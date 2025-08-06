এটি সব কিছু সত্ত্বেও মুক্তি পেয়েছে | মাদক, অ্যালকোহল এবং লিঙ্গ: একটি দুঃখজনক পিম্প তার রান চলাকালীন উদযাপন করছে

একজন দু: খিত পিম্প যিনি তার অপরাধী বন্ধুদের সাথে অংশ নেওয়ার সাথে সাথে তিনি পেনিটেনটারি ছেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে এখনও একটি ট্রানজিশনাল হাউসে ফিরে আসতে পারেন। তবে স্টিভ বেডার্ডকে আদালতের কাছ থেকে সম্মানিত আদেশ না দেওয়ার জন্য 30 বারেরও বেশি কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
এমনকি এটি এখনও বিপজ্জনক হলেও, 31 বছর বয়সী কঠোর অপরাধী তার শাস্তির দুই তৃতীয়াংশ দায়িত্ব পালন করার পরে 25 এপ্রিল কারাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছাড়যোগ্য ছিল। আগ্নেয়াস্ত্র এবং সিকোয়েস্টেশন দিয়ে একটি নাবালিক, যৌন নির্যাতনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে তাকে সাড়ে আটজন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল।
তবে কঠোর পরিস্থিতিতে তাকে একটি সম্প্রদায় সংশোধন কেন্দ্রে ছয় মাস থাকতে হয়েছিল।
তবে স্টিভ বেডার্ড ইতিমধ্যে তার আঘাতের পরিকল্পনা করেছিলেন। পরের দিন, তিনি তার বন্ধুদের সাথে “ভাল সময় কাটাতে” পালিয়ে গেলেন। তার ছয় দিনের রান চলাকালীন, তিনি অ্যালকোহল পান করে, গাঁজা ধূমপান এবং যৌন মিলনের মাধ্যমে তাঁর মুক্তির বেশ কয়েকটি শর্তের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি 3 মে একটি সোনায় পিন করা হয়েছিল।
তার অবস্থার সম্মান না করে তাকে ৪৫ দিনের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল।
স্টিভ বেডার্ডকে বিশেষজ্ঞরা একজন হিংস্র ও দুঃখবাদী মানুষ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এর পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি বেশি। ২০১৩ সাল থেকে, তিনি এই উদ্দেশ্যে প্রায় ত্রিশটি দোষী সাব্যস্ত করে তার মুক্তির শর্ত নিয়ে নিয়মিতভাবে মজা করেছেন। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার দু’মাস পরে তিনি তার সবচেয়ে খারাপ অপরাধও করেছিলেন।
তবুও, কানাডার শর্তাধীন লিবারেশন কমিশন আবার স্টিভ বেডার্ডকে গত সপ্তাহে স্বাধীনতায় ফিরিয়ে দিয়েছে। পরের বছর তার সাজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রস্থান করার সুযোগ -সুবিধা ছাড়াই একটি ট্রানজিশনাল হাউসে গৃহবন্দী ছিলেন। তাকে একই কঠোর শর্তকে সম্মান করতে হবে।
“আপনার সহিংসতার সমস্যার গুরুতরতা এবং সম্প্রদায়ের নজরদারি কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আপনার অসুবিধা বিবেচনা করে আপনার স্বয়ংক্রিয় মুক্তির সময়কালের জন্য গৃহবন্দি আরোপ করা হয়েছে,” কমিশনার হাওয়ার্ড ব্রুস 31 জুলাই প্রদত্ত সিদ্ধান্তে উপসংহারে বলেছিলেন।
কানাডায়, একজন অপরাধীকে অবশ্যই তার বাক্যটির দুই তৃতীয়াংশ পরিবেশন করার পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেনিটেনটিয়ারি ছেড়ে যেতে হবে। এটি “স্বয়ংক্রিয় মুক্তি”। পুরো সাজার জন্য একজন অপরাধীকে অনুশাসনের কাছে রাখতে কমিশনকে অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে যে তিনি সম্ভবত তার আটকের শেষে গুরুতর অপরাধ করবেন।
সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুসারে, স্বয়ংক্রিয় মুক্তির জন্য যোগ্য 2 থেকে 3 % অপরাধীর মধ্যে কারাগারের পিছনে রয়ে গেছে।
একজন ভুক্তভোগী একটি “দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ” হিসাবে বিবেচিত
স্টিভ বেডার্ডকে ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে সামরিক পাচার, আগ্নেয়াস্ত্র এবং জোরপূর্বক কারাগারের সাথে যৌন নির্যাতনের জন্য মন্ট্রিল জাস্টিস প্যালেসে আট সাড়ে আটজন আটকে রাখা হয়েছিল। তবে তার প্রতিরোধমূলক আটককে বিয়োগ করে, তাকে কেবল পরিবেশন করতে তিন বছর করতে হয়েছিল।
তাঁর অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর। একজন সহযোগী সহায়তায়, তিনি একটি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে একটি 17 বছর বয়সী কিশোরকে যৌন নির্যাতন করেছিলেন এবং সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে লাইভে তার খলনায়ক অঙ্গভঙ্গি সম্প্রচার করেছিলেন। ভাগ্যক্রমে, এই চিত্রগুলি পুলিশকে একটি হোটেলে বিচ্ছিন্ন শিকারকে বাঁচানোর অনুমতি দিয়েছে।
স্টিভ বাডার্ড, ওরফে “স্টিভো”, এমনকি তার যৌন দাস বানানোর জন্য কিশোরকে কিনতেও চেয়েছিলেন। তাঁর মতে একটি “দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ”। “স্টিভ প্রচুর অর্থের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে খুব, $ 5,000, 10,000 ডলার কিনতে চেয়েছিলেন। তিনি যখন চান, আমি যখন কাজ করতাম তখন আমি কাজ করতাম,” ভুক্তভোগী পুলিশকে জানিয়েছেন।
তাঁর সহযোগী, বেঞ্জামিন ডায়নকে আটক করার জন্য সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তিনি 2024 সালের সেপ্টেম্বরে তার আধা-স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন।