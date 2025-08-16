You are Here
এটি পুতিনের উপর ট্রাম্প ট্রাম্পের স্টান্ট সম্পর্কে পরিচিত: রাজনীতি: শান্তি: লেন্টা.আরইউ

বোগাচেভের প্রোটোকল বিশেষজ্ঞ: পুতিন ট্রাম্পকে হ্যান্ডশেক দিয়ে কৌশল তৈরি করতে দেয়নি

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন আমেরিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হ্যান্ডশেক দিয়ে তাঁর ক্লাসিক “কৌশল” তৈরি করতে দেননি। এটি প্রোটোকল ইকাটারিনা বোগাচেভা, তার কথা বিশেষজ্ঞের বিবৃতি থেকে পরিচিত হয়ে ওঠে অভিশাপ Life.ru.

বিশেষজ্ঞের বক্তব্য অনুসারে, ট্রাম্প হ্যান্ডশেক চলাকালীন কথোপকথনের হাতটি জোর করে টান দেওয়ার অভ্যাসের জন্য পরিচিত। বোগাচেভা বলেছিলেন যে তিনি আলোচনার আগে প্রোটোকল জরিপের সময় একটি অ -কর্মহীন কৌশল লক্ষ্য করেছেন।

তিনি বলেন, “কেবল তার উপর, যেখানে তারা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে, তিনি যখন আমাদের রাষ্ট্রপতির হাত নিজের উপর টানেন তখন তিনি এটি প্রদর্শন করেন, কিন্তু তিনি তার কৌশলটি ক্র্যাঙ্ক করতে বাইরে যাননি,” তিনি বলেছিলেন। প্রোটোকলের ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন যে হাত নাড়ানোর এই জাতীয় উপায় ট্রাম্পের পক্ষে কথোপকথনের উপর আধিপত্য নির্দেশ করার উপায় হতে পারে।

এর আগে ভ্লাদিমির পুতিন একমত হয়েছিলেন যে ২০২২ সালে মার্কিন নেতা যদি ট্রাম্প হন তবে ইউক্রেনীয় “যুদ্ধ হবে না”।

