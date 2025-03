“এটি জেমস গানের উপর নির্ভর করে:” ডেভিড কোরেনসওয়েট সুপারম্যানের পরে ডিসিইউতে ফিরে আসবেন কিনা তা সম্বোধন করেছেন

সুপারম্যান ডেভিড কোরেনসওয়েট এই গ্রীষ্মে ম্যান অফ স্টিল হিসাবে তার বড় পর্দার আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন, তবে অভিনেতা বলেছিলেন যে তিনি এই চরিত্রটির জন্য ভবিষ্যতের কোনও পরিকল্পনার বিষয়ে বিস্তারিত বলতে পারেন না। কোরেনসওয়েটের পাশাপাশি ছবিটিতে অভিনয় করবেন নিকোলাস হোল্ট, রাহেল ব্রোসনাহান, এডি গেথেগি এবং নাথন ফিলিয়ন সহ অন্যদের মধ্যে। সুপারম্যানযা ডিসি স্টুডিওস কো-সিও জেমস গন পরিচালিত, বেশিরভাগ শ্রোতা সদস্যদের প্রথম নতুন ডিসি ইউনিভার্সের দিকে নজর রাখবেন, যার অর্থ চলচ্চিত্রের প্রতিক্রিয়াটি এগিয়ে যাওয়ার বিশাল প্রভাব ফেলবে।

গুরুত্ব সুপারম্যান সাফল্য সম্ভবত কোরেনসওয়েটের কাছে হারাতে পারে না। এস্কায়ার এস্পেসার সাথে একটি সাক্ষাত্কারে (কমিক বুক রিসোর্স অনুবাদ করেছেন), তিনি তার ডিসিইউ ফিউচার সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। ডিফেক্টিং, কোরেনসওয়েট বলেছেন: “আমি মনে করি না যে এর উত্তর দেওয়া আমার উপর নির্ভর করে।”অভিনেতা তখন স্পষ্ট করে বললেন যে”এটি জেমস গানের উপর নির্ভর করে, যার দুর্দান্ত কল্পনা রয়েছে,“এবং তিনি”ঠিক সেখানে তাদের যেখানে প্রয়োজন [him] যা লেখা হয়েছিল তা বলার জন্য, যদিও এটি সর্বদা ঘটে না।“

কেবল কোরেনসওয়েট উত্তর দিতে পারেনি, এর অর্থ এই নয় যে কিছু ভুল



যদিও কোরেনসওয়েট সুপারম্যান হিসাবে তার ভবিষ্যতের বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন, এর অর্থ এই নয় যে তার আর কোনও উপস্থিতি নেই। এমনকি যদি অভিনেতা আরও ডিসি ফিল্ম বা সিরিজের চুক্তির অধীনে থাকেন তবে তিনি সম্ভবত প্রকাশ্যে যে প্রকল্পগুলি জনসাধারণের জ্ঞান নয় তা নিয়ে আলোচনা করার স্বাধীনতায় নন। অতিরিক্তভাবে, তার পরবর্তী ডিসিইউ প্রকল্প সম্পর্কে ইঙ্গিত থাকতে পারে সুপারম্যান যে সে লুণ্ঠন করতে চায় না চলচ্চিত্রের মুক্তির আগে।

বিকল্পভাবে, এটি কোনও গোপন বিষয় নয় যে ডিসিইউর ভবিষ্যত সম্পূর্ণরূপে স্থির থাকে সুপারম্যান। যখন স্ক্রিন রেন্ট সেটটি পরিদর্শন করেছে সুপারম্যান, গন স্বীকার করেছেন যে “অনেক [is riding on the film]। “ তিনি চালিয়ে যান: “আমি বলতে চাইছি, আমরা কেবল সিনেমা তৈরি করতে যাচ্ছি না।”ফলস্বরূপ, পরিচালক মেকিং বলেছেন সুপারম্যান ছিল “কৃপণ,“যোগ করা”আশা করি এটি বৃহত্তর ভালোর জন্য। ” কোরেনসওয়েটের সুপারম্যান হিসাবে তাঁর ভবিষ্যতের বিষয়ে আলোচনা করা এড়ানো হতে পারে কারণ তিনি সত্যই জানেন না যে তিনি এই ভূমিকায় অবিরত থাকবেন কিনা, কারণ চলচ্চিত্রটির সংবর্ধনা ডিসিইউ তৈরি করতে বা ভেঙে ফেলতে পারে।

সুপারম্যান সফলভাবে ডিসিইউ চালু করে কিনা তা সময় বলবে



ওয়ার্নার ব্রোসের মাধ্যমে চিত্র

দিন শেষে, কোরেনসওয়েট একজন অভিনেতা চরিত্রে অভিনয় করার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত সুপারম্যান। যদিও এর অর্থ হ’ল ভক্তদের তুলনায় ডিসিইউর পর্দার আড়ালে যাওয়ার বিষয়ে তার আরও অন্তর্দৃষ্টি থাকবে, এর অর্থ এই নয় যে এক্সিকিউটিভরা পরিকল্পনা করছেন তার সমস্ত কিছুই তিনি জানেন। সে কি বলছে তার চেয়ে বেশি জানতে পারে? হ্যাঁ, তিনি সম্ভবত করেন। যাইহোক, এটি সম্ভব যে ডিসি স্টুডিওগুলি কীভাবে দেখার জন্য অপেক্ষা করছে সুপারম্যান গ্রিনলাইটিং কোরেনসওয়েটের পরবর্তী আউটিংয়ের ম্যান অফ স্টিল হিসাবে অভিনয় করে।



