এটি গড় আমেরিকান ডুমস্ক্রোলগুলি কতদূর – এটি অনেক বেশি

গোথামাইটস দূরত্বে যান – বিশেষত তাদের ডিভাইসগুলিতে, ইউএস হটস্পটগুলিতে নতুন ডেটা অনুযায়ী প্রতি 365 দিনে সর্বাধিক স্ক্রোলিং মাইলেজ আপ করে।
“নিউইয়র্ক (রয়েছে) গড় দৈনিক পর্দার সময় 6 ঘন্টা 12 মিনিট, এবং বার্ষিক 81.14 মাইল স্ক্রোল করে,” গবেষকরা টোল ফ্রি ফরওয়ার্ডিংয়ের জন্যএকটি ভার্চুয়াল ফোন সিস্টেম, পোস্টকে জানিয়েছে।
তবে দীর্ঘ পথটি এত প্রশংসনীয় নয়।
পরিবর্তে, বিশেষজ্ঞরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে আমাদের উচ্চ স্ক্রোলিং অভ্যাসগুলি কম উত্পাদনশীলতার দিকে পরিচালিত করে, যা তারা দাবি করে যে “বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিকে প্রতি বছর আনুমানিক $ 8.8 ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করে।”
লাইনে এই ধরণের অর্থের সাথে, এর পক্ষে সত্যিকারের কোনও ন্যায়সঙ্গততা নেই এটি ফোন করা ঘড়ির সময়
তবুও, বেশিরভাগ আধুনিকীকরণের লোকেরা আমাদের ইলেকট্রনিক্সের বিভ্রান্তিকর বীপ, পিংস এবং ডিংগুলিকে প্রতিহত করতে অসুবিধা বোধ করে। সোশ্যাল মিডিয়া ফোমোর সাথে মিলিত এই বিজ্ঞপ্তিগুলির প্রলোভন – ইনস্টাগ্রাম, এক্স এবং টিকটোকের উপর টাইমলাইটিং টাইমলাইন প্রবণতাগুলি হারিয়ে যাওয়ার ভয় – প্রতিদিনের কাজের দাবিতে মনোনিবেশ করার ক্ষমতা বাধাগ্রস্ত করতে পারে।
এটি একটি ডিজিটাল সংযোজন যা উপকূল থেকে উপকূলে 9-থেকে -5ers জর্জরিত করে।
“গড় আমেরিকান (ব্যয় করে) স্ক্রিনে দিনে 6 ঘন্টা 35 মিনিট ব্যয় করে, বার্ষিক 2,403 ঘন্টা যোগ করে,” স্টাডি লেখকরা আগস্টের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে আমরা প্রতি বছর গড়ে 86 মাইল গড়ে স্ক্রোল করে বলে প্রকাশ করে।
অভ্যন্তরীণরা বলেছিলেন, “লোকেরা তাদের ডিভাইসগুলিকে দিনে গড়ে 58 বার পরীক্ষা করে, কাজের সময়কালে এই বাধাগুলির অর্ধেকেরও বেশি ঘটেছিল,” ইনসাইডাররা আরও যোগ করে বলেছিলেন, “এই চেকগুলির মধ্যে অর্ধেকটি শেষের মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে ঘটে, বিক্ষোভের একটি ননস্টপ লুপ তৈরি করে।”
ধ্রুবক টাস্ক-স্যুইচিং প্রায় 40%দ্বারা উত্পাদনশীলতা স্ল্যাশ করতে পারে, বিশ্লেষকরা বলেছেন, যারা দেশব্যাপী ফোনের জাঙ্কিগুলি কতদূর স্ক্রোল করছে তা নির্ধারণের জন্য একটি অনন্য সূত্র তৈরি করেছিলেন।
দৈর্ঘ্য গণনা করার জন্য, তদন্তকারীরা প্রতিটি রাজ্যের গড় স্ক্রিন সময়কে সেকেন্ডে রূপান্তরিত করে, তারপরে প্রতিটি চিত্রকে 6.3 (আইফোন 16 প্রো স্ক্রিনের দৈর্ঘ্য) 10 (সেকেন্ডে একটি স্ক্রোলের ফ্রিকোয়েন্সি) দ্বারা গুণিত করে, যার ফলে দূরত্বটি প্রতিদিন ইঞ্চি ভ্রমণ করে।
ফলস্বরূপ চিত্রটি তখন 12 টি দ্বারা বিভক্ত করা হয়েছিল প্রতিদিন পায়ে দূরত্ব পেতে। চিত্রটি প্রতিদিন মাইলের দূরত্ব পেতে 5,280 দ্বারা বিভক্ত করা হয়েছিল এবং তারপরে চূড়ান্ত চিত্রটি পেতে 365 দ্বারা গুণিত হয়েছিল।
অবাক করার মতো বিষয়, এম্পায়ার স্টেট এমনকি প্রতি বছর সবচেয়ে দূরের দৈর্ঘ্যের থাম্ব-ব্রাউজ করে এমন রাজ্যের শীর্ষ 10 র্যাঙ্কিংয়েও নেই।
বিশেষজ্ঞরা লিখেছেন, “অ্যারিজোনা দেশের সর্বোচ্চ গড় দৈনিক পর্দার সময় নিয়ে এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে, প্রতি দিনে প্রতি ব্যক্তি 8 ঘন্টা এবং 50 মিনিট এক চোখের সামনে,” বিশেষজ্ঞরা লিখেছেন। “অ্যারিজোনানস তাদের ফোনে প্রতি বছর আনুমানিক 115.37 মাইল স্ক্রোল করে।”
রোস্টারটিতে দ্বিতীয় স্লটটি সুরক্ষিত করা ওয়াশিংটন, প্রতি বছর 108.18 স্ক্রোলিং মাইল সংগ্রহ করে। কেন্টাকি প্রতিটি ক্যালেন্ডার পরিবর্তনের পুরো 105.18 ভ্রমণ করে থাম্বসের সাথে তৃতীয় স্থানের সম্মান নিয়েছিল।
“ফোনগুলি যেমন কাজ এবং বিভ্রান্তির মধ্যে লাইনটি ঝাপসা করে চলেছে, স্ক্রিনের সময়ের আর্থিক প্রভাব উপেক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠছে,” লেখকদের সতর্ক করেছিলেন।
এখানে প্রতি বছর সর্বাধিক স্ক্রোলিং সময় এবং দৈর্ঘ্যের সাথে শীর্ষ 10 টি রাজ্য রয়েছে।
|1। অ্যারিজোনা
|8 ঘন্টা 50 মি
|115.37
|2। ওয়াশিংটন
|8 ঘন্টা 17 মি
|108.18
|3। কেন্টাকি
|8 ঘন্টা 3 মি
|105.18
|4। মিসৌরি
|7 এইচ 49 মি
|102.17
|5। নিউ মেক্সিকো
|7 ঘন্টা 20 মি
|95.90
|6 .. টেক্সাস
|7 এইচ 19 মি
|95.77
|7। মেরিল্যান্ড
|7 ঘন্টা 14 মি
|94.59
|8। লুইসিয়ানা
|7 ঘন্টা 9 মি
|93.42
|9। দক্ষিণ ক্যারোলিনা
|7 ঘন্টা 6 মি
|92.76
|10। জর্জিয়া
|6 ঘন্টা 68 মি
|91.7