এটা কি সত্য যে জেকা ক্যামারগো বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত? ওয়েবে যে গুজবটি সরানো হয়েছে তা 13 বছর আগে থেকে এসেছিল তা বুঝুন
নৌকা তরঙ্গটি এমন একটি মামলায় শেষ হয়েছিল যা কলামিস্ট ফ্যাবোলা রিপার্টকে $ 70,000 এরও বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য নিন্দা করেছিল।




Foto: ব্রাজিল নিউজ / পিউরপোপল

জেকা ক্যামারগো ব্যক্তিগত জীবনে যখন এটি আসে তখন এটি সর্বদা অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিল, তবে ২০১২ সালে সাংবাদিক ছিলেন একটি সম্ভাব্য সম্পর্ক সম্পর্কে গুজবের লক্ষ্য প্রাক্তন খেলোয়াড় রাউ, সাও পাওলোর ইতিহাসের অন্যতম সেরা প্রতিমা। বোটস্টকের তরঙ্গ শেষ হয়েছিল এমন একটি মামলায় যা কলামিস্ট ফ্যাবোলা রিপার্টকে $ 70,000 এরও বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য নিন্দা করেছে

নাম উল্লেখ না করে ফ্যাবোলা যখন প্রকাশ করেছিলেন যে “একজন সুন্দর প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড় তার স্ত্রীকে নতুন ভালবাসার বিনিময়ে ছেড়ে চলে যেতেন। তিনি গ্লোবো হোস্টের সাথে বাস করতে গিয়েছিলেন, যিনি এখনও পায়খানা ছেড়ে যাননি।”

কয়েক দিন পরে, ফ্যাবোলা, পোর্টাল আর 7 -এ তাঁর কলামে বলেছিলেন যে গ্লোবো তার কর্মসূচিগুলি জেকা এবং রায়ের নামগুলি সংযুক্ত করতে নিষিদ্ধ করেছিল। “তাদের কী লুকিয়ে রাখতে হবে, হাহ? এবং তাদের মধ্যে কী মিল রয়েছে?” সাংবাদিককে জিজ্ঞাসা করলেন।

জনসাধারণ দুটি প্রকাশনাতে যোগ দিয়েছিল এবং সাংবাদিক এবং অ্যাথলিটদের মধ্যে জড়িত থাকার গুজব শুরু করেছিল। রা ফ্যাবিওলা এবং আর 7 এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। দু’বছর পরে, তাকে সাও পাওলো কোর্ট কর্তৃক অ্যাথলিটকে $ 72,400 এর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সাজা দেওয়া হয়েছিল।

সেই সময়, ফ্যাবোলা বলেছিলেন যে তিনি “আশ্চর্যজনক যে অনুমানের উপর ভিত্তি করে একটি নিন্দা রেন্ডার করা উচিত বলে মনে করেছিলেন।”

জেকা ক্যামারগো এবং রাও এ সম্পর্কে কী বলেছিল?

জেকা প্রথমবারের মতো রিও ডি জেনিরোতে একটি অনুষ্ঠানের সময় বক্তব্য রেখেছিলেন, এখনও ২০১২ সালে। ম্যাগাজিনের রিপোর্টে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে কীভাবে গুজবগুলি মোকাবেলা করতে হবে, “ফ্যান্টাস্টিক” শটের প্রাক্তন অ্যাঙ্কর: “আমি জানি আপনি কী সম্পর্কে কথা বলছেন এবং একটি অনুমান সম্পর্কে। সুপার সম্পর্কে কথা বলুন …

