এজে ব্রাউন লম্বার্ডি ট্রফি বর্ণনা করতে 3 টি শব্দ ব্যবহার করে

ফিলাডেলফিয়া ag গলস এনএফএল -এ পরাজিত দল।

যাইহোক, ইতিহাস যদি আমাদের কিছু শিখিয়ে দেয় তবে এটি উপলব্ধি ফুটবল গেমগুলি জিততে পারে না।

এজন্য এজে ব্রাউন জানেন যে তাঁর দল এই মৌসুমে স্কোয়ারে ফিরে এসেছে।

ভিন্স লম্বার্ডি ট্রফি সম্পর্কে জানতে চাইলে ডিফেন্ডিং সুপার বাউল চ্যাম্পিয়ন একটি স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া ছিল।

বি/আর গ্রিডিরন এবং সিরিয়াসএক্সএম এনএফএল এর মাধ্যমে ব্রাউন বলেছেন, “তিনি অনুগত নন।”

ব্রাউন স্বীকার করেছেন যে তিনি শিকারী হওয়ার কারণে আরও আনন্দ পেয়েছিলেন, তাই চ্যাম্পিয়নশিপ প্যারেডের পরপরই তিনি আবার কাজে ফিরে এসেছিলেন।

এটাই মানসিকতার ধরণ তাই অনেক দল এবং খেলোয়াড়রা একবার চ্যাম্পিয়নশিপ জিতলে তারা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়।

এটিই টম ব্র্যাডি এবং মাইকেল জর্ডানকে তাদের সমবয়সীদের থেকে আলাদা করে তুলেছিল, কারণ তারা জানে যে আপনি অতীতে কী করেছেন তা কখনই নয়, আপনি এই বছর আপনি কী করতে পারেন তা সম্পর্কে এটি।

বৃহত্তম প্রতিযোগীরা তাদের লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি অর্জন করার পরে ফিরে তাকাতে বা সন্তুষ্ট বোধ করার জন্য স্থির হয় না।

তারা কেবল অন্য সবার জন্যই নয়, নিজের জন্যও বারটিকে আরও উচ্চতর চাপ এবং সেট করতে চায়।

এখন, ag গলসের কাছে সুপার বাউলে ফিরে আসার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু রয়েছে এবং ব্রাউনকে লিগের অন্যতম সেরা প্রশস্ত রিসিভার হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

এনএফএল -তে কোনও হ্যান্ডআউট না থাকায় তাদের সবার মতোই কাজটি করতে হবে।

