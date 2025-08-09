এটি তার মায়ের সাথে রবার্তো প্যালাজুয়েলোসের সম্পর্ক, যিনি তাকে ছোটবেলায় ত্যাগ করেছিলেন – এল ফিনান্সিয়েরো

অভিনেতা রবার্তো প্যালাজুয়েলোস বিলাসিতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যে পূর্ণ জীবনযাত্রার জন্য পরিচিত; তবে, ‘ব্ল্যাক ডায়মন্ড’ এর পক্ষে সবকিছু সহজ ছিল না, যেহেতু শৈশবকালে তিনি তার মায়ের বিসর্জন ভোগ করেছিলেন।
এমন একটি পরিস্থিতি যা ব্যবসায়ী মহিলা রেস্তোঁরা সুসানা পালাজুয়েলোসকে তার যত্ন নিয়েছিল এবং তাকে সমস্ত সমর্থন এবং স্নেহ দিয়েছিল: “তিনি আমার মা,” তিনি সিরিজের মারিও ক্যানারিও রেস্তোঁরাটির মালিক সম্পর্কে বলেছিলেন আমার রাজা পালাজুয়েলোস।
বিসর্জন মারিয়া ব্যাডাক্সঅভিনেতার মায়ের নাম, টাকোস তুলামের মালিকের জীবন চিহ্নিত করেছিলেন এবং যদিও তিনি তাঁর জৈবিক মায়ের সাথে সম্পর্কটি পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন, তবে তিনি তার প্রত্যাশা করেননি।
কেন রবার্তো প্যালাজুয়েলোসের মা তাকে ত্যাগ করলেন?
বিখ্যাত বাবা মারিয়া বাডাওক্স এবং রবার্তো প্যালাজুয়েলোস রোজেনসওয়েগ আকাপুলকোতে দেখা করেছিলেন, কারণ তিনি একটি ফটো শ্যুট করার লক্ষ্যে মেক্সিকো ভ্রমণ করেছিলেন; রবার্তো প্যালাজুয়েলোস এই ভালবাসার ফলাফল ছিল।
অভিনেতার জন্মের পরে, তাঁর মা তার বাবার সম্মতি ছাড়াই এটি যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন: “মা আমাকে চুরি করেছিলেন এবং আমাকে আমেরিকান পাসপোর্ট দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন,” ‘ব্ল্যাক ডায়মন্ড’ ব্যাখ্যা করেছিলেন ‘ব্ল্যাক ডায়মন্ড’ Tlnovelas।
সেই সময়, ‘এল টিগ্র্রে’ পালাজুয়েলোস, তাদের দাদুর ডাকনাম হিসাবে, তিনি একজন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, যার জন্য তিনি তত্ক্ষণাত্ শুরু করেছিলেন অপহরণ দ্বারা পূর্ববর্তী তদন্ত মারিয়া বাডাওক্সের বিরুদ্ধে, যাদের তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্র্যাক করেছিল।
“যখন তিনি জানতেন যে তারা খামে ছিল, তখন তিনি নিউ অরলিন্সে যান এবং আমাকে নিয়ে যান। কিছুক্ষণ পরে, আমার দাদা খুঁজে বের করতে পরিচালনা করেন, তিনি যেখানে ছিলেন সেখানে একটি গোয়েন্দা কাজ দিয়ে,” তিনি জর্জে ‘এল বুরো’ ভ্যান র্যাঙ্কিনের সাথে কথোপকথনে স্মরণ করেছিলেন।
এটি ছিল যে এক সকালে তাঁর দাদা এবং তাঁর বাবা মারিয়া প্রতারণার সাথে প্রবেশ করতে, মডেল রবার্তো প্যালাজুয়েলোসকে পেয়ে মেক্সিকোতে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন।
“তিনি আগের তদন্ত খুলেছিলেন, আমার দাদা তখন খুব শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং কখনও ফিরে আসেনি”, সাক্ষাত্কারে রবার্তো প্যালাজুয়েলোসকে স্মরণ করেছিলেন Tlnovelas।
এই মুহুর্ত থেকে, তিনি তাঁর দাদার সাথে থাকতেন; তবে, রবার্তো 4 বছর বয়সে আকাপুলকোতে ‘এল টিগ্রে’ পালাজুয়েলোসকে হত্যা করা হয়েছিল, তাই তাকে তার বাবার সাথে মেক্সিকো সিটিতে থাকতে হয়েছিল।
“হঠাৎ করেই, যখন আমার বাবার সাথে আমার স্পর্শ হয়েছিল, তখন আমি আমার মায়ের কথা মনে রেখেছিলাম এবং চিৎকার করেছিলাম,” তিনি ‘গাধা’ ভ্যান র্যাঙ্কিনের সাথে কথোপকথনে যে মুহুর্তগুলি ব্যয় করেছিলেন সেগুলি সম্পর্কে তিনি স্মরণ করেছিলেন।
রবার্তো প্যালাজুয়েলের মায়ের সাথে পুনর্মিলন কেমন ছিল?
ডায়মন্ড কে হোটেলের মালিক যখন 18 বছর বয়সে পরিণত হয়েছিল তখন তিনি তার পাসপোর্টটি বের করে মায়ের সাথে পুনরায় মিলিত হওয়ার মায়া নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করেছিলেন; তবে তিনি কোথায় থাকতেন তা তিনি জানতেন না।
“ফোনটি থেকে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক অপারেটরকে চিহ্নিত করেছি, আমি তার ইতিহাস বলি, আমি এটি সরিয়ে নিয়েছি এবং আমাকে বলি: ‘আমি তাকে খুঁজে পেয়েছি কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন,” তিনি স্মরণ করেছিলেন Tlnovelas।
অপারেটর তাকে জানিয়েছিল যে তার মা নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে থাকতেন, কিন্তু তাকে তার ফোনটি দিতে পারেননি, কারণ এটি ব্যক্তিগত তথ্য ছিল, তবে তাকে তার জন্য চিহ্নিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং তাকে জানানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে তার ছেলে তার সন্ধান করছে।
“15/20 মিনিটের রিংয়ে, রিংয়ে, আমার উত্তর দেওয়ার মতো স্নায়ু ছিল,” তিনি বলেছিলেন, যখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি তার মায়ের কণ্ঠ শুনেছেন: “তিনি আমাকে বলেছেন: ‘পুত্র, বেতিতো, আমি তোমার মা।’ আমি জানতাম না যে তাকে মাকে বলছি, আমি সাহস করি নি, আমি তাকে কোনও মহিলা বলার সাহস করি নি। ”
টাকোস পাপি রেস্তোঁরাটির মালিক কেবল শুভেচ্ছার জবাব দিলেন এবং কথা বলতে শুরু করলেন, তারা একটি পার্কেও রয়ে গেলেন; তবে সভাটি তার প্রত্যাশার মতো ছিল না।
রবার্তো প্যালাজুয়েলোস বলেছিলেন যে তিনি চান এটা আমাকে অনেক আঘাত করেছে“।
হতাশা রবার্তো প্যালাজুয়েলোসকে ওষুধের কাছে যাওয়ার দিকে পরিচালিত করেছিল: “ছাপটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে আমার সংযোজন শুরু হয়েছিল (…) আমার সেই দুর্দান্ত মায়া হয়েছিল, হঠাৎ সে ভেঙে পড়েছিল এবং তারপরে কিছুই ছিল না।”
অভিনেতা উচ্চতর হতে শুরু করেছিলেন, এবং যদিও তিনি এটি লুকিয়ে রেখেছিলেন, তিনি ধীরে ধীরে ডোজগুলি বাড়িয়েছিলেন। মৃত্যুর সাথে একটি ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতাই তাকে ডিটক্সাইফাই করার দিকে পরিচালিত করেছিল।
রবার্তো প্যালাজুয়েলোস এবং মারিয়া ব্যাডাক্সের সম্পর্ক কেমন?
যা ঘটেছে তা সত্ত্বেও, অভিনেতা মিরিরিস বনাম গডেনেজ তিনি তার মায়ের কাছাকাছি চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন: “আমি আমার মাকে ক্ষমা করে দিয়েছি, আমি তাকে এবং পুরো রোলটি দেখেছি Thing জিনিসটি সুন্দর ছিল, আমি একটি ভাল কোর্স নিচ্ছিলাম।” তিনি ড। তিনিও তাঁর ছেলের পরিচয় দিতে এসেছিলেন রবার্তো প্যালাজুয়েলোস জুনিয়র
“আমি চাই আপনি রবার্টিটোকে চিনেন, ছোটবেলায় এটি জিততে,” তিনি স্মরণ করেন যে তিনি তাকে বলেছিলেন; যাইহোক, মারিয়া শীতল হতে থাকে, অবশেষে কোনও সমস্যার কারণে তিনি তার জৈবিক মায়ের সাথে কোনও সম্পর্ক কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
অভিনেতা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে মারিয়া তার গল্পটি এমন একটি ম্যাগাজিনে বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যেখানে তিনি তাঁর দাদা এবং তার বাবার সম্পর্কে খারাপ কথা বলেছিলেন; তাঁর খালা সুসানা প্যালাজুয়েলোস ছাড়াও, তিনি যখন তাকে ত্যাগ করেছিলেন তখন অভিনেতার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।
“এটি অনেকটা আঘাত করেছে এবং আমাকে দু’দিন কাঁদিয়ে তুলেছিল, আমি নিজেকে তালাবদ্ধ করেছিলাম, আমি কারও সাথে কথা বলিনি,” তিনি স্মরণ করেছিলেন, এবং সেই সময়েই তিনি তাকে আরও আঘাত করতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
“এটি এতটা আঘাত করেছিল যে আমি আমার অর্ধ বোনকে বলেছিলাম এবং বলেছিলাম: ‘মহিলাকে বলুন যে জীবনে আমি আবার আমার সন্ধান করি, আমার জন্য মারা গেছে‘, তাই ছিল,’ তিনি বললেন Tlnovelas।
সেই মুহুর্ত থেকেও রাজনীতিবিদ রবার্তো প্যালাজুয়েলোসের সাথে তার সাথে আর যোগাযোগ ছিল না: “আমি তাকে দেখতে আগ্রহী নই, আমার মা আমার খালা সুসানা”, অভিনেতা বলেছিলেন, যিনি আবার তাঁর মায়ের সাথে সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করেননি।