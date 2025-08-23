‘এটি আমার ডিএনএ -তে রয়েছে’: উইলিয়ামস 45 এ ইউএস ওপেন রিটার্ন রিলিজ করেছেন

নিবন্ধ সামগ্রী
নিউইয়র্ক (এএফপি)-ভেনাস উইলিয়ামস শনিবার বলেছিলেন যে তিনি তার রেকর্ড-বর্ধিত 25 তম মার্কিন উন্মুক্ত উপস্থিতির সম্ভাবনাটি উপভোগ করছেন, তিনি বলেছেন যে তার বাড়ির গ্র্যান্ড স্ল্যামে খেলার অভিজ্ঞতা কখনও বৃদ্ধ হয় না।
45 বছর বয়সী ইউএস টেনিস আইকনটি সোমবার ফ্লাশিং মেডোসে তার বিদায়ী একক উপস্থিতি হতে পারে এমনটি তৈরি করার জন্য প্রস্তুত, যেখানে প্রথম রাউন্ডে তিনি একাদশ বীজ কারোলিনা মুচোভার মুখোমুখি হবেন।
“আবার ফিরে আসার জন্য সুপার রোমাঞ্চকর,” বলেছেন নিউইয়র্কের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আয়োজকরা তার বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ের সাথে এখন 610 তম স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন।
তিনি সাংবাদিকদের বলেন, “এটি পুরানো হয় না; এটি আরও উত্তেজনাপূর্ণ হয়।”
দ্বিতীয় রাউন্ডে বেরিয়ে আসার আগে ওয়াশিংটন ওপেনে তার উদ্বোধনী ম্যাচটি জিতেছিল, খেলা থেকে ১ 16 মাসের অনুপস্থিতির পরে জুলাই মাসে উইলিয়ামস কেবল টেনিসে ফিরে এসেছিলেন।
১৯৯ 1997 সালে তিনি ১ 17 বছর বয়সী হিসাবে ইউএস ওপেনকে প্রথম গ্রেপ্তার করার প্রায় ২৮ বছর পরে এই বছরের উপস্থিতি এসেছিল, ফাইনালে ফাইনালে উঠেছিল যেখানে তিনি মার্টিনা হিংিসের কাছে হেরেছিলেন।
এই চমকপ্রদ আত্মপ্রকাশের পরে, উইলিয়ামস ইতিহাসের অন্যতম সেরা মহিলা খেলোয়াড় হিসাবে একটি উত্তরাধিকার গড়ে তুলবেন, সাতটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম একক শিরোপা জিতেছিলেন – দুটি মার্কিন ওপেন, পাঁচটি উইম্বলডনস – এবং 14 গ্র্যান্ড স্ল্যাম ডাবল শিরোনাম বোন সেরেনার পাশাপাশি।
উইলিয়ামস শনিবার বলেছিলেন যে চারটি বিভিন্ন দশক ধরে একটি ক্যারিয়ারে সাফল্যের লিটানি সত্ত্বেও, টেনিসের প্রতি তার আবেগকে অবিচ্ছিন্ন ছিল।
উইলিয়ামস সাংবাদিকদের বলেন, “আমি আমার কাজকে ভালবাসি। “সুতরাং ঠিক সেখানে আনন্দ আছে।”
লোকেরা তার উপস্থিতি থেকে কী দূরে সরিয়ে নিতে পারে জানতে চাইলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন: “লোকেরা এ থেকে কী সরিয়ে নেবে সে সম্পর্কে আমি ভাবিনি। আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ থেকে কী পাব তা নিয়ে আমি বেশিরভাগই চিন্তা করি।”
ইতিমধ্যে উইলিয়ামস বলেছিলেন যে তিনি তার 25 তম মার্কিন উন্মুক্ত উপস্থিতিতে একটি স্বাচ্ছন্দ্যময় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন।
তিনি বলেন, “আমি আমার সেরা হতে চাই, এবং এটিই আমার কাছে প্রত্যাশা, আমার কাছ থেকে সেরাটি অর্জন করার জন্য। এবং যে কোনও খেলোয়াড়ই এটি চাইতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।
“আমি অন্যান্য খেলোয়াড়দের মতো খেলিনি, তাই এটি আলাদা চ্যালেঞ্জ … আমি কেবল মজা করার চেষ্টা করছি, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি এবং আমার ব্যক্তিগত সেরা হতে চাই” “
উইলিয়ামসের পেশাগত কেরিয়ারটি খুব কাছাকাছি আসতে পারে, তবে মার্কিন প্রবীণ বলেছেন যে তিনি আশা করছেন যে তিনি এখনও বার্ধক্যে একটি র্যাকেটকে ভালভাবে দুলছেন।
উইলিয়ামস বলেছিলেন, “আমি মনে করি আমি সবসময় টেনিস খেলি It’s এটি আমার ডিএনএ -তে রয়েছে So সুতরাং এখন বা এখন থেকে 30 বছর পরে এটি কিছু যায় আসে না।”
“God শ্বর ইচ্ছুক, আমি এখানে থাকব, আমরা সবাই এখানে থাকব, আমরা সকলেই বল মারব। সম্ভবত আমি দেখতে ফিরে আসব Maybe সম্ভবত আমি বলব যে আমি এটি আরও ভাল করেছি, এবং এটি সত্য হবে না।
“তবে যাই হোক না কেন, টেনিস সর্বদা আমার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হবে।”
উইলিয়ামসের অংশগ্রহণও ১৯৫০ সালে ইউএস জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে আফ্রিকান-আমেরিকান ট্রেলব্লাজার আল্থিয়া গিবসনের প্রথম উপস্থিতির 75 তম বার্ষিকীতে আসে।
উইলিয়ামস বলেছিলেন, “আমি মনে করি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হ’ল আমরা এটি উদযাপন করছি এবং এটি স্বীকৃতি দিচ্ছি, কারণ আল্থিয়া এতটা সম্পাদন করেছে এবং এর অনেক কিছুই তার প্রাপ্য credit ণ এবং মনোযোগ এবং প্রশংসা দেওয়া হয়নি,” উইলিয়ামস বলেছিলেন।
“আমি মনে করি এটি আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এটি কেবল আলো জ্বলছে এবং দেখে, কেবল এটি স্বীকার করে।”
