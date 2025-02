এটি একটি ছুরি-প্রান্তে অস্কার: এমিলিয়া পেরেজকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করার জন্য কে পুরষ্কার জিতবে? | মেরিনা হাইড

টিতিনি পুরষ্কার জুগারনট এমিলিয়া পেরেজের প্ররোচনা অত্যন্ত নজরদারিযোগ্য। সত্যিই, এটি একটি তিন-তারকা চলচ্চিত্রের জন্য পাঁচতারা বিতর্ক। Each day brings a new piece of hilarity, as a hurt elite entertainment community – who were simply trying to do the correct and approved thing – now struggles to navigate the possibility that actually, they might all have been involved in a big old shitshow. জো সালদানা নিন, যার অস্কার প্রচারটি সহজ হয়েছে নষ্ট তার প্রান্তিক-সম্প্রদায় সহ-তারকা historic তিহাসিক প্রচেষ্টা দ্বারা কিছু অন্যান্য সম্প্রদায়কে প্রান্তিক করার historic তিহাসিক প্রচেষ্টা দ্বারা। তিনি যেমন বীরত্বপূর্ণভাবে গতকাল এটি রাখুন: “আমি নিজেকে এখনও আনন্দ উপভোগ করতে দিচ্ছি।”

আমিও, জো। অনেকের মতো, আমি নিজেকে আনন্দিত হওয়ার অনুমতি দিয়েছি।

যদি আপনি এটি মিস করেন তবে এমিলিয়া পেরেজ হ’ল একটি ট্রান্সজেন্ডার মেক্সিকান ড্রাগ লর্ড সম্পর্কে একটি মুভি মিউজিকাল, তার কানের প্রিমিয়ারের পরে সেই আরাধ্য ইন্ডি-আউটসাইডার-যা-ক্যান্ড, নেটফ্লিক্সের প্রিমিয়ারের পরে অর্জিত হয়েছিল। এর শীর্ষস্থানীয় তারকা কার্লা সোফিয়া গ্যাসকেনের পাশাপাশি ছবিটি মাসের পুরষ্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে, এবং গ্যাসকেন গোল্ডেন গ্লোবসে ঘোষণা করেছিলেন: “দ্য লাইট সর্বদা অন্ধকারের উপরে জয়লাভ করে … আমি কে, আমিই, আপনি কে চাই না।” হায়, এর পর থেকে এটি তার পুরানো টুইটগুলির একটি ট্রল দিয়ে উদ্ভূত হয়েছে যে তিনি নিজেই বেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রান্তিক। মুসলিম, জর্জ ফ্লয়েড, চীনা লোকেরা – তারা সকলেই পেস্ট করার জন্য এসেছিল। তবে সম্ভবত তিনি যে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের মুগ্ধ করতে চাইছেন তার দৃষ্টিতে সবচেয়ে খারাপ কাজটি করেছিলেন – হলিউড – অস্কারের সমালোচনা করেছিলেন। “আমি জানতাম না যে আমি আফ্রো-কোরিয়ান উত্সব, একটি ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার বিক্ষোভ বা 8 মি (মহিলা মার্চ) দেখছি কিনা,” তিনি ২০২১ সালের একাডেমি পুরষ্কার সম্পর্কে বলেছেন। “তা ছাড়া, একটি কুৎসিত, কুৎসিত গালা।” ওএমজি। প্রকৃত ত্যাগ

এমিলিয়া পেরেজ 25 মিলিয়ন ডলার (বিপণন সহ নয়) বাজেটে 13.5 মিলিয়ন ডলার (11 মিলিয়ন ডলার) নিয়েছিল, তাই এটি সিনেমা হলে এটি হিট ছিল তা পড়তে মজাদার। তবে বিশ্বের টিভি চ্যানেল হিসাবে নেটফ্লিক্সের সাফল্যের জন্য বিভিন্ন মেট্রিক রয়েছে এবং এটি প্ল্যাটফর্মে তাদের পক্ষে যথেষ্ট ভাল করবে। নেটফ্লিক্সের ক্র্যাভগুলি যদিও মুভি অ্যাওয়ার্ডস, তাই আমি পুরো সময়ের এমিলিয়া পেরেজ অ্যাওয়ার্ডস টিম-যারা ডাবল ফিগারগুলিতে সংখ্যাযুক্ত থাকবেন-গ্যাসকানের পুরানো টুইটগুলি মুছে ফেলার পরিবর্তে কী করছেন তা জানতে আগ্রহী। একদিন, ছেলেরা! অপরাধ খননকারীদের সেখানে যাওয়ার আগে আপনাকে পুরো শ্যাফ্টটি বিস্ফোরণ করতে হবে। এটি করতে ব্যর্থতার অর্থ নেটফ্লিক্স এখন মুভিটির অন্যান্য পুরষ্কারের সম্ভাবনাগুলি ফায়ার করার জন্য একটি হাস্যকর রিয়ারগার্ড প্রয়াসে নিযুক্ত। তারা এমনকি এমিলিয়া পেরেজকে বাইরে নিয়ে যাওয়া এমিলিয়া পেরেজ পোস্টারগুলির। আশ্চর্যজনক।

এমিলিয়া পেরেজে জো সালদা এবং কারলা সোফিয়া গ্যাসকেন। ফটোগ্রাফ: শান্না বেসন/এপি

নাকি এটা? গত কয়েক বছরের সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের পরে অনেক লোক নিজেকে এতটা হারিয়ে ফেলবে যে তারা ভাবতে পারে যে ট্রান্স ক্ষয় হিসাবে গণ্য হয়। তবে এটি এমন একটি সিনেমায় ঘটছে যা অনেক লোক মনে করে যে কোনও ধরণের মেক্সিকান মুছে ফেলার সাথে জড়িত ছিল? যদিও প্রত্যেকে এটিকে প্রতিটি পুরষ্কারের মনোনয়ন দিয়েছে, যখন তারা সব সময় টিপড লেখক জিনাইন কামিন্স তার গভীর-গবেষণা করা 2020 উপন্যাস আমেরিকান ডার্টের জন্য, কারণ তিনি মেক্সিকান ছিলেন না? ওহে প্রিয়। কি জঞ্জাল। এটি প্রায় যেন জিনিসগুলি এতটা সহজ ছিল না যতক্ষণ আমাদের এত দিন বিশ্বাস করতে বলা হয়েছিল।

যা আমাদের এনে দেয় কেন এমিলিয়া পেরেজ বিতর্কটি সবচেয়ে আকর্ষণীয়। It has blown up at precisely the moment that a necessary conversation is being had about the blowback or logical end of the cultural politics that has defined the past decade or so.

কয়েক মাস আগে আমি পোলস্টার জেমস কানাগাসুরিয়ামের সাথে কোনও কিছুর বিষয়ে চ্যাট করছিলাম এবং তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে “বাম দিকটি বান্ডিল ইস্যু করতে ঝোঁক”। যা এটি রাখার একটি ভাল উপায় অনুভব করে। অনেকে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অনুমিত প্রগতিবাদে এই সমস্ত বা অ-কিছুই চুক্তির ক্রমবর্ধমান অযৌক্তিক কঠোরতা অনুভব করবেন। এটি যেন আপনি প্রতিটি বিষয় বিবেচনা করতে পারবেন না বা ব্যক্তিগতভাবে, বিচারককে এর স্বতন্ত্র গুণাবলী হিসাবে বিবেচনা করতে পারবেন না। পরিবর্তে, আপনাকে অবশ্যই শেল্ফের বাইরে মতামতের পুরো স্যুটটি কিনতে হবে এবং আপনাকে তাদের সকলের সাথে একমত হতে হবে, বা আপনি যা করেন না তার সাথে আপনি “ইতিহাসের ভুল দিকে” রয়েছেন। জেমস উল্লেখ করেছিলেন, এটি অদ্ভুত ছিল, কারণ হাইপার-রাজনৈতিক-জড়িতদের ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুদের বাইরে, বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ আসলে এর মতো নয়। তাঁর উদাহরণটি ছিল যে যুক্তরাজ্যের বেশিরভাগ লোকেরা সমকামী অধিকারের পক্ষে অত্যন্ত অধিকারী, তবে এই গোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অনুপাত মৃত্যুদণ্ডের অ-প্রগতিশীল কারণকেও সমর্থন করতে পারে।

যাইহোক: এমিলিয়া পেরেজ। একটি ট্রান্স গল্প! লাতিন অভিনেতা! বিগ-সুইং সিনেমা! সব ঠিক আছে, তাই না? ব্যতীত: না। স্পষ্টতই মেক্সিকানরা এটি ঘৃণা করে। স্পষ্টতই ট্রান্স লোকেরা এটি ঘৃণা করে। এখন ওল্ড-স্কিউং লিবারেল একাডেমির ভোটাররা-যারা এটি পছন্দ করেছিলেন-তারা এই বিতর্কগুলি দেখেছেন এবং জানেন যে তাদের একটি 180 করতে হবে এবং এটিও ঘৃণা করতে হবে। এর সমস্ত পৃষ্ঠপোষক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, এমিলিয়া পেরেজ একটি ইস্যু-বান্ডিল চলচ্চিত্রের মতো অনুভব করে এবং এর তারার পুরষ্কার প্রচারের প্ররোচনাটি বিশ্বের দিকে দেখার জন্য এই প্রেসক্রিপশনটির অযৌক্তিক যৌক্তিক প্রান্তের মতো মনে হয়। এটি একটি প্রগতিশীল বিজয় হিসাবে তৈরি হয়েছিল – এখন এটি “ইতিহাসের ভুল দিক” এ রয়েছে।

যার উপর, আমরা উপসংহারের আগে, একটি নোট: আমি সেই শিশুতোষ, হেক্টরিং বাক্যাংশটি দাঁড়াতে পারি না, যা গত দশকটি ব্যয় করেছে যে কাউকে আপনার সাথে একমত হতে বাধ্য করার জন্য সবচেয়ে অলস তবে সবচেয়ে সফল উপায়। আপনি যদি কোনও মতামত ভাগ করে নেন – যদি আপনি কোনও মতামত ভাগ করে নেন – তবে কোনও মতামত ভাগ করে নেন তবে আপনাকে কেবল কী তৈরি করে তা বিবেচনা করা উচিত এবং আপনার উপজাতির সাথে তাল মিলিয়ে ফিরে আসা উচিত। কি বলকস।

প্রকৃতপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়া ইতিহাসের ভুল দিকটিতে কী এবং না তা নিয়ে তাদের অন্তহীন শ্রেনী সম্পাদন করে লোকেরা আরও বাড়িয়ে তুলেছে বলে মনে হয়। এটি আপনাকে অনুভব করার জন্য যথেষ্ট যে বাম, যারা পুরো সময় ধরে মেরুকরণ সম্পর্কে ঝাঁকুনি দেয়, তারা আসলে ডানার চেয়ে বেশি বিনিয়োগ করে। মুভি শিল্পটি সর্বদা একটি বড়-দোল, গুরুত্বপূর্ণ সিনেমা নিয়ে আসতে পারে যা এটি অন্বেষণ করে। এবং হতে পারে, আরও লোকেরা বাইরে গিয়ে এটি দেখতে পেত।

