কেকে পামার নিকেলোডিয়নের ট্রু জ্যাকসন, ভিপি তারকা হিসাবে প্রথম দিকে সাফল্য পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি মনে করেন না যে তিনি মাইলি সাইরাস, সেলেনা গোমেজ এবং ভিক্টোরিয়া জাস্টিসের মতো অন্যদের মতো একই কথোপকথনে আছেন।

একটি নতুন সাক্ষাত্কারে, পামার তার কর্মজীবন এবং হলিউডের সীমাবদ্ধতাগুলি একজন তরুণ কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা হিসাবে প্রতিফলিত করেছেন।

“আমি সেই সময়ে ভিক্টোরিয়া জাস্টিস বা সেলেনা গোমেজ বা মাইলি সাইরাসের মতো একই কথোপকথনে ছিলাম না,” পামার বলেছিলেন কাট একটি সাক্ষাত্কারে, যোগ করেছেন যে “লোকেরা তার উপর সীমাবদ্ধতা রেখেছিল”। “এটি ছিল খুব ‘এটি ব্ল্যাক শো’ বা ‘এটি কেকে পামার, নেটওয়ার্কের কালো মেয়ে।’

পামার তিনটি সিজনে (2008 থেকে 2011) নিকেলোডিয়ন সিটকমে অভিনয় করেছিলেন, ট্রু জ্যাকসনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, একজন কিশোরীকে একটি ফ্যাশন কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল।

“সেখানে নির্দোষতার ক্ষতি রয়েছে যা সচেতনতার সাথে আসে যে আপনার সাথে অন্যরকম আচরণ করা হচ্ছে যা আমি অনেক আগে গ্রহণ করেছি,” তিনি যোগ করেছেন। “আমি নিজেকে কারো সাথে তুলনা করি না তবে আমি অবশ্যই নিজেকে কোন সাদা মানুষের সাথে তুলনা করি না।”

ফেলো নিকেলোডিয়ন অ্যালাম ভিক্টোরিয়া জাস্টিস অভিনয় করেছেন বিজয়ী 2010 এবং 2013 এর মধ্যে, সেলেনা গোমেজ ডিজনি চ্যানেলে অভিনয় করেছিলেন ওয়েভারলি প্লেসের জাদুকর 2007 এবং 2012 এর মধ্যে, এবং মাইলি সাইরাস এতে অভিনয় করেছিলেন হান্না মন্টানা 2006 এবং 2011 এর মধ্যে চারটি মরসুমের জন্য।

পামার প্রাপ্তবয়স্কদের ভূমিকায় রূপান্তরিত হওয়ার অসুবিধাগুলি সম্পর্কেও কথা বলেছেন ট্রু জ্যাকসন, ভিপিবলছেন, “আপনি এই অদ্ভুত বয়সে আছেন যেখানে আপনি যে ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে চান তার জন্য আপনি খুবই কম বয়সী এবং আপনি যে ধরনের ভূমিকা পেতেন তার জন্য আপনার বয়স অনেক বেশি। আপনার ব্র্যান্ড আপনি একটি শিশু হিসাবে গঠিত হয়েছে, এবং আপনি আর একটি শিশু নন. তাই আপনাকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।”

পামারকে SZA-এর সাথে One of Them Day-এ দেখা যাবে, যা 17 জানুয়ারী প্রেক্ষাগৃহে খোলা হবে।