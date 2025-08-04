“এটি একটি 5 – 9 ঘন্টা অপেক্ষা করুন”: ডেমোন স্লেয়ার: ইনফিনিটি ক্যাসেলের বক্স অফিসের আবেদন আমরা কখনও দেখেছি তার বিপরীতে

ডেমন স্লেয়ার: ইনফিনিটি ক্যাসেল জুলাই 2025 প্রকাশের পরে স্পটলাইটে ফেটে, অবিলম্বে বক্স অফিসের রেকর্ড স্থাপন করুন। প্রেক্ষাগৃহে এর প্রথম দিনে, চলচ্চিত্রটি 1.64 বিলিয়ন ডলার আয় করেছে, যা 11.11 মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমান। এটির পুরো প্রথম সপ্তাহান্তে, ইনফিনিটি ক্যাসলের উপার্জন ছিল 5.52 বিলিয়ন ডলার, বা মার্কিন ডলার $ 37.42 মিলিয়ন।
ডেমন স্লেয়ার এর পূর্ববর্তী সবচেয়ে সফল নাট্য চলচ্চিত্র ছিল মুগেন ট্রেন, যা তার উদ্বোধনী উইকএন্ডে ¥ 4.6 বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে। ইনফিনিটি ক্যাসেল ইতিমধ্যে এই সংখ্যাটি ছাড়িয়ে গেছে। সিনেমাটি সম্ভবত হয়ে যাবে ডেমন স্লেয়ার এর সেরা চলচ্চিত্র এবং ইতিহাসের নতুন সর্বাধিক উপার্জনকারী এনিমে চলচ্চিত্র। তাইওয়ানে সাম্প্রতিক বক্স অফিসের ঘটনাটি আরও প্রমাণ করে ইনফিনিটি ক্যাসেল এটি একবারে-প্রজন্মের হিট।
তাইওয়ানে, লোকেরা ইনফিনিটি ক্যাসেল দেখার সুযোগের জন্য 5 থেকে 9 ঘন্টা অপেক্ষা করছে
ভক্তরা তাদের ডেমোন স্লেয়ার টিকিট কেনার সুযোগের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করায় সারিগুলি আগের চেয়ে দীর্ঘতর
ক এক্স এ পোস্ট করুন @ডেভিডেমোরেসুক একটি সিনেমা থিয়েটারে একটি দীর্ঘ লাইনের একটি ফটো বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এমনকি লোকেরা এমনকি মাটিতে বসে আছে, তারা পরামর্শ দিচ্ছে যে তারা বেশ কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করে চলেছে, এবং পোস্টের ক্যাপশনটি নিশ্চিত করে যে, “জানিয়েছে যে তাইওয়ানের লোকেরা একটি রাক্ষস স্লেয়ারের টিকিটের জন্য 5 ঘন্টা থেকে 9 ঘন্টা অপেক্ষা করছে।”
দুর্ভাগ্যক্রমে, চারপাশে গুঞ্জনের কারণে অনন্ত দুর্গ, ওপেনিং নাইটে ছবিটি দেখার জন্য আগ্রহী সবাই টিকিট পেতে সক্ষম হবে না। কখন ইনফিনিটি ক্যাসেল টিকিটগুলি প্রথমে জাপানে উপলব্ধ করা হয়েছিল, তারা রেকর্ড ব্রেকিং 10 মিনিটে বিক্রি হয়েছিল, যা প্রক্রিয়াটিতে একাধিক ওয়েবসাইটকে বিধ্বস্ত করেছিল।
এই মুহূর্তের সিনেমার জন্য উদ্বোধনী রাতটি এনিমে ইতিহাসের একটি অংশ, সুতরাং এটি বোধগম্য যে এতগুলি ভক্তরা টিকিট কেনার জন্য প্রচুর পরিমাণে যান। মুভিটিও শেষ চিহ্নিত করে ডেমন স্লেয়ার এর গল্প, সাথে ইনফিনিটি ক্যাসেল মুভিগুলির ট্রিলজি মঙ্গার শেষ দুটি আর্কসকে cover াকতে সেট করেছে: “ইনফিনিটি ক্যাসেল” এবং “সানরাইজ কাউন্টডাউন”।
ডেমন স্লেয়ার: ইনফিনিটি ক্যাসলের টিকিট 15 ই আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হয়
হাইপ বাড়ার সাথে সাথে তারা বিক্রি করার আগে খোলার নাইট মুভি টিকিট কেনা কঠিন হতে পারে
ডেমন স্লেয়ার এর এনিমে 2019 এবং এর পর থেকে নতুন পর্বগুলি প্রকাশ করছে ডেমন স্লেয়ার মঙ্গা 2016 থেকে 2020 পর্যন্ত চলেছিল, তাই ইনফিনিটি ক্যাসেল ফিল্ম সত্যিই একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগের শেষ চিহ্নিত করে। মুভিটি ইতিমধ্যে সমালোচক এবং অনুরাগীদের দ্বারা অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে, হাইপটিকে আরও বৃহত্তর স্তরে উন্নীত করেছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, পাশাপাশি অন্যান্য বেশ কয়েকটি দেশে, ডেমন স্লেয়ার: ইনফিনিটি ক্যাসেল এখনও মুক্তি দেওয়া হয়নি। 15 ই আগস্ট, 12 ই সেপ্টেম্বর প্রকাশের জন্য অনেক মার্কিন চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহে টিকিট বিক্রি হবে এবং ভক্তদের দ্রুত কাজ করা উচিত, তারা অন্যান্য দেশে কতটা দ্রুত বিক্রি হয়েছে তা বিবেচনা করে।
মুগেন ট্রেন 2020 সালে থিয়েটারগুলিও বিক্রি হয়েছে, তবে চারপাশে উন্মত্ততা ইনফিনিটি ক্যাসেল আগের চলচ্চিত্রের উত্তরাধিকারকে সহজেই ছাপিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয়। চোয়াল-ড্রপিং অ্যানিমেশন, শক্তিশালী ভয়েস অভিনয় এবং সমস্ত সেরা, সর্বাধিক জলবায়ু অংশ সহ ডেমন স্লেয়ার এর গল্প, ডেমন স্লেয়ার: ইনফিনিটি ক্যাসেল এমন কিছু বিশেষ যা দেখার জন্য অপেক্ষা করার সময় উপযুক্ত।
সূত্র: এক্স এ @ডেভিডেমোরেসুক