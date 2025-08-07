এজেন্টরা এলএ হোম ডিপোর বাইরে অভিযানের শুরুতে ভাড়া ট্রাকে লুকিয়ে রেখেছিল

নিবন্ধ সামগ্রী
লস অ্যাঞ্জেলস – ইউএস বর্ডার প্যাট্রোল এজেন্টরা একটি ভাড়া নেওয়া বক্স ট্রাকের পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুধবার লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি হোম ডিপো স্টোরে একটি ইমিগ্রেশন অভিযানের সময় গ্রেপ্তার করে যে এজেন্সিটির কর্মকর্তা “অপারেশন ট্রোজান হর্স” নামে পরিচিত।
শহরতলির এলএ -এর কাছে ভোরের অভিযানটি ফেডারেল আপিল আদালত দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় নির্বিচারে অভিবাসন স্টপ এবং গ্রেপ্তার পরিচালনা থেকে ট্রাম্প প্রশাসনকে বাধা দেওয়ার একটি ফেডারেল বিচারকের আদেশ বহাল রাখার ঠিক কয়েকদিন পরে এসেছিল।
“যারা দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় ইমিগ্রেশন প্রয়োগের বিষয়টি থামিয়ে দিয়েছিল তাদের জন্য আবার চিন্তা করুন,” আমাদের অভিনয় করে। বিল প্রবন্ধের পরে সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম এক্সে পোস্ট করেছেন বিল প্রবন্ধ। “ফেডারেল আইন প্রয়োগের বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষে নয় এবং ফেডারেল সরকারের নাগালের থেকে কোনও অভয়ারণ্য নেই।”
কতজন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সহ এই অভিযানের বিশদ চেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগে বার্তা প্রেরণ করা হয়েছিল। ইউএস বর্ডার পেট্রোল সেক্টরের চিফ গ্রেগ বোভিনো সোমবারের গ্রেপ্তারের ফক্স নিউজের প্রতিবেদনগুলি এক্স -এর উপর গ্রেপ্তারের প্রতিবেদন করেছেন, এই পদক্ষেপটিকে “অপারেশন ট্রোজান হর্স” বলে অভিহিত করেছেন।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ফটোগুলি দেখানো হয়েছে যে ভাড়া পেনস্ক ট্রাকের পিছনের দরজাটি খোলার মুহুর্তে, বন্দুকের সাথে বেশ কয়েকটি ইউনিফর্মযুক্ত এজেন্ট প্রকাশ করেছে। পেনস্কে ট্রাক ভাড়াটির একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, সংস্থাটি ফেডারেল কর্মকর্তাদের দ্বারা তার যানবাহন ব্যবহার সম্পর্কে সন্ধান করছে, বলেছে যে এর বিধিগুলি ট্রাক কার্গো অঞ্চলে মানুষকে পরিবহন নিষিদ্ধ করেছে।
“সংস্থাটি সচেতন করা হয়নি যে এর ট্রাকগুলি আজকের অভিযানে ব্যবহৃত হবে এবং এটি অনুমোদন দেয়নি,” মুখপাত্র র্যান্ডল্ফ পি। রিয়ারসন একটি ইমেইলে বলেছিলেন। “পেনস্কে ভবিষ্যতে তার যানবাহনের অনুপযুক্ত ব্যবহার এড়াতে ডিএইচএসের কাছে পৌঁছে এবং তার নীতিটিকে শক্তিশালী করবে।”
জুনের পর থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস অঞ্চলটি ট্রাম্প প্রশাসনের আক্রমণাত্মক অভিবাসন কৌশলতে একটি যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে যা এক মাসেরও বেশি সময় ধরে বিক্ষোভ এবং জাতীয় গার্ডস এবং মেরিনদের স্থাপনাকে উত্সাহিত করেছিল। ফেডারেল এজেন্টরা হোম ডিপো, গাড়ি ধোয়া, বাস স্টপস এবং ফার্মগুলি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার জন্য আইনী মর্যাদা ছাড়াই অভিবাসীদের গোল করে ফেলেছে। কিছু মার্কিন নাগরিককেও আটক করা হয়েছে।
ইউনিয়ন ডেল ব্যারিওর একজন শিক্ষিকা লুপে ক্যারাস্কো কার্ডোনা বলেছেন, তার অ্যাডভোকেসি গ্রুপের সদস্যরা সোমবার ভোরে হোম ডিপোতে নিয়মিত টহল চালাচ্ছিলেন যখন তারা পেনস্কে ট্রাকটি পার্কিংয়ে টানতে দেখেন, সেখানে দিনের শ্রমিকদের বিজ্ঞাপনের কাজ করে। অভিবাসী শ্রমিকরা, কেউ কেউ আইনী স্থিতি সহ এবং অন্যরা, প্রায়শই বিভিন্ন দিনের কাজের জন্য ভাড়া নেওয়ার জন্য হোম ডিপো পার্কিং লটে অপেক্ষা করেন।
কার্ডোনা বলেছিলেন, “তারা পিছনটি খুলল, তারা হ্যাপ আউট হয়ে গেল এবং তারা নির্বিচারে কেবল লোককে ধরতে শুরু করে,” কার্ডোনা বলেছিলেন।
কার্ডোনা জানিয়েছেন, মার্কিন শুল্ক এবং সীমান্ত সুরক্ষা এজেন্টদের সাথে অচিহ্নিত সাদা ভ্যানগুলি ট্রাকের অপারেশনে অংশ নেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই পৌঁছেছিল। সংগঠনটি তিনটি রাস্তার বিক্রেতারা এবং চার দিনের শ্রমিককে চিহ্নিত করেছে যা গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তবে তারা এখনও অন্যদের জন্য অ্যাকাউন্ট করার চেষ্টা করছিল। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, একজন রাস্তার বিক্রেতা তাকে গ্রেপ্তার করার আগে আশ্রয় ধরে রাখার প্রমাণ দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন।
গত মাসে, একটি ফেডারেল বিচারক এসিএলইউ, পাবলিক কাউন্সেল এবং অন্যান্য অ্যাডভোকেসি গ্রুপগুলি অনুশীলনের বিরুদ্ধে মামলা করার পরে নির্বিচারে গ্রেপ্তার চালানোর জন্য ফেডারেল এজেন্টদের জাতিগত প্রোফাইলিং ব্যবহার থেকে অস্থায়ীভাবে অবরুদ্ধ করেছিলেন। সরকারের পক্ষে অ্যাটর্নিরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই আদেশটি এজেন্টদের অভিবাসন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধা দেয়, তবে শুক্রবার 9 তম মার্কিন সার্কিট কোর্টের আপিল আদেশটি বহাল রেখেছে।
হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের মার্কিন বিভাগের সহকারী সচিব ট্রিসিয়া ম্যাকলফ্লিন এর আগে বলেছেন যে “প্রয়োগকারী কার্যক্রম অত্যন্ত লক্ষ্যবস্তু।”
জাতীয় দিবস শ্রমিক সংগঠিত নেটওয়ার্ক বুধবারের এই অভিযানের নিন্দা করেছে, লক্ষ্যবস্তু শ্রমিকদের স্থানীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড বলে অভিহিত করেছে।
এই গ্রুপের সহ-নির্বাহক পরিচালক পাবলো আলভারাদো, পাবলো আলভারাডো, পাবলো আলভারাডো, “অভিবাসী সম্প্রদায়, আদালত এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের জনগণের উপর ট্রাম্প প্রশাসনের হামলার ক্ষেত্রে একটি টিভি ক্রুদের সাথে ভাড়া নেওয়া ভ্যান থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাফিয়েছেন,” এই গ্রুপের সহ-নির্বাহী পরিচালক পাবলো আলভারাদো, “
