এটা কি এখানে থাকার জন্য বা কেবল একটি ফ্যাড?

বুদ্বুদ চা একটি কৌতুকপূর্ণ পানীয় হিসাবে শুরু হতে পারে, তবে এটি কোটি কোটি মূল্যের শিল্পে পরিণত হয়েছে।
গ্লোবাল বুদ্বুদ চা বাজারের আকার 2025 সালে 2.83 বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 2032 সালের মধ্যে 4.78 বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে, এ অনুসারে রিপোর্ট ভাগ্য ব্যবসায় অন্তর্দৃষ্টি থেকে।
এই বছর, তিনটি চীনা বুদ্বুদ চা চেইন-মিক্সু গ্রুপ, মাড়ির হোল্ডিংস এবং মাস্টি জেনি-হংকংয়ে তালিকাভুক্ত, এবং চীনের দ্রুত বর্ধমান ভোক্তা বাজারে বিনিয়োগকারীরা বাজি ধরে $ 700 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সংগ্রহ করেছেন।
“এটি সঠিক সময়ে সঠিক জায়গা,” গ্রো ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপের চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার উইলিয়াম এমএ বলেছেন, “সিএনবিসি ব্যাখ্যা করেছেন” দেওয়া একটি সাক্ষাত্কারে। “
এমএ যোগ করেছেন, “প্রচুর বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীরা মার্কিন শুল্কের প্রতি কম সংবেদনশীল খাতে বিনিয়োগের চেষ্টা করছেন।
মিক্সু 2024 সালের শেষের দিকে বিশ্বব্যাপী 46,000 এরও বেশি স্টোর পরিচালনা করে এই খাতটির হেভিওয়েট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে That ম্যাকডোনাল্ডস, স্টারবাক্স এবং পাতাল রেল। এর অতি-স্বল্প মূল্য এবং উচ্চ-ভলিউম মডেল ফ্র্যাঞ্চাইজিংয়ের উপর প্রচুর পরিমাণে হেলান।
“2024 সালে, তারা নতুন স্টোর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রায় 22% বৃদ্ধি পাচ্ছে,” এমএ উল্লেখ করেছেন।
ফ্র্যাঞ্চাইজিং বুদ্বুদ চা শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু। বেশিরভাগ বড় বুদ্বুদ চা চেইনগুলি নিজেরাই দোকানগুলি চালায় না। প্রায় প্রতিটি আউটলেট ফ্র্যাঞ্চাইজড হয়। অভিভাবক সংস্থাগুলি উপাদান এবং সরঞ্জাম সরবরাহ এবং ফি সংগ্রহ থেকে উপার্জন করে, যখন ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি ভাড়া, শ্রম এবং ইউটিলিটিগুলির ব্যয় কাঁধে রাখে।
এই মডেলটি দ্রুত বিকাশের জ্বালানী দেয় তবে ট্রেড-অফগুলির সাথে আসে: গুণমান বজায় রাখা এবং স্টোর ক্যানিবালাইজেশন এড়ানো আরও শক্ত হয়ে যায় কারণ আউটলেটগুলি বহুগুণ হয়।
“ফ্র্যাঞ্চাইজি জন্য ব্যবসায়ের মালিকের জন্য স্বাভাবিক পেব্যাক সময়কাল 18 থেকে 24 মাসের মধ্যে,” মা বলেন, বাজার জুড়ে প্রায় 20% স্টোর বন্ধের হার অনুমান করে।
তবে বিদেশী সম্প্রসারণ সাফল্যের কোনও গ্যারান্টি নয়। সিএনবিসির চীন রিপোর্টার ইলাইন ইউ উল্লেখ করেছেন যে বিদেশে ঘরোয়া সূত্রের প্রতিরূপ করা অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জগুলির সাথে আসে।
“সরবরাহের চেইনগুলি নিয়ন্ত্রণ করা শক্ত, এবং ভোক্তাদের স্বাদগুলি শহর থেকে নগরীতে পৃথক That এ কারণেই ব্র্যান্ডগুলি স্থানীয় গ্রাহকদের উপর জয়ের জন্য আঞ্চলিক স্বাদ এবং বিভিন্ন স্টোর ফর্ম্যাটগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে,” ইউ বলেছেন।
বাড়িতে বাজারের স্যাচুরেশন, ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং তীব্র দামের যুদ্ধগুলিও এই ব্র্যান্ডগুলির স্থিতিস্থাপকতা পরীক্ষা করছে। তারা তাদের মূল্যায়ন বজায় রাখতে পারে কিনা তা লাভজনকতার সাথে স্কেলের ভারসাম্য বজায় রাখার দক্ষতার উপর নির্ভর করবে – এবং প্রমাণ করে যে তারা কেবল একটি ফ্যাডের চেয়ে আরও বেশি কিছু তৈরি করতে পারে।
