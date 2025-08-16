এটি ছিল ‘লা টুটা’ – এল ফিনান্সিয়েরোর কাছে ফিলিপ ক্যালডেরনের বোনের অনুমিত প্রতিশ্রুতি

বছর আগে সার্ভান্দো গামেজ ‘লা টুটা’ এটি মেক্সিকো থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ড্রাগের দ্বিতীয় গণ সরবরাহের অংশ ছিল, মিকোয়াকান পরিবারের নেতা বলেছেন লুইসা মারিয়া ক্যালডেরেন হিনোজোসা, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফিলিপ ক্যালডেরনের বোনতিনি তাকে একটি চুক্তি দেওয়ার জন্য তার সন্ধান করেছিলেন।
সেই দিনগুলিতে, মিকোয়াকনে ‘লা টুটা’ বপন সন্ত্রাস এবং সাক্ষাত্কার মঞ্জুর করেছেন যাতে তিনি তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি রক্ষা করেছিলেন। এই রেকর্ডিংয়ের একটিতে, ‘লা টুটা’ প্রকাশ করেছে যে ‘কোকো’ ক্যালডেরেন, হিসাবে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির বোনতিনি তার জন্য সমর্থন চাইতে চেয়েছিলেন মিচোয়াকান সরকারকে অভিযান।
এমনকি মাদক পাচারকারীও হওয়ার জন্য পরিচিত মিকোয়াকান পরিবারের নেতা এবং নাইটস টেম্পলার তিনি নিশ্চিত করেছেন যে তত্কালীন সরকারী প্রার্থী তার সমর্থন পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
‘লা টুট্টা’ অনুসারে এটি মিশোয়াকান পরিবারের সাথে লুইসা মারিয়া ক্যালডেরনের অনুমিত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল
২০১১ সালের নির্বাচনী প্রচারের সময়, লুইসা মারিয়া ক্যাল্ডারেন মিকোয়াকান সরকারের প্যান প্রার্থী ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে, ‘লা টুট্টা’ একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন যাতে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে “রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট রাজনীতিবিদরা মিকোয়াকান পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা করেছেন”।
গ্রামীণ শিক্ষক সার্ভান্দো গমেজের মতে, যিনি শ্রেণিকক্ষগুলি সংগঠিত অপরাধের নেতা হিসাবে রেখেছিলেন, তাঁর সংস্থার সাথে একজন রাজনীতিকের একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ‘কোকো’ ক্যালডেরেন দলের অংশে।
“একমাত্র ব্যক্তি যিনি একটি পদ্ধতির ছিল আমাদের সাথে যখন 2011 এর গভর্নরশিপের প্রচার প্রচার এটি ছিল মিসেস লুইসা মারিয়া ক্যালডেরেন হিনোজোসা”, ভিডিওতে ‘লা টুটা’ বলেছিলেন।
রেকর্ডিং অনুসারে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ক্যালডেরনের বোন এবং সংগঠিত অপরাধের মধ্যে যোগাযোগ সরাসরি ছিল না তবে ঘটেছিল “একজন ব্যক্তি যিনি অভিনয় করেছেন স্থানীয় অ্যাপাটজিংগান, ফ্রান্সিসকো জাভিয়ের গিরান দেল টোরোর জন্য ডিপুটাসিয়েন। এই মহিলা তাকে তিনবার আমাদের সাথে কথা বলার জন্য পাঠিয়েছিলেন, ”মাদক পাচারকারী অনুসারে।
‘লা টুটা’ যোগ করেছেন যে দূত তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। “শুক্রবার বিকেলে নির্বাচনের জন্য দু’দিন মিস করা, (তিনি এটি প্রেরণ করেছিলেন) আমাদের বলুন যে আমরা চুক্তিতে ছিলাম এবং ভদ্রমহিলা আমাদের সম্মান করতে চলেছেন তিনি যখন জিতেছিলেন, তখন আমরা হাতের হাতে ছিলাম কারণ তিনি বিজয়টি দখল করেছিলেন, ”তিনি বলেছিলেন।
সার্ভান্দো গমেজ দ্বারা বর্ণিত হিসাবে, তিনি ফ্রান্সিসকো জাভিয়ের গিরান দেল টোরোকে বিরক্ত করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তাদের (মিকোয়াকান পরিবার) কারও সাথে কোনও রাজনৈতিক দলের সাথে কোনও চুক্তি ছিল না “এবং এটি সবচেয়ে ভাল ছিল।”
লুইসা মারিয়া ক্যালডেরন হিনোজোসাকে ‘লা টুটা’র অভিযোগের জন্য কী জবাব দিয়েছে?
সার্ভান্দো গমেজের ভিডিও প্রচারের পরে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ক্যালডেরেনের বোন ওরফে ‘লা টুট্টা’ খুঁজছেন বা নিজের নামে কাউকে প্রেরণ করার জন্য অস্বীকার করেছিলেন বা মাইকোয়াকান পরিবারের নেতা এবং পরে নাইটস টেম্পলারটির সাথে দেখা করার জন্য।
“এটি মেক্সিকান রাজ্যের একটি বিরোধী, এটি এই সিনেটে সেই গোষ্ঠীর উপস্থিতি সম্পর্কে আমি যে বক্তব্য দিয়েছি তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে এটি একটি ভিডিও এবং এখন তাদের তদন্ত করতে বাধ্য করেছে। এটি আমার ব্যক্তির জন্যও একটি উন্মুক্ত হুমকি,” তিনি বলেছিলেন লুইসা মারিয়া ক্যালডেরেন হিনোজোসা।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিরিরান্দো গমেজের কী অভিযুক্ত?
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহিষ্কার হওয়া 26 টি নারকোসের তালিকায় সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণকারী নামগুলির মধ্যে একটি হ’ল সার্ভান্ডো গমেজ।
‘লা টুপি’ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ তাকে অভিযোগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোকেন এবং মেথামফেটামিন আমদানি করার ষড়যন্ত্র।
“যেমন অভিযোগ করেছে, সার্ভান্দো গামেজ মার্টিনেজ তিনি মেক্সিকো ভিত্তিক মাদক পাচারের হিংসাত্মক সংস্থার জন্য নেতা, নির্বাহক, অস্ত্র সরবরাহকারী এবং পাবলিক মুখপাত্র ছিলেন, “ফেডারেল প্রসিকিউটর জে ক্লেটন বলেছিলেন।” মিকোয়াকান পরিবার মেক্সিকো থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণে কোকেন এবং মেথামফেটামিন আমদানি করে এবং মেক্সিকান আইনের বিরুদ্ধে আক্রমণ সহ তাদের মাদক পাচারের কার্যক্রম প্রচারের জন্য ব্যাপক সহিংসতার আশ্রয় নিয়েছিল। তারা তাদের পথে বিরত ছিল। এই প্রসিকিউটর অফিস এবং ডিইএতে আমাদের অংশীদাররা কার্টেলগুলি নষ্ট করতে এবং ন্যায়বিচারের আগে তাদের নেতাদের আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, “মার্কিন কর্তৃপক্ষের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
সার্ভান্দো গামেজ ‘লা টুটা’ কে?
ইসমাইল ‘মে’ জামাবা এবং রাফায়েল ক্যারো কুইন্টেরোর মতো একই কারাগারে থাকা সার্ভান্দো গামেজ মার্টিনেজ, ১৯ February66 সালের February ফেব্রুয়ারি আর্টেগা, মিকোয়াকনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
সংগঠিত অপরাধের চিত্র হওয়ার আগে এটি ছিল একটি সাধারণবাদী শিক্ষক যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ করেছেন। শিক্ষাদানের প্রতি তাঁর উত্সর্গ এবং সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর সম্পর্ক তাকে ‘এল প্রোফো’ এর ডাকনাম অর্জন করেছিল। যাইহোক, 2001 সালে, যখন তার জীবন নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল মিকোয়াকান পরিবারে যোগদান করেছেনএকটি কার্টেল যা পরে নাইটস টেম্পলারকে জন্ম দেওয়ার জন্য খণ্ডিত হয়েছিল।
প্রথম পর্যায়ে, সার্ভান্দো গামেজ ছোটখাটো অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপে জড়িত হয়েছিলেনতবে সময়ের সাথে সাথে, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অন্যকে হেরফের করার ক্ষমতা তাকে অপরাধী সংস্থায় পদে উঠতে দেয়।
হয় নাইটস টেম্পলারে নেতৃত্ব এটি সহিংসতার মিশ্রণ এবং একটি সিউডো-ধর্মীয় বক্তৃতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল যা সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যা অনেক অনুসারীকে আকর্ষণ করেছিল।
‘লা টুটার’ কমান্ডের অধীনে নাইটস টেম্পলার তাদের বর্বরতার জন্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং চাঁদাবাজিতে মনোনিবেশ করে। তারা সুরক্ষার বিনিময়ে “সহযোগিতা” দাবি করে তিয়েরা ক্যালিয়েন্টে দে মিশোয়াকান অঞ্চলে কৃষি ও খনির সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণ করেছিল। তারা ভয় দেখানো এবং সহিংসতা কৌশল ব্যবহার করেছে স্থানীয় জনসংখ্যার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে।
এছাড়াও, ‘লা টুটা’ তার জন্য দাঁড়িয়ে নারকোপ্রোপাগান্দার উদ্ভাবনী ব্যবহারতিনি যে নৃশংস অপরাধ করেছেন তা সত্ত্বেও উপকারকারীর একটি পাবলিক চিত্র তৈরি করতে ভিডিও এবং সাক্ষাত্কারগুলি ব্যবহার করে।
‘লা টুটা’ কখন গ্রেপ্তার হয়েছিল?
বছরের পর বছর অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের পরে, সার্ভান্দো গামেজ 27 ফেব্রুয়ারী, 2015 এ ধরা পড়েছিল মোরেলিয়ায় একটি অপারেশনে, মিশোয়াকান। তাঁর গ্রেপ্তারটি মেক্সিকান কর্তৃপক্ষের গোয়েন্দা কাজের ফলাফল ছিল।
তার ক্যাপচার থেকে, তিনি একটি বিচারিক প্রক্রিয়াটির মুখোমুখি হয়েছিলেন যার ফলস্বরূপ একটি 47 -বছর বাক্য এবং ছয় মাস কারাগারে সংগঠিত অপরাধ ও মাদক পাচার সম্পর্কিত অপরাধের জন্য।
12 আগস্ট, ‘লা টুট্টা’ এবং আরও 25 টি মাদক পাচারকারীকে যুক্তরাষ্ট্রে বহিষ্কার করা হয়েছিল, যেখানে তিনি ফেডারেল অভিযোগের মুখোমুখি হন।