এটি ভুলে যাওয়া গিল্ড বয়সের চরিত্রটি 3 মরসুমে জর্জ রাসেলের জীবন বাঁচিয়েছিল

সতর্কতা: গিল্ডেড বয়স সিজন 3 ফাইনালের জন্য স্পোলাররা – “আমার মন তৈরি হয়েছে।”
জর্জ রাসেলের (মরগান স্পেক্টর) এ হত্যার প্রচেষ্টা ছিল অন্যতম বৃহত্তম এবং সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত মুহুর্ত সোনার বয়স 3 মরসুম, তবে তার বেঁচে থাকা আসলে এই ভুলে যাওয়া চরিত্রটিতে নেমে আসে। মিঃ রাসেলকে তার অফিসে গুলি করার পরে, সোনার বয়স মরসুম 3, পর্ব 7 এর সমাপ্তি জর্জ রাসেলকে তার জীবনের জন্য লড়াই করে ফেলেছে।
মিঃ রাসেলের বেশ কয়েকটি শত্রু রয়েছে যারা তাঁর মৃত্যুর আদেশ দিতে পারতেন, তবে তার আক্রমণকারীকে অনুসন্ধান করা তখনই স্পষ্ট হওয়ার পরেই এসেছিল যে তিনি বেঁচে থাকবেন। ধন্যবাদ, ডাঃ উইলিয়াম কির্কল্যান্ড (জর্ডান ডোনিকা) নিশ্চিত করেছেন যে মিঃ রাসেল বেঁচে ছিলেন সোনার বয়স মরসুম 3 এর সমাপ্তি। যাইহোক, আরেকটি চরিত্র যিনি জর্জের বেঁচে থাকার অবিচ্ছেদ্য ছিলেন তাকে অবিচ্ছিন্ন রেখে দেওয়া হয়েছিল।
জর্জ রাসেল ব্যানিস্টারকে গিল্ডড বয়স সিজন 3 এ তার জীবন বাঁচানোর জন্য ow ণী
ডাঃ উইলিয়াম কির্কল্যান্ডের চিকিত্সা দক্ষতা জর্জ রাসেলের জীবন বাঁচিয়েছিল, যেহেতু জর্জের নিয়মিত চিকিত্সক 61১ তম স্ট্রিট এবং ৫ ম অ্যাভিনিউতে রাসেলস প্রাসাদে পৌঁছা পর্যন্ত কয়েক ঘন্টা ছিল। তবে, তবে ডাঃ কির্কল্যান্ড কখনই রাসেল হাউসে যেতে জানতেন না যদি আলফ্রেড ব্যানিস্টার (সাইমন জোন্স) তাকে জিজ্ঞাসা না করে।
ইভেন্টগুলির ভাগ্যবান মোড়ে, ব্যানিস্টার মিঃ রাসেলের গাড়িটি তার বাড়ির দিকে টানানোর সাথে সাথেই দেখছিলেন। কী হয়েছে তা জিজ্ঞাসা করার পরে এবং মিঃ রাসেলের অবস্থা শিখতে, এটি ব্যানিস্টারই ডাঃ কির্কল্যান্ডের জন্য আহ্বানের পরামর্শ দিয়েছিলেন জর্জকে তার স্বাভাবিক ডাক্তারের আগমনের জন্য অপেক্ষা করার সময় সহায়তা করা।
ব্যানিস্টারের দ্রুত চিন্তাভাবনার জন্য ধন্যবাদ, জর্জ রাসেল শেষটি দেখতে বেঁচে ছিলেন সোনার বয়স 3 মরসুম। যখন ডঃ কির্কল্যান্ডকে তার পরিষেবার জন্য একটি অনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল, ব্যানিস্টার কেবল ভ্যান রিজনসের বাটলার হিসাবে তার দৈনন্দিন জীবনে ফিরে গেলেন। এই আচরণটি কোনও চাকরের কাছ থেকে প্রত্যাশিত হতে পারে তবে ব্যানিস্টার এখনও আরও স্বীকৃতির দাবিদার।
ব্যানিস্টারকে গিল্ডেড বয়সের মরসুম 4 এ আরও ফোকাস প্রয়োজন
সোনার বয়সএর দুর্দান্ত এনসেম্বল কাস্ট মানে এই সিরিজটিতে ফোকাস করার জন্য অনেকগুলি আলাদা চরিত্র রয়েছে। আমার কাছে, জ্যাক ট্রটারের (বেন আহলারস) অ্যালার্ম ক্লক প্লট এবং মারিয়ানের সম্পর্কের লড়াইকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হ’ল শোটি দেখার জন্য মজাদার করে তোলে তবে ব্যানিস্টার বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে নিজের গল্পটি অর্জন করতে পারেনি।
ফিরে সোনার বয়স সিজন 1, মিঃ চার্চ (জ্যাক গিলপিন), এবং অ্যাগনেস ভ্যান রিজনের (ক্রিস্টিন বারানস্কি) তার বাটলারে ক্রোধের সাথে ব্যানিস্টারের বিরোধ, ব্যানিস্টার বিনোদনমূলক গল্পের গল্প দিয়েছেন। 3 মরসুমে, তবে, ব্যানিস্টার মূলত একটি পটভূমির ভূমিকায় বিবাহিত, আশাবাদী, সোনার বয়স 4 মরসুমটি ব্যানিস্টার-কেন্দ্রিক প্লটটি অন্তর্ভুক্ত করে এটি পরিবর্তন করতে পারে।
রাসেলস ‘এবং ভ্যান রিজনসের কর্মীদের অন্যান্য সদস্যদের নিজস্ব প্লট এবং ব্যাকস্টোরি রয়েছে এবং ব্যানিস্টারের পটভূমি সম্পর্কে আরও জানার সময় এসেছে। ভ্যান রিজনসের বিশ্বস্ত বাটলার এমন একটি চরিত্রের একটি রত্ন যার অবশ্যই একটি আকর্ষণীয় গল্প থাকতে হবে যা তাকে ইংল্যান্ড থেকে নিউইয়র্কে নিয়ে এসেছিল এবং সোনার বয়স ব্যানিস্টারকে আরও ব্যবহার করা উচিত।
সোনার বয়স
- প্রকাশের তারিখ
-
24 জানুয়ারী, 2022
- নেটওয়ার্ক
-
এইচবিও সর্বোচ্চ
- শোরনার
-
জুলিয়ান ফেলো
- পরিচালক
-
দেবোরাহ কাম্পমিয়ার, স্যালি রিচার্ডসন-হুইটফিল্ড
- লেখক
-
জুলিয়ান ফেলো
মরগান স্পেক্টর
জর্জ রাসেল