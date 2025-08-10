‘এটি একটি বিশাল চুক্তি ছিল,’ লটারির উইন্টারিও হোস্ট ফায়ে ডান্স বলেছেন

নিবন্ধ সামগ্রী
টরন্টোর ব্রডকাস্ট সাংবাদিকতা স্কুল থেকে ফাই ডান্স সতেজ ছিল যখন তিনি উইনন্টারিওর সহ-হোস্ট হয়েছিলেন-অন্টারিওর প্রথম লটারি যা ১৯ 197৫ সালে শুরু হয়েছিল এবং এই বছর ওএলজির ৫০ টি বার্ষিকীর অংশ হিসাবে উদযাপিত হচ্ছে।
“আমি আমার 20 এর দশকের প্রথম দিকে ছিলাম এবং আমি আমার ক্লাসের শীর্ষে রিয়ারসন (বর্তমানে টিএমইউ নামে পরিচিত) রেডিও এবং টেলিভিশন থেকে স্নাতক হয়েছি,” ইটোবিকোকের 75 বছর বয়সী ডান্স বলেছেন।
“গ্লোবাল টেলিভিশন একেবারে নতুন ছিল And এবং আমি ভেবেছিলাম, ‘আচ্ছা, আমি একেবারে নতুন’ ‘ এবং আমি উদ্যোগ নিয়েছি, ”তিনি স্মরণ করেছিলেন। “আমি গ্লোবালের রাষ্ট্রপতি অ্যালান স্লাইটকে ঠান্ডা-কল করে দিয়েছি এবং আমি তার সচিবের সাথে কথা বলেছি এবং আমি বলেছিলাম, ‘আমি মঙ্গলবার বা বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় আপনার সুবিধাগুলি ঘুরে দেখার জন্য আসতে পারি। সেরাটি কী?’ এবং তিনি এক মিনিট হুড়োহুড় করে বললেন, ‘আচ্ছা, আমি মঙ্গলবার অনুমান করি।’ প্রত্যেকেই ভেবেছিল আমি একজন এবং আমি একজন পরম কেউই নয়। ”
নাচ স্লাইটের কাছ থেকে ব্যক্তিগত ভ্রমণ পেয়েছিল এবং তারপরে তিনি তাকে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য নিয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কী চান।
“তিন মাস পরে আমি উইন্টারিওর জন্য ফ্রেড ডেভিসের সাথে (সহ-হোস্ট) ফ্রেড ডেভিসের সাথে এসে অডিশনের কল পেয়েছিলাম,” ডান্স বলেছিলেন। “এবং বাকী ইতিহাস। আমি যুবক ছিলাম তবে আমার অনেক নার্ভ ছিল। উইন্টারিও আসলে আমার কেরিয়ার শুরু করেছিলেন।
“এবং আমি আপনাকে বলতে পারি না যে আমি কতটা কৃতজ্ঞ, কারণ এটি আমার জন্য জীবন-পরিবর্তনশীল ছিল,” তিনি যোগ করেছেন। “আমি টক শো এবং ট্র্যাভেল শো এবং বিজ্ঞাপন এবং সিনেমাগুলি করতে গিয়েছিলাম।”
এটি ব্যবহৃত হত যে বৃহস্পতিবার রাতে ১৯৯০ সালে শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রদেশের আশেপাশের বিভিন্ন অবস্থান থেকে উইন্টারিওর অঙ্কন অত্যন্ত প্রত্যাশিত ছিল।
“এটি একটি বিশাল চুক্তি ছিল কারণ অন্টারিওর 85% পরিবারের টিকিট কিনে টিউন করা হয়েছে,” ডান্স বলেছিলেন।
“যখন সেই উইনটারিও ট্রাকগুলি শহরে বা আগের দিন শহরে পরিণত হয়েছিল, তখন লোকেরা বাদামে চলে যায় We আমাদের পুরো ঘর ছিল, প্রতিটি আখড়া, প্রতিটি সম্প্রদায় কেন্দ্র, প্রতিটি অবস্থান ছিল And এবং আমি 660 টি শো করেছি।”
আপনি যেমন অনুমান করতে পারেন যে এটি একটি লাইভ সম্প্রচারিত হয়ে যাওয়ার পথে কিছু হিচাপ ছিল।
“এক রাতে আমাদের একটি স্কঙ্ক ছিল এবং তিনি নিয়মগুলি অনুসরণ করেননি,” ডান্স বলেছিলেন। “এখন মনে রাখবেন সেই দিনগুলিতে আমাদের কোনও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল না এবং এই অডিটোরিয়ামগুলির বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাশের দরজা খোলা থাকবে।
“এবং ফ্রেড এবং আমি শোটি হোস্ট করছিলাম এবং স্কঙ্কে হাঁটছিলাম – তিনি কেবল পডিয়ামের নীচে, এবং অন্য দরজার বাইরে চলে গেলেন,” তিনি আরও বলেছিলেন। “আমরা এটি বাতাসেও উল্লেখ করিনি। আমরা একেবারে হিমশীতল ছিলাম It এটি এর গন্ধ ছাড়েনি। তিনি ভাল আচরণ করেছিলেন।”
ডান্স, যার পরবর্তী সহ-হোস্ট ছিলেন ডেভিস অবসর নেওয়ার পরে গ্রেগ বেরেসফোর্ড, তিনি বলেছেন যে তিনি তার পরবর্তী বছরগুলিতে ব্যস্ত থাকায় তিনি তার উইন্টারিও দিনগুলি থেকে প্রতিদিনই স্বীকৃত।
তিনি কাজ করছেন এবং সবেমাত্র আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড এবং লিথুয়ানা ভ্রমণ করেছেন।
“আমি খুব, খুব খুশি,” ডান্স বলল। “আমি একটি হলমার্ক মুভি করেছি: কনের মা। আমি কিছু অ্যানিমেশন কাজ করেছি কারণ আমার ছোট তিন বছর বয়সী নাতি আমেরিকান এবং তিনি তার টেলিভিশনে এটি দেখতে সক্ষম হবেন। সুতরাং এটি একটি মজাদার প্রকল্প ছিল।
“আমি সত্যিই আর এক টন কাজ খুঁজছি না,” তিনি যোগ করেছেন। “এখনই আমার ভালবাসা ভ্রমণ এবং আমার বাচ্চারা লন্ডন, ইংল্যান্ড এবং বাফেলো, এনওয়াইতে বাস করা”
এরই মধ্যে, বৃহস্পতিবার এককালীন অঙ্কন পর্যন্ত একটি নতুন সীমিত সময়ের, রাফল-স্টাইলের উইন্টারিও 50 লটারি উপলব্ধ রয়েছে যা মোট 5 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের 800 গ্যারান্টিযুক্ত পুরষ্কার সরবরাহ করে। উইন্টারিও 50 একটি প্লে $ 5 বা তিনটি নাটক 10 ডলারে কেনা যায়।
