এটি রেকর্ড-কম দামে নেমে যাওয়ার সময় এম 4-চালিত ল্যাপটপটি তুলে নিন

আপনার আসন্ন সেমিস্টারের জন্য কোনও নতুন ম্যাকবুকের দরকার আছে বা আপনি কোনও পুরানো মেশিন থেকে আপগ্রেড করার জন্য কেবল চুলকানি করছেন, এখন কেনার ভাল সময়। সর্বশেষতমটিতে অ্যামাজনের একটি বিক্রয় রয়েছে এম 4 ম্যাকবুক এয়ার এটি অনেক কনফিগারেশন থেকে 20 শতাংশ পর্যন্ত ছিটকে।
বেস মডেলটি যেখানে আপনি সবচেয়ে বড় ছাড় পাবেন। দ্য 16 জিবি র্যাম/256 জিবি এসএসডি ল্যাপটপ 999 ডলার থেকে নিচে $ 799 এ নেমে এসেছে, যা আমরা দেখেছি সর্বনিম্ন মূল্য। আপনি আপগ্রেড করতে পারেন 512 জিবি এসএসডি 999 এর জন্য$ 1,199 থেকে নিচে, অন্য সর্বকালের কম দাম, বা 24 জিবি র্যাম এবং একটি 512 জিবি এসএসডি $ 1,199 এর জন্য, $ 1,399 থেকে নিচে।
তারপরে আছে 15 ইঞ্চি ম্যাকবুক এয়ার এম 4যার সস্তা মডেলটি 999 ডলারে বিক্রি হচ্ছে, 1,199 ডলার থেকে নেমে। মার্চ মাসে এই জুটি আত্মপ্রকাশের পর থেকে আমরা 17 শতাংশ ছাড় হ’ল সেরা চুক্তি। 13 ইঞ্চি মডেল হিসাবে, 16 জিবি এবং 512 জিবি এসএসডি বিকল্প এছাড়াও রেকর্ড-কম দাম, $ 1,399 থেকে 1,199 ডলারে নেমে। তারপরে আছে 24 জিবি আপগ্রেডযা $ 1,399, $ 1,599 থেকে নিচে।
আমরা ম্যাকবুক এয়ার এম 4 এর বড় ভক্ত, এটি আমাদের পর্যালোচনাতে একটি 92 দিয়েছি। এর কিছু অংশ তাদের পূর্বসূরীদের তুলনায় ম্যাকবুকগুলির জন্য ইতিমধ্যে কম প্রারম্ভিক মূল্য থেকে আসে। 2025 মডেলগুলি এম 4 চিপের জন্য একটি গতি বাড়িয়ে ধন্যবাদ এবং 0.44 ইঞ্চি বেধের সাথে খুব পাতলা। 13- বা 15 ইঞ্চি উভয়ই আপনাকে টেনে আনবে না, যথাক্রমে ২.7 পাউন্ড এবং ৩.২ পাউন্ড ওজনের। এছাড়াও, এইচডি ভিডিও বাজানোর সময় তাদের উভয়েরই দুর্দান্ত ব্যাটারি লাইফ রয়েছে, 18 ঘন্টা ধরে স্থায়ী।
15 ইঞ্চি মডেলের বড় পার্থক্যগুলি বেশিরভাগ আকারে নেমে আসে। স্ক্রিনটি স্পষ্টতই বড়, যেমনটি এর ট্র্যাকপ্যাড। তা ছাড়া, এটি তার 13 ইঞ্চি ভাইবোনের চেয়ে ভাল স্পিকার সরবরাহ করে।
