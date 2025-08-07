আল ক্যাল্ডারন চলে যাচ্ছে আমাদের জীবনের দিন, এবং ময়ূর সিরিজের জন্য চিত্রগ্রহণ মোড়ানোর পরে, তিনি বিদায় জানাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়েছিলেন।
সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে, ক্যাল্ডারন তাঁর প্রস্থান স্বীকার করেছেন এবং কিছু স্পর্শকাতর শব্দ ভাগ করেছেন।
“আমার সময় আমাদের জীবনের দিনগুলি ক্যাল্ডারন লিখেছেন, “সত্যই জীবন-পরিবর্তনশীল হয়েছে।
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন, “আমি যে সমস্ত যাত্রায় চলেছি তাতে আমার সাথে ভালবাসা, পাঠ এবং স্মৃতিগুলি আমার সাথে বহন করব When
ক্যাল্ডারন তার নোটটি শেষ করে যোগ করেছিলেন, “আমার মা যেমন আমাকে বলতেন – এটি বিদায় নয়, কেবল পরে দেখা হবে I আমি আপনাকে চিরকাল ভালবাসি।”
30 জুলাই, ডেডলাইন একচেটিয়াভাবে জানিয়েছে যে ক্যাল্ডারন চলে যাবেন আমাদের জীবনের দিনগুলি এনবিসিতে একটি ভূমিকা বুক করার পরে উজ্জ্বল মন মরসুম 2। ক্যাল্ডারন যোগদান করেছেন দিন গত ফেব্রুয়ারিতে জাভি হার্নান্দেজের চরিত্রে অভিনয় করা একজন উত্সাহী এবং পেশাদার মানুষ যিনি মাঝে মাঝে জীবনের চেয়ে বড় এবং অন্যের প্রতি সংবেদনশীল। তিনিই সেই ব্যক্তি যা আপনি ডেট করতে চান বা বন্ধুত্ব করতে চান, তবে শত্রু হিসাবে আপনার লক্ষ্য করা উচিত নয়।
জাভির ভূমিকাটি পুনরুদ্ধার করা হবে, এবং ক্যাল্ডারন আগামী বছরের মে অবধি চরিত্র হিসাবে উপস্থিত হতে থাকবে।
ফিল্মিং এর জন্য সম্পন্ন আমাদের জীবনের দিনগুলিক্যাল্ডারন এখন তার ভূমিকার দিকে মনোনিবেশ করবেন উজ্জ্বল মন, যেখানে তিনি নার্স স্কটি সিলভা খেলবেন।