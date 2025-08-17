You are Here
এটি প্রতিবেশী চেয়ারগুলিতে পিএসজির ম্যাচের জন্য সাফোনভ এবং ব্রিচের ইউক্রেনীয় ফ্লাইট সম্পর্কে পরিচিত হয়ে ওঠে: ফুটবল: খেলাধুলা: লেন্টা.রু
News

এটি প্রতিবেশী চেয়ারগুলিতে পিএসজির ম্যাচের জন্য সাফোনভ এবং ব্রিচের ইউক্রেনীয় ফ্লাইট সম্পর্কে পরিচিত হয়ে ওঠে: ফুটবল: খেলাধুলা: লেন্টা.রু

সাফোনভ এবং একটি মজার প্রতিবেশী আসনে উয়েফা সুপার কাপের জন্য একটি ম্যাচের জন্য উড়েছিল

রাশিয়ান গোলরক্ষক প্যারিস সেন্ট-জার্মেইন ম্যাটভে সাফোনভ এবং তাঁর ইউক্রেনীয় সতীর্থ ইলিয়া জাবর্নি প্রতিবেশী চেয়ারগুলিতে উয়েফা সুপার কাপের জন্য ম্যাচে যাত্রা করেছিলেন। এটি প্যারিস দ্বারা সামাজিক নেটওয়ার্কে কোনও সীমা নেই এক্স

রাশিয়ান এবং ইউক্রেনীয়দের মধ্যে সম্পর্কের অন্য কোনও বিবরণ নেই। এর আগে, তথ্য উপস্থিত হয়েছিল যে সাফোনভ, পিএসজিতে বন্ধ্যা সংক্রমণের পরে, তাঁর সাথে একটি কথোপকথন করেছিলেন।

পিএসজি বন্ধ্যা স্থানান্তরিত হওয়ার পরে সতর্কতা অবলম্বন করেছিল, যা 12 আগস্ট ক্লাবের সাথে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল যে ইউক্রেনীয় সাফোনভের উপর রূপান্তর প্রত্যাখ্যান করেছে। প্যারিসিয়ানদের নেতৃত্ব গোলরক্ষককে তার ক্যারিয়ার অব্যাহত রাখার জন্য অন্যান্য বিকল্পের প্রস্তাব দিয়েছিল, তবে তিনি দলে থাকতে বেছে নিয়েছিলেন।

পিএসজি এবং ইংলিশ টটেনহ্যামের মধ্যে ইউইএফএ সুপার কাপের ম্যাচটি ১৪ ই আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভাটি পিএসজির জয়ের সাথে শেষ হয়েছিল একাধিক পোস্ট -ম্যাচ পেনাল্টিতে। সাফোনভ বেঞ্চে একটি ম্যাচ করেছেন। রাশিয়ান গোলরক্ষক ফরাসী ক্লাবের সাথে পঞ্চম ট্রফি জিতেছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts