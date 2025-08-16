“এটি মানুষের শিকার”: লা বিক্ষোভকারীরা বরফ প্রতিরোধ করতে বেরিয়ে আসে

রাজনীতি
বরফের অভিযানের সময় লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে তাদের প্রতিবেশী এবং সহকর্মীদের সমর্থন দেখানোর জন্য শত শত অ্যাঞ্জেলোনো মঙ্গলবার রাস্তায় নেমেছিল।
June ই জুন থেকে, ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন হাজার হাজার ন্যাশনাল গার্ড সেনা এবং শত শত মেরিনকে লস অ্যাঞ্জেলেসে অভিবাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সংঘাতমূলক কৌশলগুলি ব্যাক আপ করার জন্য মোতায়েন করেছিলেন, তখন স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের অভিবাসন অভিযানের প্রতিবাদে এবং তাদের অধিকারের উপর বিশাল ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন।
যখন মূলধারার মিডিয়া প্রতিবাদগুলিকে উপেক্ষা করছে না, তখন কভারেজটি প্রায়শই প্রশাসনের দ্বারা চাপানো সহিংসতার আখ্যানকে প্রতিধ্বনিত করে, বা বিকল্পভাবে, জনগণের মধ্যে একটি প্যাসিভিটি, খুব খারাপ বা প্রতিক্রিয়া জানাতে খুব আগ্রহী। তবে, স্থলভাগে, যে আশেপাশের অঞ্চলে এই হামলার জন্ম দিয়েছে, অভিবাসী অধিকারের আয়োজক, ট্রেড ইউনিয়ন এবং সম্প্রদায় গোষ্ঠীগুলি সুইপদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন তৈরির দিকে তাদের পথ অনুভব করছে।
এই প্রতিবাদকারীরা, যারা আমেরিকান প্রতিক্রিয়ার রাতে নিঃশব্দে যেতে অস্বীকার করেন, তারা আমাদের বয়সের নায়ক। তারা মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার মহিলাদের সমতুল্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যারা কয়েক দশক ধরে তাদের প্রিয়জনদের নিখোঁজ হওয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে রাস্তায় নেমেছিল। একদিন, যদি কোনও ন্যায়বিচারের চাপ থাকে তবে তারা এ জাতীয় হিসাবে স্বীকৃত হবে।
মঙ্গলবার, শত শত লোক ম্যাকআর্থার পার্কে রওনা হয়েছিল, যেখানে গত মাসে ফেডারেল কর্তৃপক্ষ স্থানটি পুনরায় দাবি করার জন্য একটি অসাধারণ অশ্বারোহী এবং সাঁজোয়া যানবাহন শো চালিয়েছিল। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে অনেকে এখানে স্থানীয় 11 টি লাল টি-শার্ট ite ক্যবদ্ধ ছিল। অন্যরা, যারা তাদের চাকরি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন স্থানীয় ফাস্টফুড রেস্তোঁরাগুলিতে ক্রমবর্ধমান ইমিগ্রেশন ক্র্যাকডাউনটির প্রতিবাদ করার জন্য, বেগুনি সিইউ শার্ট পরেছিলেন। এবং এখনও অন্যরা এর লোগো বহনকারী শার্ট পরেছিল পোশাক কর্মী কেন্দ্রমেট্রোপলিসের আশেপাশে আইনী স্থিতি সহ বা ছাড়াই স্বল্প বেতনের পোশাক শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংস্থা। অভিবাসী অধিকার গোষ্ঠীর প্রতিনিধি ছিলেন যেমন চারলাএবং আপনার অধিকার থেকে আইনী নেটওয়ার্কগুলি থেকে।
মার্কিন নাগরিক, সাতাশ বছর বয়সী আমালিনাল্লি, তার সকালে তার প্রতিবেশী এবং সহকর্মীদের সাথে সংহতিতে এই সকালে তার ম্যাকডোনাল্ডের পরিবর্তন থেকে দূরে ছিলেন যারা অভিযানের সময় লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল। “অনেক লোক কাজে যেতে খুব ভয় পান,” তিনি বলেছিলেন, “তাই কাজ ধীর। তারা আপনার ঘন্টা পিছনে কেটে ফেলেছে বা শিফটে প্রতি কম লোক রয়েছে; এটি একটি মানসিক এবং মানসিক সুরক্ষার সমস্যা।” যদিও অমলিনাল্লি একজন নাগরিক, তবুও তিনি আশঙ্কা করছেন যে তার ত্বকের রঙ এবং তার নামের শব্দের কারণে তাকে আটক করা হবে। “বুধবার বা বৃহস্পতিবার এই পার্ক থেকে হোম ডিপোর নিকটবর্তী কয়েকটি ব্লক থেকে বরফের আক্রমণ হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন। “তারা কয়েকজন লোককে কেবল রাস্তায় হাঁটতে পেরেছিল jus
অন্য একজন ম্যাকডোনাল্ডের কর্মী ক্যান্ডি মূলত এল সালভাদোরের বাসিন্দা, তাঁর এক সহকর্মীকে গ্রেপ্তার ও নির্বাসন দেওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে কাঁদতে দেখে কথা বলেছেন। “আমি কখনই কোনও মানুষকে কাঁদতে দেখিনি, তবে আমি কর্মক্ষেত্রে করেছি। এবং এটি আমাকে সত্যিই প্রভাবিত করেছিল। আমার সহকর্মী যিনি কাঁদছিলেন তিনি আসলে তার চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি বরফের দ্বারা গ্রেপ্তার হওয়ার চেয়ে তার সমস্ত জিনিস বিক্রি করবেন।” ক্যান্ডি তার আশেপাশের রাস্তাগুলি কতটা শান্ত এবং খালি হয়ে গেছে সে সম্পর্কে কথা বলেছিল। “সম্প্রদায়টি এখন বাইরে যাওয়া এড়িয়ে চলেছে They তারা কাজগুলি করা এড়িয়ে চলেছে They তারা তাদের প্রতিবেশীদের যারা তাদের সাহায্য করতে বাইরে যেতে সক্ষম তাদের জিজ্ঞাসা করে।”
ক্যান্ডি রাস্তায় সামরিক যানবাহন দেখেছেন; তিনি মুখোশধারী পুরুষদের দেখেছেন, সরকারী ইউনিফর্ম পরেন না, রাস্তায় মানুষকে গ্রেপ্তার করছেন। মেক্সিকো থেকে আসা এক মহিলা বলেছেন, “প্রত্যেকে বাইরে না যেতে বেছে নিচ্ছেন,” এয়ারলাইন-ক্যাটারিং সংস্থার হয়ে কাজ করেন। “এটি খুব শান্ত। স্টোরগুলি, সবকিছু শান্ত।” স্থানীয় মুদি দোকানের বাইরে তিনি যে মহিলাটিকে টামেল বিক্রি করতে দেখতেন তা নিখোঁজ হয়ে গেছে। অন্যান্য মা-ও-পপ ব্যবসাগুলি তাদের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে, হয় ক্লায়েন্টেলের অভাব দ্বারা বা শিকারের শিকার হয়ে এবং আরও সহনশীল সময় ফিরে আসার আশা করে ব্যবসা থেকে দূরে সরে গেছে।
এটি বরফ অভিযানের আনুষাঙ্গিক পরিণতি: গ্রাহক এবং উদ্যোক্তারা যেহেতু জনসমক্ষে বেরিয়ে আসা এড়ায়, মুখোশধারী এজেন্টরা এলএর অভিবাসী পাড়াগুলির ফ্যাব্রিককে তাদের জাগ্রত করে অর্থনৈতিক ধ্বংসযজ্ঞ রেখে চলেছে। ম্যাকআর্থার পার্ক, আশেপাশের রাস্তাগুলি রাস্তার বিক্রেতাদের এবং প্যাডেলারদের তাড়াহুড়োয় ভরে যেত, তারা আজকাল খুব সহজেই অস্বীকার করা হয়েছে, পার্ক এবং এর সংলগ্ন রাস্তাগুলি এখন মূলত গৃহহীন এবং মানসিক অসুস্থ দ্বারা জনবহুল। অভিবাসীরা এখনও পার্কের আশেপাশের ভবনে বাস করে, তবে সেই অভিবাসীরা যতটা সম্ভব কম পড়ে আছে।
মঙ্গলবারের এই প্রতিবাদটি হৃদয় বিদারকতা প্রকাশ করতে সহায়তা করেছিল যা প্রায়শই অদৃশ্য হয়ে যায় যখন লোকেরা আটক এবং নির্বাসন এড়ানোর প্রয়াসে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়।
পঞ্চাশ বছর বয়সী জাভিয়ের গার্সিয়া (একটি ছদ্মনাম) আমাকে সরকারের আক্রমণকে বলেছিল “আমার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে।” কিশোর বয়সে মেক্সিকো গেরেরো স্টেটে নিজের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে গার্সিয়া গত চার দশক ধরে লস অ্যাঞ্জেলেসে রয়েছেন। বহু বছর ধরে, তিনি বিভিন্ন শিল্পের একটি অ্যারেতে একটি নিরাপত্তাহীন চাকরি থেকে পরের দিকে বাউন্স করেছিলেন। তারপরে তিনি পোশাকের কাজে বসতি স্থাপন করলেন। 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে, এখন তিনি শহরের পোশাক কারখানায় তার আয় অর্জন করেছেন, খুব কমই বছরে 15,000 ডলারের বেশি আয় করেছেন।
জুনের পর থেকে গার্সিয়া কাজ করতে অক্ষম হয়েছে, উভয়ই কারণ তিনি যে কিছু কারখানা টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো আমি যে অনেক লোকের সাথে কথা বলেছি তাদের মতো, তিনি তার পরিবারের অ্যাপার্টমেন্টের অভ্যন্তরে প্রায় সমস্ত সময় ব্যয় করেছেন, যেখানে তিনি তাঁর স্ত্রী, তাদের মেয়ে এবং নাতির সাথে থাকেন এবং গার্মেন্টস ওয়ার্কার সেন্টারের কাছ থেকে মাঝে মাঝে আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভর করেছেন অভিবাসী প্রতিরক্ষা তহবিল। তিনি ভাড়ার পিছনে পড়ে গেছেন এবং জানেন না যে তিনি কীভাবে আগামী মাসগুলিতে শেষগুলি পূরণ করবেন।
এটা স্পষ্ট যে গার্সিয়ার পক্ষে জনগণের প্রতিবাদে অংশ নিতে ব্যক্তিগত সাহসের একটি অসাধারণ কাজ নিয়েছিল। সর্বোপরি, সাম্প্রতিক আদালতের রায় সত্ত্বেও যে বরফ এবং অন্যান্য এজেন্সিগুলি তাদের রোভিং ছিনতাই-স্কোয়াড অপারেশনগুলি বন্ধ করে দেয়, অসংখ্য অ্যাকাউন্ট ইঙ্গিত দেয় যে এটি। যথারীতি ব্যবসা মুখোশধারী গোপন পুলিশ জন্য।
এজেন্টরা অপারেটিভদের সাথে কয়েক মাস ধরে ক্যালিফোর্নিয়ায় সন্ত্রস্ত হয়ে আসছে হিংস্রভাবে মানুষকে আটক করাবয়স্ক পুরুষদের সহ, হোম ডিপো পার্কিং লট, গাড়ি ধোয়া এবং আরও অনেক লোকেশন সহ। এই গল্পগুলি এবং বাইস্ট্যান্ডারদের দ্বারা শট করা ভিডিও ফুটেজগুলি দেখায় যে ট্রাম্পের সিক্রেট পুলিশ কীভাবে বিস্তৃত দিবালোকগুলিতে কাজ করছে; দরিদ্র, দুর্বল, প্রান্তিকদের সন্ত্রাস করার সময় দাঁতগুলিতে সজ্জিত করার সময় তাদের নোংরা কাজ করার সময় তাদের মুখগুলি লুকিয়ে থাকা কাপুরুষরা। এগুলি এমন চিত্র যা প্রতিটি আমেরিকানকে বিবেককে ধাক্কা দেয়।
গার্সিয়া জানতেন যে তিনি তাদের অদ্ভুত আদেশে কোথায় ছিলেন; আইস এজেন্টরা তাকে ধরে ফেললে তিনি তার বাহুতে লিখিত জরুরি যোগাযোগের নম্বর নিয়ে বিক্ষোভে পৌঁছেছিলেন।
“আমি বলব যে আমার পরিবারের কাছে একটি মানসিক প্রভাব এবং অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে। এটি ছিল একটি অপ্রত্যাশিত আবেগের বোমার মতো,” গার্সিয়া ব্যাখ্যা করেছেন। “এটি মানুষের শিকার I সে ভয় পায় না, সে স্পষ্ট করে দেয়। “আমি যা অনুভব করি তা আরও আতঙ্ক।
এটি ২০২৫ সালে আমেরিকা। মুখোশধারী পুরুষদের একটি দেশ দায়মুক্তি নিয়ে কাজ করে যখন তারা সম্প্রদায়কে সন্ত্রাস করে এবং শ্রমিকদের অপহরণ করে। আতঙ্কিত শ্রমিকদের একটি দেশ মরিয়া হয়ে তাদের মর্যাদাকে পুনর্বিবেচনা করার এবং তাদের আশেপাশের অঞ্চলগুলিকে নিরলস ফেডারেল হামলার মুখে পুনরায় দাবি করার চেষ্টা করছে।
আমি গার্মেন্টস কর্মীকে জিজ্ঞাসা করলাম ট্রাম্প যদি তার সাথে দেখা করেন তবে তিনি কী বলবেন। তিনি সহানুভূতির জন্য আবেদন করেছিলেন। “ট্রাম্প আমি যা ভোগ করেছি তা ভোগ করতে পারেনি। যেমন কোনও সীমানা অতিক্রম করতে এবং নিজের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করা।
সঙ্কটের এই মুহুর্তে আমাদের ডোনাল্ড ট্রাম্পের একীভূত, প্রগতিশীল বিরোধিতা দরকার।
আমরা রাস্তায় এবং সারা দেশে ব্যালট বাক্সে একটি আকার নিতে শুরু করছি: নিউইয়র্ক সিটির মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানির প্রচার সাশ্রয়ী মূল্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, তাদের প্রতিবেশীদের বরফ থেকে রক্ষা করা সম্প্রদায়গুলিতে, সিনেটরদের কাছে ইস্রায়েলের অস্ত্র চালানের বিরোধিতা করা সিনেটরদের কাছে।
ডেমোক্র্যাটিক পার্টির একটি জরুরী পছন্দ রয়েছে: এটি কি এমন একটি রাজনীতি গ্রহণ করবে যা নীতিগত এবং জনপ্রিয়, বা এটি আমাদের এখানে পেয়েছে এমন ছোঁয়া বহির্মুখী অভিজাত এবং পরামর্শদাতাদের সাথে নির্বাচন হারাতে জোর দিয়ে থাকবে?
