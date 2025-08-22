চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই এই সপ্তাহে নয়াদিল্লিতে ভ্রমণ করেছিলেন, গত অক্টোবরে দু’দেশ তাদের হিমালয় সীমান্তবর্তীভাবে বিচ্ছিন্ন হতে রাজি হওয়ার পর থেকে ভারতীয় রাজধানীতে উচ্চ-স্তরের চীনা আধিকারিকের প্রথম সফর চিহ্নিত করে। মারাত্মক সীমান্ত সংঘর্ষ ২০২০ সালে গালওয়ান উপত্যকায় এর আগে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে গভীর হিমশীতলে প্রেরণ করা হয়েছিল।
ওয়াং কমপক্ষে তিনজন মূল ভারতীয় কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাত করেছেন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী এস। জাইশঙ্কর এবং জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। ওয়াংয়ের সাথে মোদীর বৈঠকের পরে, ভারতীয় নেতা “হাইলাইট করেছিলেন“অবিচলিত অগ্রগতি“2020 সামরিক স্ট্যান্ডঅফ থেকে তৈরি। ওয়াং পুনরাবৃত্তি ভারত এবং চীনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি পরিচিত প্লিটটিউড “বিরোধী” না হওয়ার জন্য নয়, “অংশীদার” এবং উভয় পক্ষের উচিত “বিশ্বাস এবং সমর্থন”একে অপর।
তদুপরি, মোদী আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত ৩১ আগস্ট এবং ১ সেপ্টেম্বর, চীনে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনের পক্ষ থেকে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের আমন্ত্রণটি ৩১ আগস্ট এবং ১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠক থেকে কী কী ফলাফলের উত্থান হতে পারে তা অনুমান করা অসম্ভব। সম্ভবত আরও বেশি, দুই নেতা আবার সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়ে এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক যুদ্ধের বিরোধিতা করার বিষয়ে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করবেন।
কিন্তু বেইজিংয়ের সাথে সম্পর্ক বেশিরভাগই হিমশীতল থেকে যায় বলে ভারতকে এখন নয়াদিল্লিতে ওয়াংকে আমন্ত্রণ জানাতে ভারত কী প্ররোচিত করেছিল? ভারতীয় বিদেশী-নীতি প্রতিষ্ঠানের কেউই কোনও জনসাধারণের বিবৃতি দেয়নি যে কেন ভারত এই মুহূর্তটিকে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আয়োজক করার জন্য এই মুহূর্তটি বেছে নিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, দেখে মনে হচ্ছে ভারত একটি বাধ্যতামূলক কারণে চীনের সাথে সম্পর্কের উন্নতি করার চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে: কঠোর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্কের অবনতিযা সম্প্রতি অবধি বেশিরভাগ বছর দ্বিপক্ষীয় ব্যস্ততার পরেও ছিল।
মার্কিন-ভারত সম্পর্কের তীব্র হ্রাস ট্রাম্পের কৌশল এবং কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক উভয় ফ্রন্টে ক্রিয়াকলাপ থেকে মূলত উদ্ভূত। সুরক্ষার মাত্রায়, ভারত ও পাকিস্তান তাদের মে দ্বন্দ্বে যুদ্ধবিরতি পৌঁছানোর পরে, ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী প্রধান আসিম মুনিরকে আয়োজক করেছিলেন। পাকিস্তানের পরেই জুনের বৈঠকটি এসেছিল প্রস্তাবিত ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি সুবিধার্থে নোবেল শান্তি পুরষ্কার পান। নয়াদিল্লিতে, দৃশ্যটি সম্পর্কে সুপ্ত স্মৃতি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে আমাদের অতীত ডালিয়েন্স পাকিস্তানের সামরিক প্রতিষ্ঠানের সাথে।
অর্থনৈতিক কারণটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 31 জুলাই, ট্রাম্প ঘোষণা করলেন 25 শতাংশ ভারতে বেস শুল্ক; তারপরে, 6 আগস্ট, তিনি একটি স্বাক্ষর করলেন এক্সিকিউটিভ অর্ডার 27 আগস্টের মধ্যে 25 শতাংশের দ্বিতীয় শুল্ক আরোপ করা যদি না দিল্লি মস্কো থেকে তেল কেনা বন্ধ করে দেয়। বিষয়গুলি যৌগিক করার জন্য, এই সপ্তাহে হোয়াইট হাউস ট্রেড অ্যাডভাইজার পিটার নাভারো একটি লিখেছেন কলাম মধ্যে আর্থিক সময় ইউক্রেনের রাশিয়ার যুদ্ধের মধ্যে রাশিয়ান তেল কেনা, পরিমার্জন এবং পুনরায় বিক্রয় করার জন্য ভারতকে নিন্দা করা। মঙ্গলবার, মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট রাশিয়ান তেল থেকে “লাভজনক” জন্য ভারতকেও উত্সাহিত করেছিলেন।
ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, ভারতীয় কর্মকর্তারা মনে করেছিলেন যে তারা দ্বিতীয় ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। ট্রাম্পের মুখের মুখটি ভারতকে অবাক করে দিয়েছে। প্রশাসনের বর্ণিত বিভ্রান্তিগুলি আশ্বাস দেওয়ার জন্য, ভারত কিছু করার প্রস্তাব দিয়েছে বাণিজ্য ছাড় তবে অন্যদের উপর একটি অবিচ্ছিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এটি আছে অবিচলভাবে প্রত্যাখ্যান রাশিয়ান তেল কেনা এবং পরিমার্জন বন্ধ করতে, যার মধ্যে এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা (চীনের পরে)।
ভারত কি এই শাস্তিমূলক শুল্কগুলির জন্য অ -ক্রিটিক্যালিগুলির জন্য অস্পষ্ট যুক্তি গ্রহণ করবে বলে মনে করা হচ্ছে? ভারতের রাশিয়ান তেল ক্রয়ের দাম এবং পরবর্তীকালে বিশ্ব বাজারে বিক্রয় রয়েছে ক্যাপড ওয়াশিংটন এবং নয়াদিল্লি উভয়ই এর আগে এক পর্যায়ে সম্মত হয়েছিল। ফলস্বরূপ, ভারত বলে মনে করে – এমনকি যদি এটি ততটা না বলে থাকে – অতিরিক্ত শুল্কের হুমকি ভণ্ডামি হিসাবে।
মার্কিন-ভারত সম্পর্কের বিশ্লেষকদের মধ্যে এটি ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে দুটি কারণ ট্রাম্পকে ভারতের সাথে অর্থনৈতিক জবরদস্তি অবলম্বন করতে পরিচালিত করেছে। প্রথমত, তারা যুক্তি দেয় যে ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে নয়াদিল্লির দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বারবার পাবলিক স্টেটমেন্ট যে মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সংকটকে অস্বীকার করতে তিনি কোনও ভূমিকা পালন করেননি। দ্বিতীয়ত, তারা দাবি করে যে ট্রাম্পের কিছু বাণিজ্য আলোচক প্রাইং খোলার বিষয়ে স্থির রয়েছেন ভারতীয় কৃষি বাজারযা প্রায় সম্পূর্ণ বিদেশী প্রতিযোগিতায় বন্ধ রয়েছে।
এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঠিক অনুপ্রেরণাগুলি অস্পষ্ট থাকার পরেও এটি স্পষ্ট যে ভারত মার্কিন ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কর্মজীবী অংশীদারদের জন্য অন্য কোথাও খুঁজছে। এটি চীনের সাথে উত্তেজনা হ্রাস করার চেষ্টা করার সিদ্ধান্তটি ব্যাখ্যা করে, উত্তর প্রতিবেশী এবং স্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী সহ্য করে। তবে ঘষা আছে: চীন আমেরিকা থেকে দূরে ভারতকে ছাড়তে আগ্রহী। যখন নয়াদিল্লি বেইজিংয়ের কাছে পৌঁছেছিল এবং ওয়াংয়ের কাছে একটি আমন্ত্রণ বাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন এটি মুহূর্তটি দখল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
দুর্ভাগ্যক্রমে, ভারত চীনকে খারাপ বাজি ধরছে, এবং এটি ভাল শেষ হবে না। নয়াদিল্লি একটি লক করা আছে অবিচ্ছিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেইজিংয়ের সাথে: দুটি রাজ্যের এশিয়া এবং এর বাইরেও রাজনৈতিক শৃঙ্খলার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, তাদের একটি সীমান্ত বিরোধ রয়েছে যার ভিত্তিতে তারা হিমবাহ অগ্রগতি করেছে এবং তাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতার অসম্পূর্ণতাগুলি সুস্পষ্ট এবং আরও খারাপ হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে, ভারত ধরে নিতে বোকামি হবে যে ওয়াংয়ের এই সফর চীনের সাথে সত্যিকারের পরিবর্তন ঘটাতে পারে।
যদি এই স্কোর নিয়ে ভারতের কোনও সন্দেহ থাকে তবে এই সফরের সমাপ্তির সাথে সাথে এটি স্পষ্ট হওয়ার চেয়ে আরও বেশি কিছু হওয়া উচিত ছিল: ভারতীয় রাজধানী, ওয়াং থেকে কাবুলে উড়ে এবং তারপরে ইসলামাবাদে, যেখানে তিনি একটি পৌঁছেছিলেন চুক্তি বেইজিংয়ের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের একটি প্রধান অংশ চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোরকে প্রসারিত করার জন্য পাকিস্তানি সরকারের সাথে। ইসলামাবাদ সফরের ওয়াংয়ের সিদ্ধান্ত চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে স্থায়ী অংশীদারিত্বকে গুরুত্ব দিয়েছিল।
এটি দাবি করা কঠিন যে চীনা প্রতিনিধি দল ওয়াংয়ের সফরকালে তাদের ভারতীয় অংশগুলিতে কোনও ছাড় দিয়েছে। সবচেয়ে খারাপ এখনও, একটি চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রকের রিডআউট দৃ serted ় যে জয়শঙ্কর তাইওয়ানকে চীনের অংশ হিসাবে নিশ্চিত করেছিলেন; চীনা বিবৃতিটির প্রেক্ষিতে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রক স্পষ্ট করতে ছুটে গেল তাইওয়ানের উপর ভারতের অবস্থান অপরিবর্তিত ছিল।
২৪ রাউন্ড দ্বিপক্ষীয় আলোচনা সত্ত্বেও, ভারত ও চীন হিমালয়তে তাদের সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করার কাছাকাছি নেই। জাতীয় সুরক্ষা দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানের সাথে বেইজিংয়ের কৌশলগত সম্পর্ক সম্পর্কে ভারতের গুরুতর বিভ্রান্তি রয়েছে; মে মাসে সংঘাতের সময় পাকিস্তান ব্যবহার করত চাইনিজ তৈরি অস্ত্রFirter এমনকি মোদী এবং একাদশ যেমন জনসাধারণের মধ্যে আনন্দদায়ক বিনিময় করতে পারে, তেমনি সম্পর্কের অন্তর্নিহিত পার্থক্যগুলি অপরিবর্তিত থাকবে।
ওয়াশিংটনের সাথে নয়াদিল্লির হতাশা বোধগম্য। ট্রাম্প প্রশাসনের পছন্দগুলি মার্কিন-ভারত সম্পর্কের উন্নতি ও তীরে উন্নয়নের জন্য কয়েক দশকের দ্বিপক্ষীয় প্রচেষ্টাকে ক্ষুন্ন করতে পারে। তবে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য পাল্টা ওজন হিসাবে চীনকে আদালতে আদালতে ভারতের প্রচেষ্টা একটি অনর্থক পছন্দ হতে পারে। বেইজিংয়ের সাথে নয়াদিল্লি সাধারণ কারণ তৈরির কোনও শব্দ ভিত্তি নেই এবং স্বার্থের এই আপাতদৃষ্টিতে রূপান্তরটি ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য।