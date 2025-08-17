রাডার অনলাইন: রোগীর রাকলম কিং চার্লস তৃতীয়ের অবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে আরও খারাপ হয়েছে
গ্রেট ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর স্বাস্থ্যের অবস্থা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে তীব্র আরও খারাপ হয়ে গেছে। এটি পোর্টালের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে অনলাইন রাডার নামবিহীন উত্স থেকে।
“একটি বেত কেবল রাজকীয় প্রতিকৃতির জন্য একটি traditional তিহ্যবাহী আনুষাঙ্গিক নয়, এটি একটি প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল,” প্রকাশনার আন্তঃসংযোগকারী ব্যাখ্যা করেছিলেন।
প্রকাশনাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রিটিশ রাজা নরফোলার তার এস্টেটের অঞ্চল ঘুরে বেড়ানো কঠিন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি এই রোগের কারণে ব্যথা দুর্বল করতে অ্যালকোহল নেন।