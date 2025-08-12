এটি সর্বদা সানি সিজন 17 একটি আন্ডাররেটেড 8 বছরের প্রবণতা চালিয়ে যেতে পারে

ফিলাডেলফিয়ায় এটি সর্বদা রোদে সাম্প্রতিক asons তুগুলি একটি অপ্রতিরোধ্য প্রবণতা দেখেছে এবং আমি আশা করি এটি আসন্ন পর্বগুলিতে অব্যাহত রয়েছে। দুটি রিলিজ যেতে হবে, এটা সবসময় রোদ মরসুম 17 ইতিমধ্যে প্রায় সমাপ্ত, এবং সর্বাধিক সাম্প্রতিক পর্বটি মরসুমের সমাপ্তির জন্য প্লটটি প্রতিষ্ঠা করেছে।
যখন কেউ সেরা পর্বগুলি সম্পর্কে চিন্তা করে এটা সবসময় রোদবা আরও মোটামুটিভাবে, শোটি যখন তার স্বর্ণযুগে ছিল, তখন এটি সাধারণত 4-6 মরসুমের মধ্যে সময়কালের কথা উল্লেখ করে। তবে সমাজ এবং সাংস্কৃতিক আড়াআড়ি যেমন বিকশিত হয়েছে, তেমনি এটা সবসময় রোদ। সাম্প্রতিক asons তুগুলি তাদের আরও পরীক্ষামূলক ধারণার দিকে ঝুঁকতে দেখেছে।
এটি সর্বদা সানি সবেমাত্র ফ্র্যাঙ্কের গোল্ডেন ব্যাচেলর পর্বটি সেট আপ করে
প্রথমে, কোথায় ভেঙে ফেলা যাক ফিলাডেলফিয়ায় এটি সর্বদা রোদ 17 মরসুম শিরোনাম। আপনি যদি ট্রেলারটি দেখে থাকেন তবে আপনি সম্ভবত জানেন যে এটি গোল্ডেন ব্যাচেলর পর্ব আসছে। পর্ব 6, “ওভারেজ মদ্যপান: একটি জাতীয় উদ্বেগ,” এমনকি ফ্র্যাঙ্কের অনুপ্রেরণাগুলি সম্পর্কে একটি টিজ দিয়ে পর্বটি সেট আপ করে।
ফাইনালটি কেবল এই গ্যাংটি চালু করবে না গোল্ডেন ব্যাচেলরতবে মরসুমের পেনাল্টিমেট এপিসোডটি তাদের জাতীয় টিভিতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগের জন্য প্রস্তুতি দেখবে। এটা সবসময় রোদ সাধারণত সিরিয়ালাইজড হয় না, তবে তারা দীর্ঘ-ফর্ম আর্কগুলির সাথে মরসুমের সমাপ্তির অভ্যাস করেছে এবং এটি জিনিসগুলি বন্ধ করার জন্য এটি একটি দ্বি-পার্টারের মতো বলে মনে হচ্ছে।
এটি সর্বদা সানি 12 মরসুমের পরে সংবেদনশীল সেন্ড-অফ সহ তিনটি মরসুম বন্ধ করে দিয়েছে
এটা সবসময় রোদ গত এক দশক বা তারও বেশি সময় ধরে ঘটছে এমন অনেক অদ্ভুত (যা আমি শ্রদ্ধার সাথে বলি) এপিসোডগুলির সাথে এটি চলার সাথে সাথে আরও পরীক্ষামূলক ধারণাগুলিতে ডুব দিয়েছিল। তারা প্রায়শই সংবেদনশীল মুহুর্তগুলিও অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা ধানের গ্যাংয়ের মনে বিরল অন্তর্দৃষ্টি দেয়।
উদাহরণস্বরূপ, 12 মরসুমের শেষে ডেনিসের উত্সাহ ছিল নম্রতার একটি মর্মস্পর্শী প্রদর্শন। 13 এর শেষে ফ্র্যাঙ্কের জন্য ম্যাকের নৃত্যের অভিনয় শোটির অন্যতম চমকপ্রদ এবং অপ্রত্যাশিত মুহুর্ত। অতি সম্প্রতি, 15 মরসুমের আয়ারল্যান্ডের আখ্যানটি বিশেষত চার্লির জন্য আখ্যান এবং আবেগের সাথে ভরপুর।
ফ্র্যাঙ্ক হ’ল এটি একটি সংবেদনশীল পর্বের জন্য সর্বদা সানের সবচেয়ে কম প্রার্থী
ড্যানি ডিভিটোর ফ্র্যাঙ্ক রেনল্ডস একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র এটা সবসময় রোদএবং এটি প্রায় সমস্ত তার কৌতুক দক্ষতার কারণে। তিনি দৃষ্টান্তের সাথে পুরোপুরি ফিট করে, তবে দুটি চরিত্রের সাথে পারিবারিক সংযোগ থাকা সত্ত্বেও, তাঁর সত্যই কোনও আবেগময় গল্পের গল্প ছিল না।
সিজন 17 এর সমাপ্তিতে ফ্র্যাঙ্কের কিছু গুরুতর দিকগুলি দেখানোর জন্য এটি সম্ভাব্য শক্তিশালী উপায়ে সত্যিই হতবাক হবে। পরে এটা সবসময় রৌদ্রের “ফ্র্যাঙ্ক একটি কোমায় রয়েছে” -এ ফ্র্যাঙ্কের মৃত্যুর জাল, আমি যদি মৌসুমটি ফ্র্যাঙ্কের একটি আসল রোমান্টিক দিক দিয়ে শেষ হয় তবে আমি উভয়ই অবাক এবং পুরোপুরি মুগ্ধ হব।
ফিলাডেলফিয়ায় এটি সর্বদা রোদ
- প্রকাশের তারিখ
-
আগস্ট 4, 2005
- শোরনার
-
রব ম্যাকেলহেনি
- পরিচালক
-
ম্যাট শাকম্যান, ফ্রেড সেভেজ, টড বিয়ারম্যান, ড্যানিয়েল আটিয়াস, রিচি কেইন, র্যান্ডাল আইনহর্ন, হিথ কুলেন্স, পিট চ্যাটমন, জেরি লেভাইন, ক্যাট কোয়েরো, মেগান গ্যাঞ্জ, জেমি বাবিট, জন ফোর্সবেরি, মরিস মারেবলি, কিম্বারলি ম্যাককুলো, ইম্বেলি
- লেখক
-
স্কট মার্ডার, রব রোজেল, ডেভ চেরিনিন, জন চেরিনিন, ড্যানাহ ফিঙ্গ্লাস ফিরম্যান, ড্যানিয়েল স্নাইডার, কনর গ্যালভিন, বেকি মান, লুভ রাখে, অড্রা সিলাফ, এরিক লেডগিন, প্যাট্রিক ওয়ালশ, লিডবা ওয়ালশ, নানা ডেবি, নানা-জিন, নানা জিন, নানা জিন, নিনা পাদ্রা, হান্টার কোভিংটন, জর্ডান ইয়ং, অ্যাডাম স্টেইন, ক্রিস রোমানো, এরিক ফ্যালকনার
-
চার্লি দিবস
চার্লি কেলি
-
গ্লেন হাওয়ারটন
ডেনিস রেনল্ডস