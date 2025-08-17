You are Here
এটি ‘টনি স্টর্ম’ এর পুত্র মাতামোরোসে পড়ে
এটি ‘টনি স্টর্ম’ এর পুত্র মাতামোরোসে পড়ে

মাতামোরোস, মেক্সিকো (আগস্ট 17, 2025) .- 15: 50 ঘন্টা

এজেকুইল কর্ডেনাস রিভেরা, যাকে কর্তৃপক্ষগুলি অগ্রাধিকারের উদ্দেশ্য হিসাবে চিহ্নিত করে, তাকে উপসাগরীয় কার্টেলের বিচ্ছু বা ঘূর্ণিঝড়ের অন্যতম গোষ্ঠীর নেতা হিসাবে বিবেচনা করা হত। ক্রেডিট: বিশেষ

ইজেকুইল কারডেনাস রিভেরাওরফে “জুনিয়র” বা “জুনিয়র স্টর্ম”, উপসাগরীয় কার্টেলের প্রাক্তন নেতার পুত্র আন্তোনিও ইজেকুইল কর্ডেনাস গিলেনওরফে “টনি টরমেন্টা”২০১০ সালের নভেম্বরে একটি অপারেশনে নৌবাহিনীর দ্বারা হতাশ হয়ে তাকে তামোলিপাসের রাজ্য প্রহরী দ্বারা গ্রেপ্তার করা হয়েছিল মাতামোরোস

