রভাবে একটি হাঁটু উত্তোলন করুন, উভয়ই দুর্বল এবং কার্যকর লক্ষ্যমাত্রা। ভারসাম্যের জন্য কিছুটা পিছনে ঝুঁকুন। ধর্মঘটে শক্তি চালানোর জন্য আপনার পোঁদ জড়িত করুন। প্রভাবের পরে, মুক্ত ভাঙ্গার চেষ্টা করুন এবং পালানোর চেষ্টা করুন।
তিনি কিল বিলের চেয়ে বেশি ব্রিজারটন ডেবিউট্যান্ট দেখতে পাবেন, তবে চেনরওর ছদ্মবেশী শক্ত। তার বাবা টিম র্যান্ডাল একজন ব্রিটিশ সেনা অফিসার ছিলেন এবং তিনি একজন ‘খুব শারীরিক’ শিশু ছিলেন, তিনি শৈল্পিক সাঁতারু হিসাবে টিম জিবির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ইনজুরির পরে, তিনি অভিনয়ের আগে স্টান্ট কাজে গিয়েছিলেন এবং জেসন মোমোয়া এবং চার্লিজ থেরনের মতো একই বক্সিং কোচের সাথে কোরিওগ্রাফি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। ‘আমারও তিন ভাই রয়েছে এবং আমাদের বাচ্চা হিসাবে প্রচুর রেসলিং ম্যাচ হবে। সত্যিই, ছেলেরা আমাকে ভয় দেখায় না। ‘
চেন্নার বলেছেন, মূলটি হ’ল এটি গ্রহণ করা, যখন আক্রমণ করা হয়, ‘আপনার মন ফাঁকা হয়ে যাবে। তবে আপনি যদি কীভাবে লড়াই করতে শিখলেন তবে আপনি অটোপাইলটে যেতে পারেন এবং অজ্ঞান হয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন ” এটি 41 বছর বয়সী মার্শাল আর্ট বিশেষজ্ঞ জোয়ানা জিওব্রোনোইকজ এর সাথে একমত। তিনি মহিলাদের স্ব-প্রতিরক্ষা যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা আপনি যদি কোনও হামলার শিকার হন তবে ব্যবহার করার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপগুলি শেখানোর কর্মশালা পরিচালনা করে। আমরা আপনার পাঠকদের জন্য পাঁচটি প্রয়োজনীয় স্ব-প্রতিরক্ষা চাল প্রদর্শন করতে এখানে দু’জন মহিলাকে একত্রিত করেছি।
কনুই স্ট্রাইক যদি কোনও আক্রমণকারী আপনার বাহুগুলি ধরে রাখে এবং নিকটে পদক্ষেপগুলি ধরে রাখে তবে আপনার শরীরকে তাদের আঁকড়ে ধরার জন্য মোচড় দেয়। আপনার শরীরের কাছে একটি কনুই বাড়ান এবং আক্রমণকারীর চোয়াল, নাক বা মাথার পাশে এটি তীব্রভাবে চালিত করুন। শক্তি যোগ করতে আপনার পোঁদ এবং কাঁধটি মোচড় দিন। নরম লক্ষ্যগুলির জন্য লক্ষ্য। প্রভাবের পরে, ফ্রি ব্রেক এবং চালান।
‘আক্রমণ চলাকালীন,’ জিওব্রোনোভিজ ব্যাখ্যা করেছেন, ‘আপনি একটি অ্যামিগডালা হাইজ্যাকের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, যেখানে মস্তিষ্কের ভয় কেন্দ্রটি গ্রহণ করে। আপনার শরীর হিমশীতল এবং আপনার সূক্ষ্ম মোটর দক্ষতা – আপনার হাতের সাথে জটিল আন্দোলন, উদাহরণস্বরূপ – প্রতিবন্ধী। তবে আপনার মোট মোটর দক্ষতা বজায় রয়েছে, তাই পাম স্ট্রাইক এবং বেসিক ধাক্কাগুলির মতো সাধারণ পদক্ষেপগুলি গুরুত্বপূর্ণ ” মহিলাদের কাছে তার ওভাররাইডিং পরামর্শ? ‘পুরুষরা প্রায়শই বড় এবং শক্তিশালী হয় এবং আমরা যদি তাদের দ্রুত আঘাত না করি তবে আমরা সম্ভবত লড়াইটি হারাতে পারি। ব্যক্তিকে আঘাত করুন, ভেঙে দিন এবং তারপরে চালান – বিশেষত যদি একাধিক আক্রমণকারী থাকে বা তাদের কাছে একটি অস্ত্র থাকে ”
চেনোর বুঝতে পারেনি যে তার আক্রমণকারীর ব্যাকআপ আছে যারা ছুরি আছে বলে দাবি করেছিল। প্রথম ব্যক্তিকে সংযত করার পরে, সহযোগী তার কাছে এসেছিল, তাকে ছুরিকাঘাতের হুমকি দিয়েছিল এবং ফোন ছিনতাইকারীকে পালাতে সহায়তা করেছিল। প্রথম আক্রমণকারী, জ্যাকারিয়া বোরারেসকে (১৮ বছর বয়সী) পরে কয়েক মাসের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং ২২ মাসের জন্য কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল। একজন 19 বছর বয়সী ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তবে বিনা অভিযোগে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।
গ্রোইন পাঞ্চ যদি কোনও হেডলকে ধরা পড়ে তবে শান্ত থাকুন এবং আপনার মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রটি কমিয়ে আনতে আপনার ওজন ফেলে দিন। আক্রমণের জন্য লক্ষ্য করে আক্রমণকারীর পাগুলির মধ্যে নীচের দিকে শক্তভাবে ঘুষি মারতে আপনার নিখরচায় বাহুটি ব্যবহার করুন। দ্রুত এবং জোর দিয়ে আঘাত করা রাখুন। যদি সম্ভব হয় তবে আপনার কনুইটি তাদের পাঁজরেও ব্যবহার করুন। নরম অঞ্চলগুলিকে নিরলসভাবে লক্ষ্য করুন এবং যখন তাদের গ্রিপটি আলগা করে, দ্রুত বিনামূল্যে ভেঙে দৌড়াতে পারে।
‘আমি এতে বেশ ট্রমাজনিত বোধ করি,’ চেনিওর বলে, ‘এবং আমি এখনও পাবলিক স্পেসে নিরাপদ বোধ করি না।’ তার সঙ্গীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরে, তিনি তার লন্ডন সাত বছরের বাড়ি ছেড়ে তার মায়ের সাথে পোর্টসমাউথের সাথে ফিরে এসেছিলেন, যদি সহযোগী তার পরে আসে তবে একা থাকতে ভয় পেয়েছিল। ‘আমার মনে হচ্ছে আমার জীবন সঙ্কুচিত হয়ে গেছে, এবং কিছুটা লজ্জা রয়েছে যে আমি এই ইভেন্টে এতটাই প্রভাবিত হয়েছি। আমি একা অনুভব করেছি, এবং আমার মতো মহিলারা এই জাতীয় কিছু প্রক্রিয়া করতে সহায়তা করার জন্য সেখানে কোনও ব্যবস্থা নেই ”
সবচেয়ে বড় সমর্থনটি অপরিচিত – বিশেষত অন্যান্য মহিলা – যারা অনুরূপ হামলার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তাদের কাছ থেকে এসেছে। ‘লোকেরা আমাকে বার্তা দেয় এবং বলে, “আমি আর ফিরে লড়াই করি নি তবে আপনাকে আঘাত করা দেখছি যে আক্রমণকারী আমাকে সন্তুষ্টি দেয়।”‘ চেনোর আশা করেন যে কোনও মহিলাদের সুরক্ষা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করবেন এবং বিশ্বাস করেন যে স্কুল-বয়সের মেয়েদের আপনাকে বুনিয়াদি স্ব-প্রতিরক্ষা শেখানো উচিত ‘ছেলেদের আপনাকে ধরার ধরণ বন্ধ করতে, আপনাকে আঘাত করা, এবং মেয়েদের কেবল এটির সাথে পেতে হবে।
ফ্রেমিং যদি কোনও আক্রমণকারী আপনার ঘাড়ে লক করে থাকে তবে উভয় হাত উপরে আনুন। আক্রমণকারীর চোয়ালে আপনার প্রভাবশালী হাতের ফ্ল্যাট পামকে 90-ডিগ্রি কোণে লক্ষ্য করুন এবং সমর্থন হিসাবে আপনার অন্য বাহুটি সোজা ফ্ল্যাট খেজুর দিয়ে প্রসারিত করুন। দৃ firm ়ভাবে এবং দ্রুত এগিয়ে যান, লক্ষ্য করে তাদের মুখ বা উপরের শরীরটি আপনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে। শক্তি চালানোর জন্য আপনার পা ব্যবহার করুন। দূরত্ব তৈরি করতে এবং পালাতে অবিলম্বে ফিরে যান।
তিনি বলেন, ‘নারীদের তাদের নিজস্ব মাঠে দাঁড়াতে সক্ষম হওয়া উচিত এবং তাদের সাথে ঘটতে না পারার পরিবর্তে নিজেকে রক্ষা করতে শেখানো উচিত,’ তিনি বলে। ‘আসুন আমরা মারাত্মক হয়ে উঠি এবং আবার লড়াই করি। পৃথিবীর আরও বেশি প্রয়োজন। ‘
মহিলাদের জন্য জোয়ানার স্ব-প্রতিরক্ষা প্রশিক্ষণ এবং সুরক্ষা দক্ষতা কর্মশালা সম্পর্কে আরও জানতে, উইমেনসেলফেসফেন্স.কম.উকের সাথে যোগাযোগ করুন
