‘এটি বিশ্বব্যাপী নিখোঁজ’

জোও মার্টিনস একটি বিড প্রতিযোগিতা করার পরে এবং গোলরক্ষীর বাধা দাবি করার পরে একটি লাল কার্ড নিয়েছিল

6 আগে
2025
– 22H49

(রাত 10:56 এ আপডেট হয়েছে)

জোও মার্টিনসপ্রযুক্তিবিদ থেকে সহকারী আবেল ফেরেরিরা পামিরাসে, তাকে করিন্থীয়দের বিপক্ষে ম্যাচ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, এই বুধবার, 16 রাউন্ডের ফিরে আসার জন্য কোপা দো ব্রাসিলঅভিযোগ প্রতি লাল কার্ড পাওয়ার পরে।



সালিশি সম্পর্কে অভিযোগের পরে পামেমিরাসে কোচ আবেল ফেরেরিরার সহকারী জোও মার্টিনসকে করিন্থীয়দের বিপক্ষে ম্যাচ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

সালিশি সম্পর্কে অভিযোগের পরে পামেমিরাসে কোচ আবেল ফেরেরিরার সহকারী জোও মার্টিনসকে করিন্থীয়দের বিপক্ষে ম্যাচ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

ছবি: আর্ট / এস্তাদো / এস্তাদো

লকার রুমের দিকে মাঠ ছেড়ে পেশাদাররা করিন্থীয়দের লক্ষ্যটির লক্ষ্যে সালিশির সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে, অ্যালিয়ানজ পার্কে স্কোরিং খোলার জন্য দায়ী ম্যাথিউ বিডু শেষ করার আগে নিখোঁজ গোলরক্ষক ওয়েভারটনকে তৈরি করেছিলেন। রেফারি অবশ্য আইনী বিড বিবেচনা করেছিলেন।

“গোলরক্ষকের বাধা নিখোঁজ রয়েছে। গোলরক্ষককে ছোট্ট অঞ্চল দিয়ে স্পর্শ করা যায় না। এটি সারা বিশ্ব জুড়ে অনুপস্থিত, কেবল এখানেই নেই,” জোওও মার্টিনস বলেছেন, দৃশ্যমানভাবে বিরক্ত হয়েছিলেন।

(আপডেটে)



