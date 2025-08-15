এটি কোনও নিখুঁত কাইজু মুভি নয়, তবে এটি গডজিলা ফ্র্যাঞ্চাইজির আধুনিক যুগের পথিকৃৎ

শিন গডজিলা ২০১ 2016 সালে বিশ্বকে ঝড়ের কবলে নিয়েছিল এবং পরিচালিত জুটি শিনজি হিগুচি এবং হিদিয়াকি অ্যানো এক ধরণের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। ফিল্মের সবচেয়ে সাহসী পছন্দ এটির প্রাথমিক ত্রুটি, তবে সেই সমালোচনাটি শিল্পকেই ছড়িয়ে দেয় না। আনোর স্ক্রিপ্টটি কখনই কোনও একক মানব চরিত্রের সাথে ল্যাচ করে না এবং দিকটি মামলা অনুসরণ করে এবং দূরত্বে থেকে যায়। তবে এগুলি সবই মূলের সমস্তটির সেবায় রয়েছে গডজিলা সিনেমাগুলি মিল রয়েছে – দানবটিকে মূল চরিত্র হিসাবে তৈরি করে।
একটি মানব কেন্দ্র না থাকার প্রতিশ্রুতি নিখুঁতভাবে উপলব্ধি করে। যে কোনও ফ্যান্টাসি অভিযোজনে সবচেয়ে ধারাবাহিক তাগিদগুলির মধ্যে একটি হ’ল একজন ব্যক্তিকে ফোকাস হতে চাই। কোনও ছবিতে নেতৃত্বদানকারী দৈত্যের প্রতি বিশ্বাসের অভাব রয়েছে। সম্ভবত কেউ এক্সপোশন সরবরাহ করা সহজ কারণ, বা স্টুডিও ভাবেন না যে শ্রোতারা এমন কোনও নায়ককে পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন যা তাদের মতো দেখায় না। একটি উদাহরণ ট্রান্সফর্মার ফ্র্যাঞ্চাইজি, যা মানুষকে কেন্দ্র করে, তবে ট্রান্সফর্মার এক উত্স উপাদান থেকে অযথা বিচ্যুত না হয়ে ঠিক ততটাই ভাল।
শিন গডজিলার কোনও মানব প্রধান চরিত্র নেই
এটি একটি ভাল এবং খারাপ জিনিস
মধ্যে শিন গডজিলাকোনও একক অভিনয়শিল্পী একটি চাপ পান না – কেবলমাত্র গডজিলা প্রযুক্তিগতভাবে মূল চরিত্র হিসাবে কাজ করে। নায়কটি সুরক্ষা এবং দৈত্যটি প্রতিপক্ষ। একদিকে, এটি বেশিরভাগ মূল চলচ্চিত্রের দ্বারা ব্যবহৃত একটি সরঞ্জাম, তবে আমরা গডজিলার সাথে তাকে কেন্দ্রবিন্দু করার জন্য পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করি না। চলচ্চিত্রটির প্রথম কাজটি আপনাকে ভাবতে বাধ্য করে যে গডজিলা থামানোর চেষ্টা করা জাপানি বাহিনী অবশেষে পাতলা হয়ে যাবে এবং এমন কাউকে প্রকাশ করবে যে সিনেমাটি ফোকাস করবে। তবে এটি ঘটে না, এবং ফলাফলটি অনস্ক্রিন ফোকাল পয়েন্ট ছাড়াই একটি চলচ্চিত্র।
এমনকি ক্লোজ-আপগুলিতে একটি নির্দিষ্ট গ্রাভিটা নেই কারণ কোনও চরিত্রই বিকাশিত হয় না। এটি শেষ পর্যন্ত খালি মজার মুহুর্তগুলিতে ফলাফল। এবং এখনও, শিন গডজিলাএর প্লট এই পছন্দগুলিতে ভুগছে না। ছবিটিতে আরও একটি অ্যাডভেঞ্চার আর্ক রয়েছে। আমরা সর্বদা এগিয়ে চলেছি, এবং আমরা সর্বদা গডজিলা বিকশিত হতে দেখছি। ছোটখাটো জয় মোট বিজয় যোগ করে। প্যাসিং ফিল্মের সাথে কোনও সমস্যা নয়। বরং শিন গডজিলা এতটাই প্রবণতাযুক্ত যে এটি নিজেকে কেন্দ্র করে প্রতিটি অভিনেতাকে পেরিয়ে যায়।
সিজিআই শক্ত। আমেরিকান গডজিলা চলচ্চিত্রের বাজেট জাপানি প্রযোজনার মতো বামন করে, শিন গডজিলা এর বিরুদ্ধে কয়েকটি জিনিস কাজ করছে। গডজিলা একটি কৌতুকপূর্ণ রক্ত-স্পিউং কাঠবিড়ালি থেকে আইকনিক আকাশচুম্বী আকারের দৈত্যের দিকে বৃদ্ধি পায়। শিশু গডজিলার নকশা সর্বোত্তম উপায়ে অদ্ভুত, তবে ভিজ্যুয়াল এফেক্টগুলি পুরো জায়গা জুড়ে। দৃশ্যগুলি দিনের বেলা হয় এবং ধ্বংসস্তূপটি দৈত্যের মতো নকল দেখায়। পৃথকভাবে, প্রাপ্তবয়স্ক গডজিলা দুর্দান্ত দেখাচ্ছে, যেমনটি তিনি গুলি করেন লেজারগুলিও করেন। এর মধ্যে সেরাটি হ’ল রাতের দৃশ্য যেখানে কম্পিউটার-অ্যানিমেটেড উপাদানগুলি আরও লুকানো থাকে।
ধ্বংসস্তূপটি জাল দেখাচ্ছে – গডজিলা দুর্দান্ত দেখাচ্ছে
বর্তমান গডজিলা ল্যান্ডস্কেপ নিঃশব্দে সমৃদ্ধ। যদিও এটি দিয়ে শুরু হয়নি শিন গডজিলাএই দশকে সমালোচনামূলক প্রিয়তম হিসাবে কোনও চলচ্চিত্র পাইওনিয়ার গডজিলাকে আরও বেশি কিছু করেনি। 2014 এর গডজিলা একটি আর্থিক সাফল্য ছিল, এবং সেই মহাবিশ্ব এখনও জীবিত এবং ভাল, তবে আশেপাশের ধোঁয়াশা আরও মূলধারার। বছর পরে, আমরা পেতে হবে গডজিলা বিয়োগ এক এবং এটির সাথে নিশ্চিত হওয়া যে জাপানি চলচ্চিত্রগুলি গডজিলা ফিল্মগুলির জন্য মানক হওয়া উচিত।
শিন গডজিলা
- প্রকাশের তারিখ
-
জুলাই 29, 2016
- রানটাইম
-
120 মিনিট
- পরিচালক
-
হিদিয়াকি আনো, শিনজি হিগুচি
- লেখক
-
হিডিয়াকি আনো
- প্রযোজক
-
কাজুতোশি ওয়াদাকুরা, তাইচি উয়েদা, মাসায়া শিবুয়া
হিরোকি হাসেগাওয়া
র্যান্ডো ইয়াগুচি: ডেপুটি চিফ ক্যাবিনেট সেক্রেটারি
ইউুতাকা টেকোচি
হিদেকি আকাসাকা: প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপদেষ্টা
- দুর্দান্ত শক্তি এবং গতি
- আইপি গ্রহণ করা আন্তঃসত্ত্বা
- অসুস্থ গডজিলা এনিরজি বিস্ফোরণ
- খারাপ সিজিআই
- কোন প্রধান চরিত্র
- জঞ্জাল অ্যাক্ট স্টাকচার