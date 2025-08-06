You are Here
‘এটি কার্যকর কাজ মাত্র 36 ঘন্টা হবে’
News

‘এটি কার্যকর কাজ মাত্র 36 ঘন্টা হবে’

চিহুহুয়া, চিহ– ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের (ক্যানাকো) সভাপতি আলেজান্দ্রো লাজারোটো সতর্ক করেছিলেন যে কর্ম দিবস হ্রাস করার সাথে সাথে 48 থেকে 40 ঘন্টা হ্রাস এবং চেয়ার আইনের বল প্রয়োগে প্রবেশের ফলে কার্যকর সময়গুলি সপ্তাহে 36 ঘন্টা হবে, যা মূলত মাইক্রো এবং ছোট ব্যবসায়ের পরিচালনায় প্রভাব ফেলবে।

তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কাজের সময় হ্রাসের সাথে সাথে তারা 48 ঘন্টা অর্থ প্রদান করবে, তবে কেবল 40 টি কার্যকর হবে, চেয়ার আইনে যোগদানের সময় তারা বিবাহিত বিরতির জন্য 36 ঘন্টা হয়ে যাবে।

তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তারা উত্থাপিত কাজের সংস্কারগুলির বিরুদ্ধে নয়, তবে তিনি বিবেচনা করেছেন, বণিকদের অবশ্যই আলাদা আচরণ থাকতে হবে, “আমাদের সমান নয় কারণ আমাদের আলাদা শর্ত রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।

তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ফেডারেশনের আগে তারা কার্য দিবস হ্রাস করার আগে যেমন একশো শতাংশ বেতন হ্রাস, বড় ও ছোটখাটো চিকিত্সা ব্যয় এবং গাড়ি কেনার পাশাপাশি প্রতি ঘন্টা অর্থ প্রদানের আগে অংশগুলি উত্থাপন করেছে।

একটি বিবৃতিতে, চেম্বারস অফ কমার্স, পরিষেবা এবং পর্যটন কনফেডারেশন।

আদর্শটি শ্রমজীবী লোকদের তাদের দিনের সময় সমর্থন এবং সক্রিয় বিরতির সাথে চেয়ার রাখার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়, তবে ন্যূনতম প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা প্রতিষ্ঠা করে না। এটি ক্রিয়াকলাপের ধরণ দ্বারা সময়কাল, হতাশার বা মানদণ্ডকে সংজ্ঞায়িত করে না, প্রতিটি নিয়োগকর্তাকে ঝুঁকির মূল্যায়নের মাধ্যমে বাকী স্কিমগুলি নির্ধারণের দায়িত্ব এবং প্রতিটি ফেডারটিভ সত্তা অনুসারে কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব এবং পৃথক মানদণ্ড প্রয়োগ করে।

“আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে আমরা একটি স্পষ্ট নিয়ন্ত্রক কাঠামো ছাড়াই কাজের সময় কার্যকরভাবে হ্রাসের মুখোমুখি হচ্ছি। সংস্থাগুলি অবশ্যই তাদের মেনে চলতে হবে, তাদের কর্মীদের সুস্থতার যত্ন নিতে হবে এবং উত্পাদনশীলতা বজায় রাখতে হবে, তবে তাদের কোনও প্রযুক্তিগত পরামিতি নেই যা তাদের নিশ্চিতভাবে সরবরাহ করে,” কনকানাকো সার্ভিটুরের সভাপতি টরে ডি স্টাফানোও বলেছেন।

সংস্থাটি অনুমান করেছিল যে 8 -ঘন্টা কর্মদিবসে 15 মিনিটের 2 টি সক্রিয় বিরতি রয়েছে, অর্থাৎ 30 মিনিট; আধা -ঘন্টা খাবার বিরতি, যা 1 ঘন্টা অ -উত্পাদনশীল সময় দেয় তবে তারা অর্থ প্রদান করে।

এর অর্থ হ’ল, সপ্তাহে 6 দিনের জন্য দিনে 7 ঘন্টা উত্পাদনশীল কাজের দিন বিবেচনা করে, উত্পাদনশীল কাজের সময় প্রতি সপ্তাহে 42 ঘন্টা হয়, যদিও নিয়োগকর্তা 48 ঘন্টা বেতন covers েকে রাখে। অর্থাৎ, প্রতি সপ্তাহে 48 ঘন্টা 42 টি কার্যকরভাবে কাজ করা হয়।

অনেক ক্ষেত্রে, যেখানে বিরতিগুলি আরও ঘন ঘন বাড়ানো হয় বা মঞ্জুর করা হয়, সেখানে দিনটি 6.5 কার্যকর ঘন্টা পর্যন্ত হ্রাস করা হয়, যা দৈনিক অপারেটিং সময় 18.75 শতাংশ হ্রাসের সমতুল্য।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts