“এটি এমন বিশেষজ্ঞদের একটি দলের মতো দেখায় যারা আপনার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত” ” ওপেনএআই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি নতুন মডেল জিপিটি -5 প্রবর্তন করেছে

আমেরিকান সংস্থা একটি নতুন জিপিটি -5 কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল প্রকাশ করেছে। এটি সংস্থার ব্লগে রিপোর্ট করা হয়েছিল।
নতুন মডেলটি পূর্ববর্তী মডেলগুলির তুলনায় উন্নয়নে একটি “উল্লেখযোগ্য লিপ”, এটি “প্রোগ্রামিং, গণিত, চিঠিগুলি, স্বাস্থ্যসেবা, ভিজ্যুয়াল উপলব্ধি এবং আরও অনেক কিছু ক্ষেত্রে সবচেয়ে আধুনিক কর্মক্ষমতা সরবরাহ করে”।
“এটি একটি একক সিস্টেম যা আপনাকে যখন দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে এবং যখন বিশেষজ্ঞের স্তরের উত্তরগুলি সরবরাহ করার জন্য আপনাকে আরও বেশি সময় চিন্তা করতে হবে তখন জানে,” সংস্থাটি “আপনার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত বিশেষজ্ঞদের দলের সাথে এটি তুলনা করে বলেছিল।”
ওপেনাই আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে নতুন মডেলটি তার উত্তরে আরও নির্ভুল হয়ে উঠেছে এবং “কল্পকাহিনী” দেওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে। “জিপিটি -5 প্রথমবার যখন কোনও অনুভূতি হয় যে আপনি যে কোনও ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলছেন-দর্শনের ডাক্তারের স্তরের একজন বিশেষজ্ঞের সাথে,”- ঘোষিত স্যাম আল্টম্যানের অধ্যায়।
ওপেনএআই দাবি করেছে যে জিপিটি -5 এমনকি নতুনদের সংক্ষিপ্ত পাঠ্য টিপস থেকে সাধারণ সফ্টওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে দেয়। উপস্থাপনার সময়, সংস্থার একজন কর্মচারী সিস্টেমটিকে একটি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে বলেছিলেন যা লোকেরা ফরাসি শিখতে সহায়তা করতে পারে এবং এটি কয়েক মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়েছিল, দ্য নিউইয়র্ক টাইমস লিখেছেন।
জিপিটি -5 সমস্ত চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ থাকবে, তবে, ফ্রি সংস্করণটির ব্যবহারকারীদের একটি সীমাবদ্ধতা থাকবে-কোয়েরির সংখ্যায় পৌঁছানোর পরে, তারা জিপিটি -5 মিনিটির আরও সরল সংস্করণে স্যুইচ করবে।