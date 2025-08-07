‘এটি আমার সেরা সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটি ছিল’

ব্রিটিশ ও আইরিশ লায়ন্স দ্বারা অস্ট্রেলিয়ায় একটি সফর সর্বদা প্রাক্তন ওয়ালাবি জিম উইলিয়ামসকে প্রতিফলিত করার সুযোগ দেয়, উভয়ই পর্যটকদের বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতা এবং এটি কেরিয়ার-সংজ্ঞায়িত পদক্ষেপের জন্য মুনস্টারকে যে দরজা উন্মুক্ত করেছিল তা উভয়ই প্রতিফলিত করার সুযোগ দেয়।
২৪ বছর আগে উইলিয়ামস মুনস্টার আইকনগুলির সমন্বিত একটি লায়ন্স দলের বিপক্ষে স্টিফেন লার্কহাম সহ একটি ব্রুম্বিজ দলের অধিনায়ক ছিলেন এবং শীঘ্রই ক্লাবের সহকর্মী রোনান ও’গারা এবং ডেভিড ওয়ালেস এবং তারপরে অস্ট্রেলিয়ার একটি জার্সিতে গ্রাহাম হেনরির 2001 এর পর্যটকদের বিরুদ্ধে জয়ের স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। দু’মাস পরে, ১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপজয়ী স্কোয়াডে ১৪ টি ক্যাপ এবং একটি জায়গার পরে টেস্ট সিরিজের জন্য উপেক্ষা করার পরে, ৮ নং লন্ডন আইরিশের বিপক্ষে মুসগ্রাভ পার্কে ডিক্লান কিডনির পক্ষে প্রাক-মৌসুমের বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে রেডে আত্মপ্রকাশ করছিল।
উইলিয়ামস মুনস্টারের হয়ে 74৪ বার খেলেছিলেন, ২০০ 2005-০6 মৌসুমে কিডনির অধীনে একজন সহকারী কোচের কাছে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে প্রদেশের অধিনায়ক হয়েছিলেন, যার শেষে হেইনেকেন কাপটি প্রথমবারের মতো প্রত্যাহার করা হয়েছিল।
২০০ 2007-০৮ এর শেষে ওয়ালাবিজের সাথে একই ভূমিকা নিতে তিনি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময়, “সিমাস” তার নিজের ডানদিকে একটি মুনস্টার আইকন ছিল এবং এখন 56 56 তিনি আয়ারল্যান্ডে তাঁর সাত বছর তার প্রভাব ফেলেছিলেন তা ভুলে যাননি।
উইলিয়ামস আর রাগবিতে জড়িত নন, একটি সরকারী চাকরিতে ক্যারিয়ার পরিবর্তনের সাথে পেশাদারভাবে কোচিংয়ের জীবনযাত্রাকে বেছে নিয়েছেন এবং সিডনির দক্ষিণে উওলংংয়ে চলে এসেছেন। তবুও 2025 লায়ন্স ট্যুর তাকে আরও একবারে ফিরিয়ে নিয়েছিল, যদি কেবল তার সোফা থেকে।
“এটি দুর্দান্ত হয়েছে,” তিনি বলেছিলেনগত শনিবার চূড়ান্ত টেস্টে বসার আগে। “আমি বলতে চাইছি আমি লায়ন্স ট্যুরগুলি পছন্দ করি, তারা কোথায় এবং তারা কোথায় খেলছে তা বিবেচ্য নয়, এটি সর্বদা এমন কিছু যা আমি মিস না করার চেষ্টা করি।”
2001 লায়ন্সের বিপক্ষে খেলা উইলিয়ামসের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল।
“এটি রোনান ওগারা এবং এর মতো ছেলেদের কাছে আমার প্রথম পরিচয় ছিল It এটি অবশ্যই বিশেষ স্মৃতি ধারণ করে এবং ক্যানবেরায় (ব্রুম্বিজের সাথে) খেলাটি দুর্দান্ত ছিল।
“আমরা সেই রাতে তাদের মারধর করার খুব কাছাকাছি গিয়েছিলাম, দুর্দান্ত পরিবেশ এবং 2001 সালে যখন তারা বেরিয়ে এসেছিল তখন সেই লায়ন্স সফরের সমস্ত বিশেষ স্মৃতি।
“এবং আমি সেই লায়ন্স সফরের পরে সরাসরি মুনস্টার যোগ দিয়েছি।”
উইলিয়ামস মুনস্টারে এতটা সফলভাবে বসতি স্থাপনে সহায়তা করার জন্য একজন অপেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে একটি তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক জীবনকে কৃতিত্ব দেয়। তিনি ১ at বছর বয়সে অস্ট্রেলিয়ান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, প্লাম্বার হিসাবেও কাজ করেছিলেন এবং নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ওয়েস্ট হার্টলপুলে ইংলিশ ক্লাব রাগবিতে একটি মরসুম করেছিলেন।
“ব্রুম্বিজদের সাথে আমি 30 বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত আমি পেশাদার রাগবি খেলিনি। আমি মনে করি যে এটি কিছুটা সাহায্য করেছিল, কিছুটা বেশি পরিপক্ক হওয়া, এবং সেই সময় আমার সঙ্গীর সাথে চলতে খুব বড় কথা ছিল না কারণ এটি আমাদের দুজনই ছিল।
“সুতরাং এটি একটি বিশাল পদক্ষেপ ছিল না, তবে আমি অবশ্যই সময় নিয়েছিলাম এবং মুনস্টার সম্পর্কে জন ল্যাংফোর্ডের কাছ থেকে আমার প্রচুর পরামর্শ ছিল।
“ফ্রান্সে আমার আরও কয়েকটি অফার ছিল এবং আমি কেবল ভেবেছিলাম মূলত ইউরোপে একটি ইংরেজীভাষী জায়গায় যাওয়া সম্ভবত আমার মনে ছিল।
“এবং এটি যে মুনস্টার এবং জন ল্যাংফোর্ড সেখানে ছিলেন এবং এটি সম্পর্কে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং এটি খুব ভালভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজেই সফল হয়েছিলেন, আমি কোথায় যাব সে সম্পর্কে এটি সত্যিই কোনও বিষয় ছিল না।
“এটি সর্বদা সেখান থেকে মুনস্টার হতে চলেছিল এবং অবশ্যই এটি সেভাবে কার্যকর হয়েছিল It এটি আমার জীবনের একটি দুর্দান্ত সময় ছিল” “
মুনস্টার সমর্থকদের জন্য, উইলিয়ামসের স্মৃতিসৌধের শক্তিশালী বল ক্যারিয়ার এবং ট্যাকলারের দুর্দান্ত নেতৃত্বের গুণাবলী রয়েছে, তবুও লোকটি নিজেই ড্রেসিংরুমের ক্যামেরাদারিকে সমানভাবে লালন করে এবং তিনি কিডনির অধীনে কোচ হিসাবে তাঁর সময় অনুভব করেছিলেন, অবশেষে যখন প্রদেশটি হাইনেকেন কাপটি তুলেছিল।
“কোচিংয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের জয় করা, আমার কোচিংয়ের প্রথম বছর এবং ডিক্লান কিডনিতে ফিরে আসা এবং এই ধরণের জিনিসটি এই দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্দান্ত ছিল And এবং ২০০৮ সালেও এটি করতে সক্ষম হচ্ছিল, এটি খুব বিশেষ ছিল।
“স্পষ্টতই একজন খেলোয়াড় হিসাবে, আপনি সর্বদা এই শিরোনামগুলি জিততে চান তবে আমি মনে করি কোচিংয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ ছিল।
“খেলার পরিবেশ থেকে কোচিংয়ের পরিবেশে যাওয়া সহজ নয়, বিশেষত এমন ছেলেদের সাথে যা আপনি সবেমাত্র এতটা করেছেন।
“একজন খেলোয়াড় হিসাবে আমার চারপাশে সঠিক পরিবেশ ছিল, আমার সঠিক কোচিং ছিল, আমার সঠিক খেলোয়াড় ছিল এবং রাগবির বাইরে সঠিক সমর্থন ছিল পাশাপাশি আমি সেখানে থাকাকালীন সফল হতে সক্ষম হয়েছি।
“আমি একটি খেলা বাছাই করতে পারি না। আমি বলতে চাইছি, লোকেরা গ্লৌস্টার গেম, মিরাকল গেম এবং এই ধরণের জিনিসটি বেছে নিয়েছে তবে আমি মনে করি যতবারই আমি এই ছেলেদের সাথে পিচটিতে উঠলাম, রোনান ওগারা, পল ও’কনেল, ডোনচা ও’কলাঘান, অ্যান্টনি হরগান, এই ধরণের চেষ্টা করছিলাম, আমি সর্বদা চেষ্টা করছিলাম।
“আমার এ সম্পর্কে ভাবার দরকার ছিল না। আমি সাধারণত যা করি তার থেকে আমার আলাদা কিছু করার দরকার ছিল না। আমি সপ্তাহে কাজটি করেছি এবং আমি জানতাম যে এই সমস্ত ছেলেরা তা করবে।
“আপনি সর্বদা গেমস জিতেন নি, বিষয়গুলি সর্বদা কার্যকর হয় নি, তবে আমি জানতাম যে প্রচেষ্টা সর্বদা সেখানে ছিল এবং আমি মনে করি এটি সম্ভবত খেলার দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে উপভোগ্য জিনিস ছিল।
“আমি সর্বদা জানতাম যে এই ছেলেরা সর্বদা এটি বাইরে চলে যাওয়ার সময় এবং কোচিংয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বদা এটি রাখবে, আমি মনে করি যে এটি কোচ করার জন্য এবং দেখি যে বাইরে থেকে ঠিক যেমন ফলপ্রসূ ছিল।
“আমি মনে করি যে আমি ছেলেদের সাথে খেলছিলাম এবং তাদের কোচ করতে সক্ষম হয়েছি, আমি মনে করি এটি সম্ভবত সবচেয়ে বিশেষ জিনিস যা আমি মুনস্টারে আমার সময় থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারি।
“আমি তাদের সাথে খেলতে সাফল্য পেয়েছি। কোচিং কর্মীদের অংশ হতে এবং আমরা যে দুটি শিরোনামের অংশ হতে পেরেছি তার অংশ হতে পেরে আমি সম্ভবত আরও সাফল্য পেয়েছি, আমি মনে করি এটি কেবল দুর্দান্ত ছিল It’s এটি কেবল এমন একটি বিষয় যা আমি কখনই ভুলব না।”
উইলিয়ামস মনে করেন অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন পরিবেশ, শর্তাদি এবং দলের সংস্কৃতি অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাদের আরও বেশি খেলোয়াড়কে বিদেশে পাঠানো উচিত এবং ওয়ালবি রাগবিয়ের সুবিধার প্রধান উদাহরণ হিসাবে লা রোচেল -এ ও’গেরার অধীনে স্কেলটনের বর্তমান স্পেল উইল স্কেলটনের বর্তমান স্পেল। এবং তিনি ২০১ 2016 সালের নভেম্বরের সফরে অস্ট্রেলিয়ানদের সাথে পুনর্নবীকরণযোগ্য থমন্ড পার্কে তাঁর একমাত্র সফরের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, যেমন মুনস্টার লিমেরিকের একটি সাধারণত বন্য ঠান্ডা এবং ঝড়ো শীতের রাতে সফরকারী ওয়ালাবিজকে ১৫–6 গোলে পরাজিত করেছিলেন।
“আমি একবার অস্ট্রেলিয়ার সাথে স্টেডিয়ামে ফিরে এসেছি যা একটি বন্য রাত ছিল এমন একটি সুখী শিকারের ক্ষেত্র ছিল না। আমি এর আগে এমন পরিস্থিতি দেখেছি এবং আমি অবাক হইনি।
“সেই রাতে যে দলটি বেরিয়েছিল, সেই রাতে যে কোচরা বেরিয়েছিল, তাদের মুখের দিকে নজর দেওয়া, তারা এমন পরিস্থিতিতে অংশ ছিল না।
“যে শর্তগুলি ঘটতে চলেছে এবং সেই গেমটি মুনস্টারকে পুরো ক্রেডিট সম্পর্কে আমার কোনও বিভ্রান্তি ছিল না, তারা কেবল শর্তগুলি পুরোপুরি খেলেছিল এবং এটি তাদের খেলাটি জিতেছে যা কমবেশি এবং তারা এটি পুরোপুরি প্রাপ্য।
“এটাই বিদেশে খেলতে এবং বিদেশে যাওয়া এবং খেলার সৌন্দর্য। স্পষ্টতই বিভিন্ন দেশে খেলা কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশে খেলা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে খেলতে।
“আপনি ফিরে এসেছেন এমন নিক হোয়াইটের পছন্দগুলি পেয়েছেন এবং উইল স্কেলটনের মতো ছেলেরা আমার মনে হয় বিদেশে খেলতে এবং বিভিন্ন অবস্থার এবং বিভিন্ন আখড়া এবং ফুটবলের বিভিন্ন শৈলীতে এটি কী খেলতে পছন্দ করে তা বোঝার পক্ষে আমি আরও ভাল খেলোয়াড় বলে মনে করি।
“বসন্তের ট্যুরগুলিতে ওয়ালাবিজের সাথে বিদেশে যাওয়ার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত শিক্ষার অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত Yes হ্যাঁ, তারা খেলতে চায় এবং তারা ভাল খেলতে চায় এবং তারা জিততে চায় তবে তারা বিদেশে খেলা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে খেলতে এবং আবহাওয়ার সাথে খেলতে এবং আপনার গেমটি সামঞ্জস্য করার পক্ষে উপযুক্ত নয় এবং আপনি কী করেন সে সম্পর্কে মানসিকতা সামঞ্জস্য করার জন্য এবং গেমসকে কীভাবে জিততে পারেন সে সম্পর্কে তারা শিখতে চান।
“এটি অবশ্যই ইউরোপে খেলতে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে খেলা এবং এটি কেবল এমন কিছু যা আমি খুব আনন্দিত, যখন আমি এটি করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এটি আমার সেরা সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটি ছিল।”