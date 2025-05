“এটি আপনি প্রায় প্রত্যেককে যেভাবে দেখেন তা সত্যিই ভারীভাবে পুনরায় আকার দেয়”

মোটরহেডস একটি নতুন প্রাইম ভিডিও অরিজিনাল সিরিজ যা উচ্চ বিদ্যালয়ের বহিরাগতদের গল্প বলে যারা রাস্তার রেসিংয়ের ভাগ করে নেওয়া ভালবাসার মাধ্যমে সম্প্রদায়ের ধারণা খুঁজে পায়। শোটি নির্মাতা জন এ। নরিসের কাছ থেকে, একজন লেখক এবং প্রযোজক তাঁর কাজের জন্য সর্বাধিক পরিচিত সমস্ত আমেরিকান, ওয়ান ট্রি হিলএবং টিভি সিরিজ সৌন্দর্য এবং জন্তু। 10 টি পর্ব জুড়ে, আগত যুগের নাটকটি কেবল তার তরুণ চরিত্রগুলিকে উচ্চ-অক্টেন রেসিংয়ের মাধ্যমে খুঁজে পায় না, তবে তারা নিজের এবং তাদের পরিবার সম্পর্কে গোপনীয় সত্যগুলিও আবিষ্কার করে।

একটি পারিবারিক রহস্য একটি বিশাল উপাদান মোটরহেডস, এবং এটি জ্যাক এবং তার চাচা লোগান ম্যাডক্স নামে এক যুবকের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যমে কমপক্ষে আংশিকভাবে উন্মুক্ত হতে চলেছে। জ্যাক অভিনয় করেছেন প্রেম, ভিক্টরমাইকেল সিমিনো, লোগানকে রায়ান ফিলিপ্পে চিত্রিত করেছেন, যেমন প্রকল্পগুলিতে তাঁর কাজের জন্য পরিচিত বড় আকাশ, ক্র্যাশএবং ময়ূরের ম্যাকগ্রুবার সিরিজ। জ্যাক তার বাবার সম্পর্কে খুব কম জানেন মোটরহেডসতবে লোগান এক ধরণের পরামর্শদাতা হিসাবে পদক্ষেপ নিতে পারে – যার কাছে রাস্তার রেসিংয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

স্ক্রিনরেন্টএর জো ডেকেলমিয়ার রায়ান ফিলিপ এবং মাইকেল সিমিনোর সাথে তাদের কাজ সম্পর্কে কথা বলেছেন মোটরহেডস এই জুটিটি তাদের চরিত্রগুলির জন্য গাড়িগুলি কী বোঝায় এবং পুরো সিরিজ জুড়ে কীভাবে অতীতকে খুব উপস্থিত মনে করে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। প্লাস, ফিলিপ্প এবং সিমিনো হৃদয়ে পরিবারের মূল বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন মোটরহেডস

গাড়িগুলি মোটরহেডগুলিতে “রোম্যান্স” এবং “উদ্ধার” উপস্থাপন করে



রায়ান ফিলিপ্প এবং মাইকেল সিমিনো তাদের যানবাহনের সাথে তাদের চরিত্রগুলির সংযোগগুলি ব্যাখ্যা করুন



গাড়িগুলি সর্বদা রাস্তার রেসারদের কেন্দ্র করে এমন কোনও অনুষ্ঠানের একটি বড় অংশ হতে চলেছিল, তবে চরিত্রগুলি মোটরহেডস তাদের যানবাহনের সাথে আরও গভীর সংযোগ রয়েছে যার প্রত্যাশার চেয়ে বেশি। “গাড়িগুলি আমার চরিত্রের জন্য আজীবন প্রেমের সম্পর্ক এবং রোম্যান্সের প্রতিনিধিত্ব করে,” রায়ান ফিলিপ্প লোগান ম্যাডডক্স সম্পর্কে বলেছেন, যোগ করেছেন, “খুব অল্প বয়স থেকেই এটি ছিল তার আগ্রহের ক্ষেত্র।”

ফিলিপ্প লোগানের জীবনে গাড়িগুলির ক্রমাগত গুরুত্বের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন, “আমরা শিখেছি তিনি তার ছোট ভাইকে চালক হওয়ার জন্য এবং প্রতিযোগিতার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তিনি তখন ন্যাসকারে প্রবেশ করেছিলেন, যা তাঁর স্বপ্ন ছিল – ন্যাসকারে শীর্ষস্থানীয় যান্ত্রিক হিসাবে কাজ করা। সুতরাং এটি তার প্রাথমিক আগ্রহ, ফোকাস, ফোকাস, [and] তার পুরো জীবন শখ। “

এটি জ্যাককে সত্তার অনুভূতি দেয়, যা তার আগে কখনও ছিল না।

মাইকেল সিমিনো জ্যাকের মানসিকতায় প্রতিফলিত হয়ে বললেন, “কর্নি হওয়ার মতো নয়, তবে আমার মনে হয় এটি জ্যাকের জন্য পরিত্রাণের অনুভূতি It’s এটি আশার অনুভূতি এবং পছন্দ, ‘বাহ, আমি আসলে কিছু হতে পারি।’ এটি ভবিষ্যত এবং অতীত, কারণ স্পষ্টতই তাঁর পিতার সাথে তাঁর পুরো ব্যাকস্টোরিটি রয়েছে ””

ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে অতীতটি খুব উপস্থিত হওয়ার প্রত্যাশা করুন



“এটি … আপনি প্রায় প্রত্যেককে যেভাবে দেখেন তা ভারীভাবে পুনরায় আকার দেয়”



মোটরহেডস বলার জন্য একটি গ্রিপিং বর্তমান গল্প রয়েছে বলে মনে হয় তবে এটি এমন একটি যার উপরে অতীতের ওজন ভারী। জ্যাকের বাবা, ক্রিশ্চিয়ান ম্যাডক্স এবং তাঁর ক্রিয়াকলাপগুলি তাঁর বাচ্চাদের কাছে একটি রহস্য, তবে সেই রহস্যটি ফ্ল্যাশব্যাক এবং প্রকাশের মাধ্যমে উন্মুক্ত করা হয়েছে। “গল্পের প্রায় সবাইকে আপনি যেভাবে দেখেন তা সত্যই এটি ভারীভাবে পুনরায় আকার দেয়,” ফিলিপ অতীত সম্পর্কে বলেছিলেন, “এবং শোটি সম্পর্কে আমি এটিই পছন্দ করি: আমরা আসন্ন যুগের সমস্ত মুহুর্ত পেয়েছি এবং আমরা হাস্যরস এবং হৃদয় পেয়েছি, তবে সেখানে [are] এছাড়াও একাধিক রহস্য চলছে। “

অতীতে কীভাবে তারা উদ্ঘাটিত হয়েছিল সে সম্পর্কে আপনি ঝলক পান এবং ধাঁধাটি আমাদের প্রথম মরসুমের শেষের দিকে একত্রিত হতে শুরু করে।

“এটি কেন আমার চরিত্রটি তার স্বপ্নের কাজটি ঘরে ফিরে আসতে পারে তা সম্পর্কে অনেক অন্তর্দৃষ্টি দেয়,” ফিলিপ যোগ, অব্যাহত, “তারা কেন তাদের পিতাকে চেনে না এবং তিনি এই সময়ে কোথায় আছেন সে সম্পর্কে এটি অনেক অন্তর্দৃষ্টি দেয় এবং তাই গল্পের সেই অংশটিও অনুসরণ করা খুব শীতল” “

এই ধরনের উদ্ঘাটনগুলির কারণে, ফিলিপ্প তার আশা প্রকাশ করেছিলেন যে শ্রোতারা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নিযুক্ত আছেন মোটরহেডস যখন পুরো মরসুমটি ড্রপ হয়: “এটি একটি অবিশ্বাস্যভাবে দ্বিখণ্ডিত সিরিজ এবং প্রতিটি পর্ব একটি ক্লিফহ্যাঙ্গার দিয়ে শেষ হয়। এটি আপনাকে ঠিক পরের দিকে নিয়ে যায়, তাই আমি আশা করি যে লোকেরা কেবল এই জিনিসটি একবারে দেখতে চলেছে ””

রায়ান ফিলিপ্প এবং মাইকেল সিমিনো লোগান এবং জ্যাকের ব্যক্তিত্বগুলি নিয়ে আলোচনা করুন



বহু-প্রজন্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে শুরু করে পরিবারকে রক্ষা করা



রায়ান ফিলিপ্পের লোগান এবং মাইকেল সিমিনোর জ্যাক সম্পর্কিত হতে পারে তবে তারা খুব আলাদা পরিস্থিতিতে চরিত্র। উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসাবে, জ্যাক খুব উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরের নাটক এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের মাঝখানে রয়েছে, বিশেষত হ্যারিস বোয়ার্স নামে এক শিক্ষার্থীর সাথে। তবে এটি ইতিহাসের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সিমিনো প্রকাশ করেছেন: “আমি মনে করি এটি দুর্দান্ত কারণ এখানে একটি বড় সমান্তরাল রয়েছে। আমার বাবা হ্যারিসের বাবার বৃহত্তম চ্যালেঞ্জারও ছিলেন।”

“এটি একটি সমান্তরাল, এটি একটি দৃষ্টান্তের শিফট ব্যতীত যেখানে আমার বাবা একজন কিংবদন্তি রেসার ছিলেন এবং তারপরে হ্যারিস কিংবদন্তি রেসার হয়েছিলেন,” সিমিনো চালিয়ে গেলেন। “এখন, আমি” শহরে ফিরে আসছি, এবং আমি সেই স্তর পর্যন্ত আমার কাজ করার চেষ্টা করছি [to] তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন, এবং আমার বাবার উত্তরাধিকার পর্যন্ত জীবনও ””

ভাগ্যক্রমে জ্যাকের পক্ষে, নিজেকে প্রমাণ করার জন্য তাঁর যাত্রায় মিত্র রয়েছে। একজন হলেন তাঁর বোন ক্যাটলিন (মেলিসা কলাজো), যিনি সিমিনো বলেছেন “তাই একই দলে” জ্যাক হিসাবে, “এমনকি তারা যখন মাথা ঘামায়।” সিমিনিও তা ভাগ করে নিতে থাকে “কেজে যাই হোক না কেন এবং তাদের মধ্যে কী ঘটছে তা বিবেচনা না করেই, ক্যাটলিন যদি ডেকে থাকেন তবে তিনি সেখানে থাকতেন। এটাই তার বোনের সাথে তাঁর এই ধরণের সম্পর্ক।

সম্পর্কিত 2025 সালে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে 30 টি সেরা টিভি শো অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও হ’ল বাজারের অন্যতম দ্রুত বর্ধমান স্ট্রিমিং পরিষেবা, যা ছেলে এবং ফ্লাইব্যাগের মতো অবিশ্বাস্য মূল শো সরবরাহ করে।

জ্যাকের আরেকটি মিত্র হ’ল নিকোলাস ক্যান্টু অভিনয় করেছেন মার্সেল নামে একটি চরিত্র। “আমি মনে করি জ্যাক যখন প্রথম মার্সেলকে খুঁজে পায়, তখন সে মনে করে যে সে এক ধরণের কৌতুকপূর্ণ ছেলে,” সিমিনো ভাগ করে নিয়েছে। “তিনি কেবল তাকেই লিখেছেন। তবে শোটি চলার সাথে সাথে তিনি বুঝতে পারেন যে কতটা হৃদয় [Marcel] তিনি কতটা মানুষ, এবং তিনি কী ধরণের বন্ধু, এবং আমি মনে করি জ্যাক সত্যিই এই ধরণের ক্যামেরাদারি ছিল না – কমপক্ষে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে – তাই তিনি সত্যিই এটির প্রশংসা করেন এবং মার্সেলকে ভালবাসতে আসে। “

লোগানের ক্ষেত্রে, ফিলিপ্প একটি চরিত্রে অভিনয় করছেন যিনি যা অনর্থক হতে পারে তা ঠিক করার চেষ্টা করছেন। “শহরটি কিছুটা লড়াই করছে,” ফিলিপ বলেছেন, “এবং আমি অংশ মনে করি [Logan’s] বাড়ি ফিরে আসা হ’ল তিনি যে কোনও ছোট উপায়ে নতুন জীবনকে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করা ”” তিনি লোগানের উপলব্ধিতে এটি কৃতিত্ব দেন “সম্প্রদায় এত গুরুত্বপূর্ণ।”

লোগানও বিশেষত তরুণ প্রজন্মের জন্য সেখানে থাকতে চান। “এটি টরেস পরিবারের সাথে তাঁর সাথে বেঁচে থাকার সাথে আসে,” ফিলিপ বলেছেন, “এটি আমাদের নিজের মতো একটি নতুন পরিবার তৈরি করার মতো It এটি অন্য সবার মতো নাও দেখতে পারে তবে একই প্রয়োজন, চায়, এবং আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।”

ফিলিপ্প কেন লোগানের পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ তা ভাগ করে নিতে থাকে: “আমি মনে করি তিনি সর্বদা তাদের পিতার ক্ষতি অনুভব করেছেন এবং সেটির জন্য প্রস্তুত হতে চেয়েছিলেন এবং সেভাবেই পিতৃতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব। [Not just to them, but] শহরের অন্যান্য কিছু বাচ্চাদেরও। মার্সেলের মোটামুটি হোম লাইফ রয়েছে এবং এটি স্পষ্ট যে লোগানের কাছে তার জন্য একটি নরম জায়গা রয়েছে। “

মোটরহেডস মৌসুম 1 প্রাইম ভিডিওতে 20 মে প্রকাশ করে।

সূত্র: স্ক্রিন রেন্ট প্লাস