এফটি: জেলেনস্কি বর্তমান সামনের লাইনে ইউক্রেনের দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য প্রস্তুত

ইউক্রেনের সভাপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি রাশিয়ার সাথে বিরোধ সমাধানের জন্য ছাড় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এই সম্পর্কে লিখেছেন উত্সের রেফারেন্স সহ ফিনান্সিয়াল টাইমস (এফটি) সংবাদপত্র।

এটি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে রাজনীতিবিদ ডোনবাস থেকে ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনী (সশস্ত্র বাহিনী) প্রত্যাহার না করার জন্য বর্তমান সামনের লাইনে সংঘাতের শান্তিপূর্ণ বন্দোবস্তের সাথে একমত হতে প্রস্তুত। এফটি সূত্রের মতে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে এক বৈঠকে ইউক্রেনীয় নেতা ডোনবাসের কাছ থেকে “সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করার মতো অসম্ভব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য” জবরদস্ত ইউক্রেন ছাড়াই শান্তিপূর্ণ বন্দোবস্তের উত্পাদনশীল প্রক্রিয়া চাইবেন।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, জেলেনস্কি বর্তমান সামনের লাইনের সাথে “হজমযোগ্য আপস” গ্রহণ করতে প্রস্তুত, যা ইউক্রেনীয়রা নিজেরাই সম্মত হতে পারে।

সোমবার, 18 আগস্ট, জেলেনস্কি এবং ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে মিলিত হবেন। আলোচনা শুরু হবে 20: 15 মস্কোর সময়। জেলেনস্কি ইতিমধ্যে ওয়াশিংটনে এসেছেন এবং আমন্ত্রণের জন্য হোয়াইট হাউসের প্রধানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

