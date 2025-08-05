এটি এনপিআর থেকে বিবেচনা করুন: এনপিআর

স্কট ওলসন/গেটি চিত্র
কংগ্রেসনাল মানচিত্রে মারামারি কখনও এই তীব্র হতে পারে না। মঙ্গলবার, টেক্সাস রিপাবলিকানরা রাষ্ট্র থেকে পালিয়ে আসা ডেমোক্র্যাটদের জন্য নাগরিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার পক্ষে ভোট দিয়েছেন।
জিওপি হাউস জেলাগুলি পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করছে এবং প্রস্তাবিত নতুন মানচিত্রটি রিপাবলিকানদের আরও পাঁচটি বাড়ির আসন দিতে পারে। এই পরিবর্তনটি সহজেই কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রিপাবলিকানদের টেক্সাসের নেতৃত্ব অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়ে এই লড়াইটি অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। এবং গণতান্ত্রিক গভর্নররা বলেছিলেন যে তারা একই পথ অনুসরণ করতে পারে।
ট্রাম্প এই স্বচ্ছ হতে পারে কারণ খাঁটি পক্ষপাতিত্ব লাভের জন্য জেলাগুলিতে পুনরায় সাজানো জেলাগুলিতে কোনও ফেডারেল বিধিনিষেধ নেই। সুপ্রিম কোর্ট 2019 সালে তাই বলেছে।
গেরিম্যান্ডারিং কয়েকশ বছর ধরে মার্কিন রাজনীতির অংশ। এটি কীভাবে রক্ত খেলাধুলায় পরিণত হয়েছিল?
