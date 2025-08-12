এটিএন্ডটি মেক্সিকোকে একটি সম্ভাব্য টেলিকম সেক্টর শেক-আপে ছেড়ে যেতে পারে

এটিএন্ডটি তার ব্যাগগুলি প্যাক করে মেক্সিকো ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
ব্লুমবার্গ নিউজ গত সপ্তাহে জানিয়েছে যে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় টেলিযোগাযোগ সংস্থাগুলির মধ্যে একটি মার্কিন বহুজাতিক তার মেক্সিকান ইউনিটের জন্য সম্ভাব্য ক্রেতা সন্ধানের জন্য আর্থিক উপদেষ্টাদের সাথে কাজ করছে।
ব্লুমবার্গের উদ্ধৃত অজ্ঞাতপরিচয় সূত্রে জানা গেছে, ডালাস-ভিত্তিক এটিএন্ডটি এই চুক্তির জন্য ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি চাইছে বলে জানা গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে আলোচনা গোপনীয় এবং কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। অতিরিক্তভাবে, চুক্তির মধ্য দিয়ে যাওয়ার কোনও গ্যারান্টি নেই।
এটিএন্ডটি মেক্সিকোয় প্রভাবশালী বাহক বিলিয়নেয়ার কার্লোস স্লিমের টেলসেলের সাথে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে হেরে যাওয়া লড়াইয়ে নামছে। এটি, টেলিকমস সংস্কার সত্ত্বেও, ব্লুমবার্গের মতে, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি আশা করেছিল যে তারা টেলসেলের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে।
দেশে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগ সত্ত্বেও, মেক্সিকান মোবাইল বাজারে এটিএন্ডটি এর অংশটি টেলসেলের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ছোট ছিল, যা নিয়মিত 60০%শীর্ষে থাকে।
বিক্রয়মূল্য যে বিষয়টি চাওয়া হচ্ছে তা মেক্সিকোতে এটিএন্ডটি -র মোট বিনিয়োগের মাত্র 20% প্রতিনিধিত্ব করে তা মেক্সিকোতে নিয়ন্ত্রক অনিশ্চয়তা এবং স্লিমের সংস্থাগুলি দ্বারা উপভোগ করা বাজারের আধিপত্য সম্পর্কে উদ্বেগকে তুলে ধরে।
নিয়ন্ত্রক শিফট শেষ হয় টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক কমিশনের এই বছর সৃষ্টি এটিএন্ডটি -র মতো বিদেশী অপারেটরদের জন্য অপারেশনাল জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ফেডারেল বিদ্যুৎ কমিশন কর্তৃক মোবাইল টেলিফোন এবং ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করা 2022 সালে।
বিলিয়নেয়ার রিকার্ডো স্যালিনাসের কাছ থেকে ওয়্যারলেস টেলিযোগাযোগ এবং সেলুলার সার্ভিসেস সংস্থা গ্রুপো আইসেসেল অর্জনের জন্য 2.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করে এটিএন্ডটি 2014 সালে মেক্সিকান বাজারে প্রবেশ করেছে। এরপরেই, সংস্থাটি এনআইআই হোল্ডিংস ইনক এর মেক্সিকান ওয়্যারলেস অপারেশনগুলি প্রায় 1.9 বিলিয়ন ডলারে কিনেছিল।
ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, এটিএন্ডটি এবং স্লিমের মধ্যে প্রতিযোগিতা কয়েক বছর ধরে পরীক্ষামূলক ছিল।
২০২২ সালে, লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম ওয়্যারলেস সরবরাহকারী – স্লিমের অ্যামেরিকা মভিল – এটি ও টি -কে টেলিভিশন লাইসেন্স পাওয়ার জন্য মিডিয়া জায়ান্টের প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করার অভিযোগে অভিযুক্ত, “একটি বিরোধ যা অপমানের মধ্যে বেড়েছে।”
এটি সম্ভবত এটিএন্ডটি এর বর্তমান পরিস্থিতির পূর্বাভাস ছিল, মার্কিন সংস্থা আকাশের মেক্সিকো পে-টিভি ব্যবসায় এর অংশীদার বিক্রি করতে সম্মত গত বছর।
যদি মেক্সিকোতে এটিএন্ডটি এর ব্যবসা বিক্রি হয়, তবে কোম্পানির 23 মিলিয়ন ব্যবহারকারী ভবিষ্যতের ক্রেতার অংশ হয়ে উঠবেন, ধরে নিলে লেনদেনটি দেশের নিয়ামকদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
টেলিফোনিকার মুভিস্টার মিএবংxico বিক্রয়ের জন্যও থাকতে পারে
ব্লুমবার্গ যোগ করেছেন, এটিএন্ডটি মেক্সিকো থেকে বেরিয়ে আসার জন্য একমাত্র টেলিকম গ্রুপ নয়। স্পেনের টেলিফোনিকা তার মেক্সিকান সহায়ক সংস্থা মুভিস্টার মেক্সিকো বিক্রি করার জন্যও আলোচনায় রয়েছে বলে জানা গেছে।
টেলিফোনিকার পদক্ষেপটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নয়। 2019 সাল থেকে, স্প্যানিশ টেলিকম জায়ান্ট তার নিজস্ব অবকাঠামোতে বিনিয়োগ চালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে এটিএন্ডটি নেটওয়ার্ক ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
যদি এটিএন্ডটি এবং টেলিফোনিকা উভয়ই প্রস্থান করে, মেক্সিকোয় টেলিকম ল্যান্ডস্কেপ নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন করতে পারে, মার্কা ২.০ ম্যাগাজিন অনুসারে।
যদিও টেলসেল প্রভাবশালী অপারেটর হিসাবে থাকবে, অন্য খেলোয়াড়রা মার্সা ২.০ দ্বারা উদ্ধৃত-বিশেষত মোবাইল ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক অপারেটর হিসাবে পরিচিত সংস্থাগুলি, যা তাদের নিজস্ব অবকাঠামোর মালিক নয় এবং তৃতীয় পক্ষের নেটওয়ার্কগুলির উপর নির্ভর করে, “traditional তিহ্যবাহী অপারেটরদের প্রস্থান করার পরে একটি পুনর্গঠিত বাস্তুতন্ত্র” থেকে উপকৃত হতে পারে। “
থেকে রিপোর্ট সহ ব্লুমবার্গ নিউজ, দেশ, এন+ এবং আর্থিক