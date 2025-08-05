You are Here
এটি এনপিআর থেকে বিবেচনা করুন: এনপিআর
News

এটি এনপিআর থেকে বিবেচনা করুন: এনপিআর

টেক্সাস স্টেটের আইন প্রণেতারা ইলিনয়ের ক্যারল স্ট্রিমে 03 আগস্ট, 2025 -এ ডুপেজ কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদর দফতরে একটি সংবাদ সম্মেলনের পরে একটি বাসে উঠেছিলেন। গণতান্ত্রিক আইন প্রণেতাদের দলটি রাজ্য ত্যাগ করেছে যাতে রাজ্যটিকে পুনরায় বিতরণ করার জন্য একটি বিশেষ অধিবেশন চলাকালীন একটি কোরাম পৌঁছানো যায় না। (স্কট ওলসন/গেটি চিত্র দ্বারা ছবি)

স্কট ওলসন/গেটি চিত্র


ক্যাপশন লুকান

টগল ক্যাপশন

স্কট ওলসন/গেটি চিত্র


টেক্সাস স্টেটের আইন প্রণেতারা ইলিনয়ের ক্যারল স্ট্রিমে 03 আগস্ট, 2025 -এ ডুপেজ কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদর দফতরে একটি সংবাদ সম্মেলনের পরে একটি বাসে উঠেছিলেন। গণতান্ত্রিক আইন প্রণেতাদের দলটি রাজ্য ত্যাগ করেছে যাতে রাজ্যটিকে পুনরায় বিতরণ করার জন্য একটি বিশেষ অধিবেশন চলাকালীন একটি কোরাম পৌঁছানো যায় না। (স্কট ওলসন/গেটি চিত্র দ্বারা ছবি)

স্কট ওলসন/গেটি চিত্র

কংগ্রেসনাল মানচিত্রে মারামারি কখনও এই তীব্র হতে পারে না। মঙ্গলবার, টেক্সাস রিপাবলিকানরা রাষ্ট্র থেকে পালিয়ে আসা ডেমোক্র্যাটদের জন্য নাগরিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার পক্ষে ভোট দিয়েছেন।

জিওপি হাউস জেলাগুলি পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করছে এবং প্রস্তাবিত নতুন মানচিত্রটি রিপাবলিকানদের আরও পাঁচটি বাড়ির আসন দিতে পারে। এই পরিবর্তনটি সহজেই কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রিপাবলিকানদের টেক্সাসের নেতৃত্ব অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়ে এই লড়াইটি অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। এবং গণতান্ত্রিক গভর্নররা বলেছিলেন যে তারা একই পথ অনুসরণ করতে পারে।

ট্রাম্প এই স্বচ্ছ হতে পারে কারণ খাঁটি পক্ষপাতিত্ব লাভের জন্য জেলাগুলিতে পুনরায় সাজানো জেলাগুলিতে কোনও ফেডারেল বিধিনিষেধ নেই। সুপ্রিম কোর্ট 2019 সালে তাই বলেছে।

গেরিম্যান্ডারিং কয়েকশ বছর ধরে মার্কিন রাজনীতির অংশ। এটি কীভাবে রক্ত খেলাধুলায় পরিণত হয়েছিল?

এর স্পনসর-মুক্ত পর্বগুলির জন্য এটি বিবেচনা করুন, সি এর জন্য সাইন আপঅনসাইডার এই+ অ্যাপল পডকাস্টের মাধ্যমে বা এ plos.npr.org

Money this@npr.org এ আমাদের ইমেল করুন।

এই পর্বটি ম্যালরি ইউ এবং কনর ডোনেভান প্রযোজনা করেছিলেন এটি কোর্টনি ডর্নিং সম্পাদনা করেছিলেন। আমাদের নির্বাহী নির্মাতা হলেন সামি ইয়েনিগুন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts