‘এটি কি বাস্তবের জন্য?!’: স্তম্ভিত দর্শকদের বোকড শোয়ের ভাইরাল ক্লিপে গ্রেগ ওয়ালেসের বাইরে বিব্রতকর সম্পাদনার জন্য মাস্টারচেফকে উপহাস করা

গ্রেগ এবং সহ-হোস্ট জন টরোডকে গত মাসে বিবিসি কর্তৃক শোতে প্রায় 20 বছর পরে তাদের দুর্বল আচরণের বিষয়ে অভিযোগ বহাল রাখার পরে তাকে প্রায় 20 বছর পর বরখাস্ত করা হয়েছিল।
ওয়ালেসের ৪০ টি অভিযোগ বহাল রয়েছে, যেখানে তার বিরুদ্ধে তার লিঙ্গে একটি মোজা দিয়ে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ানোর অভিযোগ ছিল সেখানে একটি সহ। টরোড 2018 সালে একটি বর্ণবাদী শব্দ ব্যবহার করেছে বলে জানা গেছে।
তাদের উভয়কে বরখাস্ত করার আগে তাদের চূড়ান্ত সিরিজটি চিত্রায়িত করা হয়েছিল। শো এর কর্তারা তাদের চূড়ান্ত সম্পাদনায় রাখার জন্য জোর দিয়েছেন – তবে কেবলমাত্র যদি তারা স্ক্রিনে কম থাকে এবং তাদের ব্যানার এবং রসিকতাগুলি সর্বনিম্ন কেটে ফেলা হয়।
বেশ কয়েকজন প্রতিযোগী তাদের সাথে স্ক্রিনে থাকা এড়াতে নিজেদের সম্পাদনা করতে বলেছিলেন।
আজ ডেইলি মেইল প্রকাশ করতে পারে যে দর্শকরা বিবিসি ওয়ান এবং আইপ্লেয়ারের নতুন সিরিজে ‘অবজ্ঞাপূর্ণ’ সম্পাদনাগুলি নির্দেশ করেছেন, মিঃ ওয়ালেস সহ অনেকগুলি কাট বিশ্রী এবং পুনরাবৃত্তিমূলক উপস্থিত রয়েছে।
গতরাতে প্রদর্শিত একটি দৃশ্যে, গ্রেগের স্টিলস প্রায় এক মিনিটের মধ্যে তিনবার একই মুখটি টানছে – অনেকেই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে বিবিসি এবং প্রযোজনা সংস্থা বনিজয় এই শোয়ের মাধ্যমে বারবার অসম্মানযুক্ত হোস্টের একই ফুটেজ ব্যবহার করেছিলেন।
তাঁর কিছু ভক্ত এমনকি সম্পাদনাগুলি দাবি করেছেন, যেখানে গ্রেগ একটি আধা-গার্নিং হাসি দিয়েছিল, ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে বিব্রত করতে এবং ‘তাকে ডিমেন্টেড দেখায়’।
টিকটোক ব্যবহারকারী জিঙ্গারনেট ডিজাইন একটি বিশেষ অস্বাভাবিক উদাহরণ ভাগ করে নিয়েছেন, লিখেছেন: ‘চতুর সম্পাদনা থেকে মাস্টারচেফ
টিকটোক ব্যবহারকারী জিঙ্গারনেট ডিজাইন একটি বিশেষ অস্বাভাবিক উদাহরণ ভাগ করে নিয়েছেন, লিখেছেন: 'মাস্টারচেফ থেকে চতুর সম্পাদনা।
‘অভিযোগের সাথে এটি করা হোক বা না আমি জানি না, তবে তারা কীভাবে পুরো কথোপকথনের জন্য গ্রেগ ওয়ালেসকে হিমশীতল করে তা রসিকতা করে।’
এখনকার ভাইরাল ক্লিপটি একজন প্রতিযোগীকে টরোড এবং ওয়ালেসের সাথে তার অভিনয় নিয়ে আলোচনা করতে দেখেছে।
ওয়ালেসের একই শটটি তিনবার উত্তরসূরিতে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয় – এবং তাকে তার মুখের উপর একটি বিস্তৃত হাসি দিয়ে দেখা যায়।
অস্বাভাবিক দৃশ্যে ভক্তরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে, যারা তাদের অস্বীকৃতি প্রকাশ করতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছুটে এসেছিল।
একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘আমি এটি দেখেছি এবং এটি একেবারে বিকৃত দেখাচ্ছে,’ অন্য একজন যোগ করেছেন: ‘এটি কি বাস্তবের জন্য?’
একজন অবিশ্বাস্য দর্শক বলেছিলেন: ‘তারা কি গ্রেগকে হত্যা করেছে এবং স্টাফ করেছে এবং তিনি কেবল স্থায়ীভাবে এইভাবে রেখেছিলেন? অবশ্যই অনেক সমস্যার সমাধান করবে। ‘
এবং একজন লিখেছেন: ‘তারা কি ভয়ঙ্কর বিটগুলি সরিয়ে ফেলার কথা ছিল না …?’
তবে অন্যান্য ভক্তরা প্রোগ্রামে টরোড এবং ওয়ালেসের উপস্থিতিতে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন।
একজন লিখেছেন: ‘আমি ভেবেছিলাম তারা শোতে খুব কম হবে – অর্থাত্ মোটেও খুব কমই, কোনও কাটওয়েজ নেই, যদি না তারা কথা না বলে। দেখে মনে হচ্ছে প্রোগ্রামটি খুব কমই সম্পাদিত হয়েছে … ‘
একজন প্রাক্তন প্রযোজনা বিশেষজ্ঞ পর্বটি কেন দেখছিলেন সে সম্পর্কে কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিলেন।
তিনি বলেন, ‘আমি যুক্তরাজ্যের টিভিতে পোস্ট প্রযোজনায় কাজ করি (যদিও বিবিসির জন্য বা মাস্টারচেফের জন্য নয়) এবং টার্নআরআন্ড সময়ের ভিত্তিতে, সম্ভবত এটি তারা দ্রুততম সমাধান করতে পারে,’ তিনি বলেছিলেন।
‘কোনও কাটা সামগ্রী cover াকতে কেবল আগের শটটি পুনরায় ব্যবহার করুন। স্বাগতিকরা অবশ্যই পুরোপুরি সম্পাদনা করতে সক্ষম হবে না, তবে তারা যদি নতুন হোস্টের সাথে তাদের সমস্ত বিটগুলি পুনরায় ভাগ করে না দেয় এবং তাদের মধ্যে বিভক্ত না করে তবে অর্থের কারণে এটি কখনও ঘটবে না। ‘
এবং অন্যরা ক্লিপটির দুর্ভাগ্যজনক নির্বাচনটি উল্লেখ করেছিলেন যা পুনরাবৃত্তি হয়েছিল, একটি লিখেছিল: ‘আমি কাঁদছি এবং তারা একটি ক্লিপটি বেছে নিয়েছে যেখানে তাকে এতটা দু: খিত দেখাচ্ছে। সাম্প্রতিক অভিযোগগুলি বিবেচনা করে মোটেও সহায়ক নয়। ‘
এটি কেলেঙ্কারী-চালিত রান্না সিরিজের বাইরে আরও একজন মাস্টারচেফ প্রতিযোগী সম্পাদনা করা হয়েছে।
সারাহ শফি এবং আরেক প্রতিযোগী যিনি বেনামে থাকতে চেয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন যে তারা ‘সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি’ প্রদত্ত সিরিজে উপস্থিত হতে চান না।
সারা এর আগে বলেছিল যে তিনি চূড়ান্ত সম্পাদনাগুলি সম্পূর্ণরূপে কাটানোর জন্য শো -বসদের প্রস্তাব গ্রহণ করতে ‘চাপ’ অনুভব করেছেন।
অস্বাভাবিক দৃশ্যে আতঙ্কিত ভক্তরা রয়েছে, যারা তাদের অস্বীকৃতি প্রকাশ করতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছুটে এসেছিল
গত বছরের শেষের দিকে, ওয়ালেসের বিরুদ্ধে যৌন রসিকতা এবং অন্যান্য অনুপযুক্ত মন্তব্য করার অভিযোগ করা হয়েছিল, বিভিন্ন মহিলার প্রতি অন্যান্য অনুপযুক্ত মন্তব্য করেছিলেন, দাবি করেছেন যে দাবিগুলি 19 বছর পর্যন্ত।
তার পর থেকে, 50 জনেরও বেশি লোক বিবিসির কাছে উপস্থাপকের সম্পর্কে নতুন দাবী নিয়ে যোগাযোগ করেছেন – অভিযোগ সহ তিনি একজন মাস্টারচেফ কর্মীকে গ্রপ করেছিলেন এবং তার ট্রাউজারগুলি অন্যের সামনে টেনে নামিয়েছিলেন।
ওয়ালেস দাবিগুলি অস্বীকার করেছেন, তবে গত বছরের নভেম্বরে বিবিসি কর্তারা তাকে বরখাস্ত করেছিলেন।
টরোডের বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধে অভিযোগটি 2018 সালে মাস্টারচেফের সেটে অত্যন্ত আক্রমণাত্মক বর্ণবাদী শব্দটি ব্যবহার করে তার অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত।
মাস্টারচেফ এখন বিবিসি আইপ্লেয়ারে স্ট্রিম করার জন্য উপলব্ধ।