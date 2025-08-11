এটি আমেরিকান প্রজাতন্ত্রের মৃত্যু নয়। এটি রঙিন-অন্ধ গণতন্ত্রের জন্ম

মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট কি কালো আমেরিকান এবং অন্যান্য জাতিগত সংখ্যালঘু ভোটারদের বঞ্চিত করতে চলেছে? আপনি এমনটি ভাববেন, প্রগতিশীল প্রেসে পাওয়া হিস্টোরিকাল হাইপারবোলটি দেওয়া। মধ্যে নিউ ইয়র্ক টাইমসজামেল বাউই দাবি করেছেন যে সুপ্রিম কোর্ট ১৯6565 সালের ভোটিং রাইটস অ্যাক্ট আইন করতে চাইছে – এমন আইন যা নির্বাচনী প্রক্রিয়াতে জাতিগত বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করে – “অতীতের একটি প্রত্নতত্ত্ব”।
বামপন্থী জার্নাল মাদার জোন্সের শিরোনামটি হ্রাস করে, “সুপ্রিম কোর্ট ভোটাধিকারের অধিকারের অবসান ঘটাতে প্রস্তুত।”
“ষাট বছর আগে, ভোটিং রাইটস অ্যাক্ট জিম ক্রো শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত দেশকে রূপান্তরিত করেছিল, একটি বহুমুখী গণতন্ত্রে – একটি অসম্পূর্ণ হলেও,” মাদার জোনসের নিবন্ধে বলা হয়েছে। “তবে, আদালতের শান্ত ঘোষণার সাথে এটি একটি বিরতিযুক্ত মামলায় ফিরে আসবে, বিচারপতিরা এখন আমাদের এমন এক সময়ে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন যখন সরকারের সকল স্তরের নির্বাচিত কর্মকর্তারা সাদা ছিলেন, এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার পদদলিত হয়েছিল।”
সুপ্রিম কোর্টের রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ কি সত্যই 1965 সালের ভোটিং রাইটস অ্যাক্টকে আঘাত করতে বা প্রকাশ করতে চলেছে? আদালত কি দক্ষিণাঞ্চলীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দ্বারা ব্যবহৃত নিষিদ্ধ পদ্ধতিগুলি বৈধ আমেরিকানদের ভোট দেওয়ার অধিকার অস্বীকার করার জন্য বৈধতা দেবে, যেমন সাক্ষরতা পরীক্ষা এবং জরিপ করের মতো?
অবশ্যই না। এই অ্যালার্মগুলির উপলক্ষটি হ’ল লুইসিয়ানা মামলা বিবেচনা করার জন্য আদালতের ইচ্ছা যা রাজ্য আইনসভার দ্বারা জাতি ব্যবহার জড়িত অঙ্কন কংগ্রেসনাল জেলা।
ইস্যুতে যা আছে তা হ’ল অর্ধ শতাব্দী পুরানো অনুশীলন কিনা তা প্রশ্ন জাতিগত জেরিম্যান্ডারিং – কংগ্রেসনাল জেলাগুলি এমনভাবে আঁকানো যাতে কোনও নির্দিষ্ট জাতির প্রতিনিধিদের প্রতিনিধিদের কাছে প্রতিনিধিদের নির্বাচন করা যায় – এটি ভোটিং রাইটস অ্যাক্ট বা মার্কিন সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
পার্টিসান জেরিম্যান্ডারিং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রায় পুরানো। আমেরিকান রাজ্যগুলি, ফেডারেল সরকার নয়, জেলাগুলির লাইনগুলি আঁকুন যা প্রতিনিধিদের হাউসে প্রতিনিধি প্রেরণ করে এবং প্রতি দশকে রাজ্য আইনসভাগুলি জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাসকে বিবেচনায় নেওয়ার জন্য লাইনগুলি পুনর্নির্মাণ করে। তাদের নিজস্ব দলের সদস্যদের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য, রাজ্য বিধায়করা প্রায়শই উদ্ভট আকারের জেলাগুলি আঁকেন, প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সদস্যদের তাদের নিজস্ব দলের সম্ভবত সমর্থকদের লুপ করার জন্য এক্সটেনশনগুলি বাইপাস করে।
“গেরিম্যান্ডার” শব্দটি উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এই ধরণের কৌতুকপূর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট কংগ্রেসনাল পুনর্নির্মাণের সাথে উদ্ভূত হয়েছিল। 1812 সালে, ম্যাসাচুসেটস আইনসভা একটি জেলা আঁকেন যা সমালোচকদের মতে সালামান্ডারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যদিও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের স্বাক্ষরকারী গভর্নর এলব্রিজ গেরি অনিচ্ছাকৃতভাবে পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছিলেন, দাবি করেছেন যে এটি “অত্যন্ত দ্বিমত পোষণযোগ্য”, তবে তার সন্দেহজনক সম্মানে কনটোর্টড জেলাটিকে একটি “গেরি-ম্যান্ডার” নামকরণ করা হয়েছিল।
রাজ্য আইনসভা দ্বারা পক্ষপাতিত্ব এখনও বিদ্যমান। প্রতিটি রাজ্য আইনসভায় গণতান্ত্রিক এবং রিপাবলিকান বৃহত্তরতা, প্রতিটি ফেডারেল আদমশুমারির পরে, কংগ্রেসনাল জেলাগুলি আঁকতে চেষ্টা করে যা জাতীয় প্রতিনিধি পরিষদে তাদের দলের প্রতিনিধিত্বকে বাড়িয়ে তুলবে।
জাতিগত জেরিম্যান্ডারিং অবশ্য ১৯60০ এর দশকের নাগরিক অধিকার বিপ্লবের পরে উত্থিত হয়েছিল। জাতিগত জেরমেন্ডারিংয়ে, কংগ্রেসনাল জেলাগুলি কংগ্রেসে নির্বাচিত প্রতিনিধি একটি নির্দিষ্ট জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক করে তোলার জন্য আকৃষ্ট হয়, যেমন ১৯70০-এর দশকের সরকারী দৌড়ের ব্যবস্থা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়: অ-হিস্পানিক সাদা, হিস্পানিকস, এশিয়ান এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং দেশীয় আমেরিকান।
এটিকে অন্যভাবে বলতে গেলে, জাতিগত জেরিম্যান্ডারিং হ’ল রেস-ভিত্তিক স্বীকৃত অ্যাকশন বা ডিআইআই অ-সাদা রাজনীতিবিদদের জন্য, রেস-ভিত্তিক কোটা সিস্টেমের করোলারি যা কলেজের ভর্তি এবং সরকারী, বেসরকারী এবং অলাভজনক নিয়োগের আগে পুনরায় আকার দিয়েছে, এর আগে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের নেতৃত্বে সাম্প্রতিক পুশ-ব্যাক এবং সুপ্রিম কোর্ট রক্ষণশীল। উভয় ধরণের ইতিবাচক পদক্ষেপ সর্বদা কেবল আত্মাকেই নয়, প্রকৃত নাগরিক অধিকারের বিধিগুলির চিঠিও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। উদাহরণস্বরূপ, নাগরিক অধিকার আইনের সপ্তম শিরোনাম, নিয়োগকর্তা বা শ্রমিক ইউনিয়নগুলির পক্ষে “তার জাতি, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ বা জাতীয় উত্সের কারণে যে কোনও ব্যক্তির সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা অবৈধ করে তোলে”।
১৯6565 সালের ভোটিং রাইটস আইনের ভাষা সমানভাবে বর্ণ-অন্ধ, সংখ্যালঘু ভোটারদের ভোট দেওয়ার অধিকারের উপর জোর দিয়ে তারা যে কোনও জাতির রাজনীতিবিদদের বেছে নিয়েছে, সংখ্যালঘু রাজনীতিবিদদের কংগ্রেসীয় আসন উপভোগ করার ইচ্ছা নয়:
“(আইন) এর একটি লঙ্ঘন প্রতিষ্ঠিত হয় যদি পরিস্থিতিগুলির সামগ্রিকতার ভিত্তিতে দেখা যায় যে রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক মহকুমায় মনোনীত বা নির্বাচনের দিকে পরিচালিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলি উপধারা (ক) দ্বারা সুরক্ষিত নাগরিকদের সদস্যদের দ্বারা অংশগ্রহণের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত না হয় যে তার সদস্যদের নির্বাচনের অন্যান্য সদস্যদের তুলনায় কম সুযোগ রয়েছে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে অংশ নেওয়া এবং তাদের পছন্দের প্রতিনিধিদের নির্বাচন করা। কোনও সুরক্ষিত শ্রেণীর সদস্যরা রাজ্য বা রাজনৈতিক মহকুমায় অফিসে যে পরিমাণে নির্বাচিত হয়েছেন তা হ’ল একটি পরিস্থিতি যা বিবেচনা করা যেতে পারে: প্রদত্ত, এটি এই বিভাগের কোনও কিছুই জনসংখ্যার অনুপাতের সমান সংখ্যায় নির্বাচিত কোনও সুরক্ষিত শ্রেণীর সদস্যদের অধিকার স্থাপন করে না। (জোর দেওয়া হয়েছে)। “
জাতিগত সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভুক্ত যে কোনও নির্বাচিত কর্মকর্তাদের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি আইন লঙ্ঘনের প্রমাণ হতে পারে, তবে ভোটিং রাইটস অ্যাক্ট সংখ্যালঘু রাজনীতিবিদদের নিরাপদ আসন দেওয়ার জন্য জেলাগুলি আঁকানোর অধিকার তৈরি করে না। যেমন ক্ষেত্রে রেস-ভিত্তিক স্বীকৃত ক্রিয়া সাধারণভাবে, আইনের সরল ভাষার অস্বীকার করে অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে জাতিগত জেরিম্যান্ডারিং অনুশীলন করা হচ্ছে।
হাস্যকরভাবে, দক্ষিণে রক্ষণশীল রিপাবলিকানরা 1970 এর দশকের শুরুতে তাদের নিজস্ব স্বার্থপর কারণে বর্ণগত গেরিম্যান্ডারিংয়ের সমর্থনে ব্ল্যাক ডেমোক্র্যাটদের সাথে জুটি বেঁধেছিলেন। কিছু রিপাবলিকান আইনসভা “প্যাকিং” এর কৌশল ব্যবহার করেছিল-কালো ভোটারদের কালো-সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিতে প্যাক করার জন্য লাইন অঙ্কন লাইনগুলি, যখন হোয়াইট ডেমোক্র্যাটদের রিপাবলিকান-সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিতে শক্তিহীন পক্ষপাতমূলক সংখ্যালঘু হিসাবে আটকে রেখেছিল।
একই সময়ে, কিছু কর্মী এর স্বার্থকে ত্যাগ করেছিলেন ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নিরাপদ, জেরিম্যান্ডারড জেলাগুলিতে যতটা সম্ভব কৃষ্ণাঙ্গ ডেমোক্র্যাটকে নির্বাচিত করার লক্ষ্যে কংগ্রেসনাল ম্যাজিটিস জিতে। ১৯ 1970০ এর দশকে আমি যখন টেক্সাস আইনসভায় একটি সাদা লিবারেল ডেমোক্র্যাটের হয়ে কাজ করেছি, তখন আমাকে বলা হয়েছিল যে টেক্সাস রিপাবলিকানরা কৃষ্ণাঙ্গ বিধায়ক এবং কর্মীদের কালো-সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলি আঁকতে সহায়তা করার জন্য প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন।
ডেমোক্র্যাটিক পার্টি শীঘ্রই জাতিগত জেরম্যান্ডারিংয়ের ফলস্বরূপ ভোগ করেছে, টেক্সাসে এবং প্রতিনিধি বাড়িতে। জাতিগত জেরিম্যান্ডারিংয়ের পাশাপাশি পক্ষপাতদুষ্ট গেরিম্যান্ডারিংয়ের জন্য ধন্যবাদ, রিপাবলিকানরা ২০০৩ সাল থেকে টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের হিমশীতল করে টেক্সাস আইনসভার উভয় বাড়িতেই আধিপত্য বিস্তার করেছেন।
১৯৯৪ সালের মধ্যমেয়াদী নির্বাচনে, নিউট গিংরিচের নেতৃত্বে রিপাবলিকানরা ১৯৫০ এর দশকের পর থেকে প্রথমবারের মতো মার্কিন প্রতিনিধিদের হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তাদের নিরাপদ জেলাগুলির জন্য ধন্যবাদ এই নির্বাচনে একটিও কৃষ্ণাঙ্গ ডেমোক্র্যাট হেরে যায়নি। তবে জাতিগত জেরিম্যান্ডারিংয়ের জন্য হোয়াইট ডেমোক্র্যাটদের হাতে থাকা সাতটি আসনের ক্ষতি রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েছে। এ সময়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্টাডিজের যৌথ কেন্দ্রের ডেভিড বোসাইটিস ঘোষণা করেছিল: “গত দুটি নির্বাচনের সময়কালে ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠ কালো পুনরায় বিতরণের কারণে প্রায় 15 টি আসন হারিয়েছে।”
এই আসনগুলির ক্ষতি না করে ডেমোক্র্যাটরা 1994 সালে 218-216 এর ব্যবধানে এই বাড়িটি ধরে রাখতেন এবং জিঙ্গরিচ হাউস স্পিকার নয়, হতাশ হাউস সংখ্যালঘু নেতা হতেন।
বর্ণবাদী জেরম্যান্ডারিং তখন সংখ্যালঘু রাজনীতিবিদদের স্বার্থকে পরিবেশন করতে পারে তবে সংখ্যালঘু ভোটারদের স্বার্থকে অগত্যা নয়। সম্ভবত ১৯৯৪ সালে সবচেয়ে কৃষ্ণাঙ্গ ডেমোক্র্যাটরা ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে আরও কৃষ্ণাঙ্গ প্রতিনিধিদের পরিবর্তে ডেমোক্র্যাটিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে একটি বাড়িতে কম কৃষ্ণাঙ্গ ডেমোক্র্যাটিক প্রতিনিধি থাকতে পছন্দ করতেন যা এই বাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল।
অর্ধ শতাব্দী আগে অবিলম্বে অবিলম্বে দলীয় লাইনের পাশাপাশি চরম জাতিগত মেরুকরণ থেকে বর্ণবাদী জেরিম্যান্ডারিং কিছুটা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছিল। বিপরীতে প্রগতিশীল প্রচার, তবে আমেরিকান ভোটাররা 2020 এর দশকে আগের তুলনায় রেস দ্বারা অনেক কম মেরুকৃত।
পক্ষপাতদুষ্ট মেরুকরণের ক্ষেত্রে, কৃষ্ণাঙ্গ ভোটাররা আমেরিকান ভোটারদের বহিরাগত। 1994 সালে, কালো নিবন্ধিত ভোটারদের 86 86 শতাংশই ডেমোক্র্যাট ছিলেন, পিউ অনুসারে; 2024 সালে, সংখ্যাটি ছিল 83 শতাংশ। হিস্পানিক ভোটার (61১ শতাংশ ডেমোক্র্যাট, ৩৫ শতাংশ রিপাবলিকান) এবং এশিয়ান-আমেরিকান ভোটার (-3৩-৩৫) ডেমোক্র্যাটদেরও পছন্দ করেন তবে অনেক ছোট মার্জিন দ্বারা। এবং সাদা আমেরিকানরা দীর্ঘদিন ধরে ভোটারদের মধ্যে বর্ণগতভাবে মেরুকৃত গোষ্ঠী ছিল, ১৯৯৪ সালে রিপাবলিকানদের ৫৫-৪২ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ৫ 56-৪১ শতাংশ বেশি পছন্দ করে।
এই সংখ্যাগুলি বর্ণবাদী মেরুকরণের পতন সম্পূর্ণরূপে নিবন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তবে হিস্পানিক এবং কালো ভোটারদের সাথে সাম্প্রতিক নির্বাচনে রিপাবলিকানদের দিকে সরে যাওয়া। এবং তারা কলেজ স্নাতকদের এবং কলেজ ডিগ্রি ছাড়াই তাদের মধ্যে শ্রেণি মেরুকরণের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখায় না।
আরও কী, কংগ্রেসনাল পুনরায় বিতরণ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে যেসব বিভাগে স্বীকৃতিমূলক পদক্ষেপের উপর নির্ভরশীল পদক্ষেপগুলি দ্রুত আন্তঃবিবাহের দ্বারা হ্রাস পাচ্ছে, এখন ছয় আমেরিকান সদ্য-বিবাহের মধ্যে একজনকে পিউ দ্বারা অন্য জাতির স্ত্রী বা স্ত্রী থাকার জন্য অনুমান করা হয়েছে।
ফেডারেল আদালতের উচিত ফেডারেল, রাজ্য এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃক পৃথক আমেরিকানদের, যে কোনও জাতি, ভোট দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করা চালিয়ে যাওয়া উচিত। তবে স্বতন্ত্র আমেরিকানদের অবশ্যই কংগ্রেসে তাদের নিজস্ব জাতির সদস্য দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করতে হবে না যতক্ষণ না তারা যে দলের প্রার্থীরা তাদের পক্ষে ভোট দেয় তাদের ব্যক্তিগত মতামত এবং মূল্যবোধকে উপস্থাপন করে।
আসুন আমরা আশা করি যে সুপ্রিম কোর্ট কয়েকজন রাজনীতিবিদদের জন্য জাতিগতভাবে জার্মানডারড নিরাপদ আসন স্থাপনের বিরোধিতা হিসাবে ব্যক্তিদের দ্বারা ভোটদানের বাধা দূর করার ভোটিং রাইটস আইনের মূল মিশনকে সমর্থন করবে।
মাইকেল লিন্ড নিউ আমেরিকার একজন সহকর্মী এবং ‘হেল টু পে: কীভাবে মজুরির দমন আমেরিকা ধ্বংস করছে’ এর লেখক
