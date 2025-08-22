You are Here
এটি তার মৃত্যুর গুজবের পরে এআইএমইপি 3 এর স্বাস্থ্য
এটি তার মৃত্যুর গুজবের পরে এআইএমইপি 3 এর স্বাস্থ্য

হিসাবে পরিচিত সামগ্রীর স্রষ্টা Lovep3 তিনি কিছুদিন আগে ইন্টারনেটে প্রচারিত তাঁর মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ অস্বীকার করেছিলেন, যা তাঁর অনুসারীদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল, তবে যদিও তিনি এখনও বেঁচে আছেন, বাস্তবতা হ’ল তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা সেরা নয়।

মারিসল এলেনা ইউজেনিয়া ডোমেনগেজ মায়াএআইএমইপি 3 এর মতো সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে পরিচিত এবং যারা সম্প্রতি তার প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, তিনি সিজারিয়ান বিভাগ সম্পর্কিত সমস্যার কারণে একটি হাসপাতালে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন; এটি তার ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছিল।

তার চ্যানেলের অতি সাম্প্রতিক ভিডিও অনুসারে, এটি সমস্ত পোষা প্রাণীর মৃত্যুর পরে তার বিরুদ্ধে পশু নির্যাতনের অভিযোগের জন্য তাকে দাবি করা লোকদের জন্য তিনি বাড়িতে আক্রমণ করেছিলেন এমন আক্রমণ দিয়ে শুরু হয়েছিল।

এআইএমইপি 3 এর মতে, তিনজন মহিলা তার বাড়ির বাইরে তাকে লাঞ্ছিত করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং যখন তিনি আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তিনি তার সিজারিয়ান বিভাগটি খোলার দিকে নিয়ে যান, তাই তিনি তার সাথে যোগ দিতে জরুরি অবস্থানে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ভিডিওতে, পাঁচ দিন আগে, প্রভাবশালী একটি হাসপাতালের বিছানা থেকে রিপোর্ট করেছেন যা তার সিজারিয়ান বিভাগের খোলা ক্ষতির কারণে হাসপাতালে ভর্তি অব্যাহত রেখেছিল এবং তারা ধোয়া এবং নিরাময় করছে; এছাড়াও, তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন যে তারা কখন সার্জিকভাবে হস্তক্ষেপ করবেন তা তিনি জানেন না।

https://www.youtube.com/watch?v=i5j1vt1yuv0

এই ক্ষেত্রে, সামগ্রী স্রষ্টা নেস্টর ফ্লাই ওয়াই এআইএমইপি 3 এর প্রাক্তন বন্ধু প্রকাশ করেছে যে মেরিসোলের নিকটবর্তী সূত্রগুলি থেকে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে হাসপাতালে তিনি খারাপ সময় কাটাচ্ছেন কারণ এই ঘটনার পরে সিজারিয়ান বিভাগের হাইজিনের অভাব এবং যত্নের কারণে একটি সেপসিস নির্ণয় করা হয়েছিল, এটি নির্ণয় করা হয়েছিল।

যদিও এআইএমইপি 3 এর যে কোনও সামাজিক নেটওয়ার্কে তারা এই নির্ণয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, তারা প্রভাবকের স্বাস্থ্যের স্থিতির বিবর্তন সম্পর্কে অবহিত করেনি, সুতরাং তাদের অনুসারীরা তাদের সর্বশেষ প্রকাশনা অনুসারে আপনি যে জটিলতাগুলি ভোগ করতে পারেন সে সম্পর্কে উদ্বিগ্ন।



